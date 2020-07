Nach Meggen nun auch in Vitznau: Volg passt Öffnungszeiten am Sonntag an – Dorfladen ist gemäss Vitznauer Gemeindepräsident «systemrelevant» In der Volg-Filiale in Vitznau werden Kunden am Sonntag wie in Meggen künftig erst ab 8 Uhr bedient. Der Detailhändler macht das von sich aus. Lukas Nussbaumer 23.07.2020, 05.00 Uhr

Die Detailhandelskette Volg hat am Mittwochnachmittag entschieden, ihre Filiale an der Seestrasse 73 in Vitznau ab dem kommenden Sonntag erst ab 8 statt wie bis anhin bereits ab 7 Uhr zu öffnen. Damit setzt Volg das Luzerner Ruhetags- und Ladenschlussgesetz um, das Sonntagsverkäufe in Läden von Gemeinden, die als Tourismusorte eingestuft werden, erst ab dieser Zeit erlaubt.

Pikant: Volg liegt eine Bewilligung der Gemeindeverwaltung von Vitznau vor, das Geschäft am Sonntag bereits ab 7 Uhr öffnen zu dürfen, wie Volg-Kommunikationsleiterin Tamara Scheibli auf Anfrage unserer Zeitung sagt.

Etwas anders liegt der Fall in Meggen, wo Volg Kunden in der dortigen Filiale ab dem nächsten Sonntag ebenfalls erst ab 8 Uhr bedienen wird (wir berichteten). Der Grund liege nicht bei der Gemeinde, so Scheibli: «Bei der bis anhin festgelegten Öffnungszeit von 7.30 Uhr ist es zu einem Fehler gekommen, was wir sehr bedauern. Wir passen die Öffnungszeit selbstverständlich umgehend an.»

Die neuen Öffnungszeiten in Meggen und Vitznau werden auf der Website von Volg aus technischen Gründen erst ab Samstag aufgeschaltet. Kunden werden jedoch auch mit Plakaten vor den beiden Läden auf die veränderten Öffnungszeiten hingewiesen.



Gemeindepräsident: «Laden hat unglaubliche Bedeutung für das Dorf»

Der Vitznauer Gemeindepräsident Herbert Imbach sagt, die aktuellen Diskussionen über die Ladenöffnungszeiten würden in der Seegemeinde auf Unverständnis stossen. Schliesslich sei der Volg-Laden nach einer Reihe von Schliessungen der einzig verbliebene. Er habe sich in der Coronakrise als «systemrelevant erwiesen» und er habe ausserdem «eine unglaubliche Bedeutung für das Dorf».

Der Gemeinderat setze sich für den Erhalt des Geschäfts ein, weil er den Leuten im Dorf eine Einkaufsmöglichkeit bieten wolle. Ausserdem sei es der Behörde ein Anliegen, Volg möglichst gute Rahmenbedingungen zu bieten, denn der Sonntag sei der umsatzstärkste Tag in der Woche. «Darum haben wir Ende des letzten Jahres das Gesuch für längere Öffnungszeiten bewilligt», sagt der am 29. März im ersten Wahlgang als Gemeindepräsident bestätigte Imbach.

Dass Geschäfte mit einer Ausnahmebewilligung für längere Öffnungszeiten laut dem kantonalen Ladenschlussgesetz am Sonntag erst ab 8 Uhr öffnen dürfen, kommentiert der parteilose Politiker so:

«Das war uns gar nicht bewusst. Wir gingen davon aus, der Volg-Laden dürfe am Sonntag schon ab 7 Uhr öffnen.»

Lasse das Gesetz am Sonntag aber wirklich keinen Spielraum zu, werde der Gemeinderat das akzeptieren und «im Gespräch mit Volg klären. Wir legen Wert auf ein gutes Einvernehmen und werden Volg nicht einfach zurückpfeifen».

Volg-Filiale soll grössere Ladenfläche erhalten

Ein Gespräch mit Volg ist in Bezug auf die Öffnungszeiten nun nicht mehr nötig, auch kein Zurückpfeifen: Der Detailhändler hat nach der Anfrage unserer Zeitung von sich aus reagiert und die spätere Öffnungszeit kommuniziert.

Dennoch bleiben Herbert Imbach und die vier weiteren Gemeinderäte des 1400-Seelen-Dorfs im Gespräch mit den Verantwortlichen von Volg. Vorgestern Dienstag beispielsweise fand eine Sitzung statt, an der es um die Vergrösserung des Geschäfts ging. Grund: Das nebenan liegende Lädeli hat dichtgemacht.