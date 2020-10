Nach Flucht vor der Polizei festgenommen – 21-Jähriger stand unter Drogen In der Nacht auf Donnerstag entzog sich ein Autofahrer in Buchrain einer Polizeikontrolle. Der 21-Jährige konnte in Luzern angehalten und festgenommen werden. Er stand unter Drogen. Zudem dürfte er das Auto zum Gebrauch entwendet haben. Philipp Wolf 01.10.2020, 15.05 Uhr

(pw) Am Donnerstag kurz nach 1 Uhr wollte eine Patrouille der Luzerner Polizei auf der Hauptstrasse in Buchrain ein Fahrzeug zur Kontrolle anhalten. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, wich der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn aus und flüchtete Richtung Buchrain. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst erfolglos. In Ebikon tauchte das Fahrzeug einige Zeit später wieder auf.

Zwischenzeitlich hatte der Mann die Kontrollschilder am Auto entfernt. Die erneute Flucht führte via Schlössli-, Adligenswiler-, Dreilinden- und die Landschaustrasse. Schliesslich konnte das Auto am Wesemlinhöheweg angehalten und der Fahrzeuglenker festgenommen werden.

Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Gemäss ersten Erkenntnissen war der 21-jährige Schweizer mutmasslich unter Drogeneinfluss und ohne gültigen Führerausweis unterwegs. Zudem besteht der Verdacht, dass er das Auto entwendet hat. Die entsprechenden Ermittlungen sind am Laufen.