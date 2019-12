Nach heftigen Anfeindungen: Gemeindeammann von Vitznau tritt nicht mehr zur Wiederwahl an Nach Diffamierungen verzichtet der Vitznauer Gemeindeammann Alex Waldis (FDP) auf eine erneute Kandidatur bei den kommunalen Erneuerungswahlen vom nächsten März. Evelyne Fischer 17.12.2019, 05.00 Uhr

Der Seegemeinde steht eine Herkulesaufgabe bevor: Bis zur Eingabefrist vom 3. Februar für die Neuwahlen der Gemeindebehörden braucht Vitznau Kandidaten für zwei Ämter. Denn nebst Vize-Gemeindepräsidentin Carmen Blaser (parteilos), Ressort Bildung und Kultur, verzichtet nun überraschend auch Gemeindeammann Alex Waldis (56, FDP) auf eine erneute Kandidatur. Begründet wird der Entscheid mit «zunehmenden persönlichen Angriffen und Diffamierungen seiner Person, welche über die konstruktive Kritik an seiner Arbeit hinausgingen», heisst es in einer am Montag verschickten Mitteilung. Alex Waldis gehört dem Gemeinderat seit 2007 an und hat ein 60-Prozent-Pensum inne, Blaser stiess 2014 dazu.