Nach dem Ende der «Öko-Allianz» will die Stadtluzerner SP wieder sozialer werden Ein neues Führungsduo hat bei der Stadtluzerner SP das Zepter übernommen. Yannick Gauch und Simone Brunner wollen die politischen Schwerpunkte anpassen. Robert Knobel 09.09.2020, 05.00 Uhr

Yannick Gauch und Simone Brunner beim Restaurant Opus auf dem Jesuitenplatz. Bild: Nadia Schärli

(Luzern, 3. September 2020)

Die Grünen sind die grossen Sieger der Stadtluzerner Wahlen vom März. Die SP hingegen büsste den Juso-Sitz im Stadtparlament ein, und auch bei den Stadtratswahlen lief es nicht wunschgemäss: Der Plan der SP, einen zweiten Sitz in der Exekutive zu erobern, scheiterte deutlich. Mitten in dieser durchzogenen Phase erhält die SP Stadt Luzern ein neues Präsidium. Nach dem Rücktritt des bisherigen Präsidenten Claudio Soldati teilen sich erstmals zwei Personen dieses Amt: Es sind dies Yannick Gauch (25) und Simone Brunner (31).

Luzern hat die grösste SP-Ortssektion der Schweiz

In anderen Städten wie Zürich werden die Sozialdemokraten schon länger im Co-Präsidium geführt. Dass dieses Modell nun auch in Luzern gewählt wurde, macht gleichzeitig deutlich, dass die SP hier nach wie vor eine herausragende Stellung hat. Trotz des Sitzverlustes ist sie noch immer die wählerstärkste Partei, und – was überraschen mag – mit 630 Mitgliedern die grösste SP-Ortssektion der Schweiz (was auch damit zu tun hat, dass Luzern im Gegensatz zu anderen Städten keine Quartiersektionen kennt). Yannick Gauch:

«Die Mitgliederzahl konnte in den letzten acht Jahren verdoppelt werden. Die Partei befindet sich in einem Topzustand.»

Tatsächlich hat die SP der Stadtluzerner Politik in den letzten Jahren den Stempel aufgedrückt wie keine andere Partei. Sie hat mit der Inseli- und der Bahnhofstrassen-Initiative zwei wichtige verkehrspolitische Anliegen initiiert und zum Erfolg gebracht. Auch die Spange-Nord-Initiative, die am 27. September zur Abstimmung kommt, hat gute Chancen. Hinzu kommt eine wahre Flut an Vorstössen, welche die Partei im Stadtparlament eingereicht hat. Von gendergerechten Verkehrsschildern bis zur Begrünung von Carparkplätzen stellt die SP auffallend oft die Gestaltung des öffentlichen Raums ins Zentrum. Bisweilen macht sie aber auch mit extremen oder kaum umsetzbaren Vorschlägen von sich reden – sei es ein Feuerwerksverbot oder einen öffentlichen Zugang zum gesamten Seeufer und zur Allenwindenkuppe.

«Wir müssen zeigen, dass wir die soziale Stimme sind»

«Wir haben in den letzten Jahren sehr stark auf ökologische Verkehrspolitik und auf Lebensqualität im urbanen Raum gesetzt», bilanziert Simone Brunner. Man habe viel erreicht, doch nun sei es an der Zeit, die Akzente thematisch wieder breiter zu setzen, sagt Brunner, die als Kantonsrätin schon diverse Vorstösse zu wirtschafts- und sozialpolitischen Themen eingereicht hat. Auch Yannick Gauch sagt: «Wir müssen wieder mehr zeigen, dass wir die soziale Stimme sind.» Natürlich wolle man weiterhin eine ökologische Verkehrspolitik vorantreiben, aber, so Gauch:

«Einfach Velowege bauen kann die GLP auch.»

Apropos GLP: Die SP konnte in den letzten vier Jahren auch deshalb als Taktgeberin der Verkehrspolitik auftreten, weil sie eine schlagkräftige «Öko-Mehrheit» im Parlament hinter sich wusste. Doch künftig werden die erstarkten Grünen wohl vermehrt eigene Akzente setzen, und die GLP wendet sich ohnehin zunehmend den Bürgerlichen zu. Der Zeitpunkt für eine Rückbesinnung aufs Soziale ist für die SP somit günstig.

Dennoch ist ein Kurswechsel nicht ohne Risiko. Schliesslich konnte die SP mit dem Fokus auf die Lebensqualität in der Innenstadt nicht zuletzt ihre eigene, urban geprägte Wählerschaft bei Laune halten. Wie diese bei sozialen Themen tickt, ist weniger klar. Simone Brunner nennt zwar Ausländerstimmrecht, Flüchtlingsintegration und Lebensqualität von älteren Menschen als wichtige Anliegen. Doch die SP will zuerst herausfinden, bei welchen sozialen Themen sie künftig am besten den Fokus setzt. Dazu wolle man die Meinung der Parteibasis sowie die Bedürfnisse von Direktbetroffenen abholen. Das Duo Gauch-Brunner plant, die bereits erprobten Hausbesuche durch SP-Mitglieder weiterzuführen. «So können wir herausfinden, wo den Leuten der Schuh drückt», sagt Simone Brunner.

Es habe sich etwa gezeigt, dass viele Ältere Angst haben, mit ihrer Rente nicht durchzukommen.

Zwar anerkennt Brunner, dass die Stadt Luzern bei der Alterspolitik heute schon auf einem guten Weg ist. Es gebe trotzdem noch Verbesserungspotenzial, etwa bei den Betreuungsstrukturen für selbständiges Wohnen.

Das Volk soll den Stadt-Kantons-Graben auffüllen

Verbessern wollen die beiden auch das Verhältnis zwischen Stadt und Kanton. «Die Fronten sind oft verhärtet», bedauert Simone Brunner, die als Kantonsrätin die kantonale Politik bestens kennt. Immerhin lobbyiere SP-Stadtpräsident Beat Züsli deutlich besser beim Kanton als sein Vorgänger von der CVP, findet Yannick Gauch. Doch zählbare Erfolge bleiben rar. «Wenn es dem Stadtrat nicht gelingt, muss eben das Volk die Zügel in die Hand nehmen», sagt Simone Brunner. Ein Beispiel dafür sei die Spange Nord. Der Stadtrat kämpft zwar schon lange beim Kanton gegen das Verkehrsprojekt. «Ein Verdikt der Stadtbevölkerung würde die Regierung aber sicher ernster nehmen», ist Brunner überzeugt.

Zu den Personen

Yannick Gauch (25) ist Inhaber eines Grafikbüros und sitzt seit 2016 für die SP im Luzerner Stadtparlament. Simone Brunner (31) ist Sozialarbeiterin und Abteilungsleiterin bei Pro Juventute. Sie ist seit 2019 Mitglied des Kantonsrats.