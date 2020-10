Nach Kollision mitten in der Stadt Luzern weitergefahren – Polizei sucht Fahrer von grauem Seat Auf dem Pilatusplatz in der Stadt Luzern ist es zu einer Kollision zwischen drei beteiligten Autos gekommen. Ein Lenker musste durch den Rettungsdienst in Spital gefahren werden. Der mutmassliche Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. 05.10.2020, 15.13 Uhr

Die zwei Autos, welche auf dem Pilatusplatz mit einem grauen Seat Ibiza kollidierten. Bild: Luzerner Polizei (Luzern, 4. Oktober 2020)

(dvm) Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend kurz nach 17 Uhr, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Zwei Autofahrer waren auf der Obergrundstrasse Richtung Pilatusplatz unterwegs. Das eine Auto befuhr den rechten, das andere den linken Fahrstreifen. Auf dem Pilatusplatz kam es zu einer Kollision mit einem Seat Ibiza, welcher vom Hallwilerweg her die Kreuzung Richtung Pilatusstrasse befuhr.