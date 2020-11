Nach einer Kollision in Inwil sucht die Polizei einen unbekannten Velofahrer

Ohne Licht unterwegs, Rotlicht missachtet, Trottoir befahren: Polizei büsst 40 Velofahrer in der Stadt Luzern

Die Luzerner Polizei hat am Donnerstagmorgen an mehreren Orten in der Stadt Luzern Velo- und E-Bike-Fahrer kontrolliert. Dabei mussten über 40 Ordnungsbussen ausgestellt werden.