Nach Ja zu Einzonungsmoratorium: In Kriens beginnt das Zittern um die zwei Bauprojekte Pilatus-Arena und Weinhalde Die Pilatus-Arena mit 110-Meter-Turm und Weinhalde-Überbauung kommen im November vors Volk. Deren Initianten wie auch die Parteien können sich auf einen heissen Abstimmungskampf gefasst machen. Roman Hodel 28.09.2020, 19.45 Uhr

53 Prozent der Krienser sind baumüde. Sie haben Ja gesagt zu einem 15-jährigen Einzonungsmoratorium (wir berichteten). Zwar bezieht sich das Begehren auf den Verzicht weiterer Einzonungen, doch natürlich wollen viele Krienser damit vor allem eines sagen: Es ist genug gebaut. Doch schon Ende November müssen sie bereits wieder in ähnlicher Mission an die Urne. Es geht um zwei konkrete, längst aufgegleiste Projekte:

Pilatus-Arena. Auf dem Areal beim S-Bahnhof Mattenhof sind eine multifunktionale Sporthalle für 4000 Zuschauer und zwei Wohntürme (50 und 110 Meter) mit Miet- und Eigentumswohnungen geplant. Gegen den vom Einwohnerrat klar gutgeheissenen Bebauungsplan und die Teilzonenplanänderung wurde das Referendum ergriffen von einer Gruppe Politiker aus der GLP und der ehemaligen CHance21.

Weinhalde. Auf dem Areal am Sonnenberg sind 45 Eigentumswohnungen geplant (Mehrfamilienhäuser in der Mitte des Bildes). Gegen die geplante und vom Einwohnerrat gutgeheissene Einzonung wurde das Referendum ergriffen von einem Komitee, das vorab aus Grünen besteht.

Welchen Einfluss hat das Ja zum Moratorium auf diese beiden Abstimmungen? «Wir haben sicher grossen Respekt», sagt Werner Baumgartner, der das Weinhalde-Projekt mit seiner Firma im Auftrag der Grundeigentümer seit sechs Jahren plant. An den Fakten ändere sich deswegen ja nichts, «aber wir werden den Stimmberechtigten gut erklären müssen, warum unser Projekt eine gute Sache ist». Bei einem Nein zur Einzonung bleibe das Grundstück eine Brache – weder ein Park noch Landwirtschaft mache hier Sinn. Baumgartner:

«Ich glaube, wir sind nahe bei der Bevölkerung und überzeugt, dass die Krienser zwischen Pauschaleinzonungen, Baumüdigkeit und einem spezifischen Projekt unterscheiden können.»

Für Toni Bucher, VR-Präsident der Pilatus Arena AG, sind die Abstimmung vom Sonntag und die zu seinem Projekt nicht vergleichbar: «Unser Areal ist bereits eingezont, seit acht Jahren wird geplant und es war immer eine dichte Bebauung vorgesehen.» Die Pilatus-Arena sichere das Überleben des Indoor-Sports und entspreche einem überregionalen Bedürfnis. «Daher wird sie von Bund, Kanton, LuzernPlus sowie dem Stadtrat und Parlament von Kriens unterstützt», so Bucher. Mit weniger hohen Bauten könne die Halle unmöglich finanziert werden. Zudem schaffe man attraktiven Wohnraum, ohne zusätzliches Land einzuzonen. Am 14. Oktober findet ein Podium im Pilatussaal statt. Bucher:

«Unser Anliegen ist es, der Bevölkerung noch einmal aufzuzeigen, dass Kriens und der Sport auf der ganzen Linie von der Pilatus-Arena profitieren.»

Das sagen die Parteien dazu:

Spannend wird sein, wie sich die Grünen verhalten. Denn im Einwohnerrat hatten sie der Pilatus-Arena «aus Fairnessgründen» zugestimmt, wie Co-Präsident Bruno Bienz sagt, «weil die Bauherrschaft und die Stadt Luzern unsere Bedingungen wie die Bezahlung der Mehrwertabgabe und die Errichtung eines Parkes à la Langmatt erfüllt haben». Dennoch sei völlig offen, welche Parole die Mitglieder am 19. Oktober fassen werden. Bezüglich Weinhalde sagt er, dass das Ja der Krienser zum Moratorium ein grundsätzliches Nein zu weiteren Einzonungen ist. «Entsprechend gehen wir davon aus, dass die Krienser noch sensibler reagieren werden und diese grobe Einzonung nicht wollen», so Bienz. Dass der Stadtrat nach dem «klaren Ja» der Bevölkerung die Abstimmung dennoch durchführen will, finden die Grünen «rechtlich problematisch». Diese ist laut Stadtrat noch nicht vom Moratorium betroffen. Ein Punkt, den die Grünen gemäss Bienz nach wie vor anzweifeln: «Wir werden dies rechtlich noch klären.»

Im Gegensatz zum Moratorium werden die Grünen im November nicht auf Support aus SVP-Kreisen hoffen können: «Das Missbehagen wegen der bisher ungebremsten Bautätigkeit verstehen wir sehr gut, doch hier geht es um zwei ausgereifte, vom Einwohnerrat bewilligte Projekte», sagt Fraktionschef Räto Camenisch. Die Stadt Kriens erhalte umsonst eine polysportive Halle von überregionaler Bedeutung, dazu 5,9 Millionen Franken Mehrwertabgabe, ein Parkleitsystem und vieles mehr – im Gegenzug bewillige sie das 110 Meter hohe Hochhaus. «Es ist, und wird nicht das Einzige sein im geplanten Hochhausgürtel Luzern-Süd», sagt Camenisch, der Co-Präsident des Pro-Komitees ist. «Wir haben bei der Bauherrschaft einiges herausgeholt – was wollen wir noch mehr?» Auch bei der Weinhalde sei die Haltung der SVP klar: «Diese Siedlung bringt uns Wohnungen, die das Steuersubstrat von Kriens erhöhen.»

Die zusätzlichen Steuereinnahmen dank der Weinhalde sind auch für FDP-Fraktionschef Beat Tanner ein Argument: «Diese braucht Kriens dringend.» Abgesehen davon sei rund um dieses Areal alles bereits bebaut und Landwirtschaft nicht mehr möglich. Gar von einer «einmaligen Chance» spricht er bei der Pilatus-Arena mit Blick auf den sportlichen Nutzen, die Mehrwertabgabe und die geplanten Eigentumswohnungen im Hochhaus, die wiederum gute Steuerzahler anlocken sollen. Zudem sei das Areal schon eingezont. «Das alles werden wir der Bevölkerung genau erklären müssen und es wird nicht einfach – wie immer, wenn Projektgegner mit der Angst argumentieren können», sagt Tanner.

Dass die beiden Abstimmungen keine Selbstläufer werden, ist CVP-Fraktionschef Andreas Vonesch ebenfalls bewusst – dennoch ist er optimistisch: «Die Bevölkerung kann differenzieren.» Die Pilatus-Arena sei sportlich bedeutend für die ganze Zentralschweiz und sogar Bund und Kanton beteiligten sich finanziell daran. Die Weinhalde wiederum sei die letzte gehobene Überbauung, die am Sonnenberg realisiert werden könne. «Diese Steuerzahler kann Kriens sehr gut gebrauchen.» Vom Ja zum Moratorium ist Vonesch nicht überrascht: «Die Bevölkerung ist müde von der ganzen Bauerei – man sieht auch überall, wie extrem Kriens wächst.»

Ebenfalls nicht überrascht vom Resultat ist SP-Fraktionschef Raphael Spörri: «Die Krienser sehen die vielen Baukräne – es ist eine Sättigung da.» Trotzdem glaubt er, dass das Stimmvolk unterscheiden kann zwischen Moratorium und konkreten Bauprojekten. Zwar habe seine Partei noch keine Parolen gefasst für den November, «aber unsere Fraktion steht nach wie vor hinter der Pilatus-Arena, das haben wir im Rat auch so kundgetan». Der Bauherr sei aufgrund von SP-Vorstössen sehr entgegengekommen, etwa bei der Mehrwertabgabe oder den Veloparkplätzen. «Wenn das Begehren für ein solches Stadion da ist, ist der Mattenhof ein guter Standort», sagt Spörri. «Und ein Hochhaus kann man schön finden oder nicht, auch wenn die 110 Meter tatsächlich hoch sind.» Bei der Weinhalde tendiert die SP-Fraktion ebenfalls zu einem Ja, wie Spörri sagt:

«Das Projekt wurde bereits vor dem Moratorium bearbeitet und es wäre ein Verstoss gegen Treu und Glauben, da einen Stein in den Weg zu legen.»

