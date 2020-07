Nach knapp drei Monaten: FDP Kanton Luzern trennt sich von Geschäftsführer Tim Hollemann führte seit dem 1. April die Geschäftsstelle der FDP Kanton Luzern. Nun haben er und die Partei das Arbeitsverhältnis in der Probezeit aufgelöst. Alexander von Däniken 01.07.2020, 14.18 Uhr

Tim Hollemann. PD

Es hat gegenseitig nicht funktioniert: Mit diesen Worten bestätigt Jacqueline Theiler, die Präsidentin der FDP Kanton Luzern, auf Anfrage die Trennung von Geschäftsführer Tim Hollemann. Der 28-jährige Stadtluzerner trat erst am 1. April die Nachfolge von Benjamin Häfliger an, welcher zum Kanton wechselte.

Der Arbeitsvertrag mit Hollemann wurde in der Probezeit aufgelöst; seit heute Mittwoch arbeitet er nicht mehr in der Geschäftsstelle. Die Leitung wird laut Parteipräsidentin Theiler bis Ende Jahr Serena Büchler übernehmen, die als politische Mitarbeiterin bereits in der Geschäftsstelle arbeitet.