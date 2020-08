Nach Einbruch in Velogeschäft in Altendorf: Polizei sucht Zeugen Zwischen Samstagabend und Montagmittag sind Unbekannte in ein Velogeschäft in Altendorf eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. 11.08.2020, 13.44 Uhr

(pjm) Zwischen Samstagabend, achter August und Monatagmittag, zehnter August, brachen Unbekannte an der Churerstrasse in Altendorf in ein Velogeschäft ein. Beim Einbruch wurden Velos mit einem Gesamtwert von mehreren Tausend Franken entwendet.