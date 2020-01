Analyse SP und GLP in der Stadt Luzern: Nach der «Hochzeit» folgt die «Eiszeit» Ein Entfremdungsprozess: Analyse zu den Differenzen zweier Luzerner Stadtparteien. Robert Knobel 21.01.2020, 05.00 Uhr

Die GLP Stadt Luzern empfiehlt, Martin Merki (FDP) am 29. März zum Stadtpräsidenten zu wählen. Der bisherige Amtsinhaber Beat Züsli (SP) geht bei den Grünliberalen leer aus und wird nicht einmal als Stadtrat zur Wiederwahl empfohlen. Umgekehrt verzichtet auch die SP auf eine Wahlempfehlung für Manuela Jost (GLP). Mehr noch: Die SP greift mit Judith Dörflinger nach einem zweiten Stadtrats-Sitz – im Wissen, dass dieser am ehesten auf Kosten von Manuela Jost gewonnen würde. SP-Präsident Claudio Soldati wirft der GLP dennoch vor, sie wolle bloss «ihre Ämtchen ins Trockene bringen». Dies ist der Höhepunkt eines Entfremdungsprozesses zwischen SP und GLP, der sich zunächst unmerklich abspielte und am Ende dramatisch zuspitze.