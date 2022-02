Anzeige wirft Fragen zu Kontrollen in Luzerner Sozialämtern auf

Nach möglichem Amtsmissbrauch Die Macht der Sozialämter: Mangelt es bei der Ausstellung von Prämienverbilligungen an Kontrolle? Eine Anzeige gegen die frühere Sozialvorsteherin von Menznau wirft Fragen zum Kontrollsystem in den Luzerner Sozialämtern auf. Die Behörden setzen offenbar stark auf das Prinzip Vertrauen. Niels Jost Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Im Kanton Luzern haben Personen mutmasslich zu Unrecht Prämienverbilligungen erhalten. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Die Staatsanwaltschaft Sursee prüft derzeit, ob sie eine Untersuchung gegen Helen Schurtenberger einleitet. Die FDP-Kantonsrätin soll in ihrer früheren Funktion als Menznauer Sozialvorsteherin Personen über mehrere Jahre hinweg zur Verbilligung der vollen Krankenkassenrichtprämie berechtigt haben, obwohl diese kein Anrecht darauf hatten. Die WAS Ausgleichskasse Luzern soll sie dafür angezeigt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Fall, den unsere Zeitung publik gemacht hat, wirft Fragen zum Kontrollsystem in den Sozialämtern auf. Sie sind zuständig für die Prüfung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) für Personen an der Schwelle zur wirtschaftlichen Sozialhilfe (WSH), um die es hier gehen soll. Dabei kontrollieren die Ämter alle relevanten Einnahmen und Ausgaben der Antragsstellenden genau.

Welche Kontrollen es in diesem Prozess gibt, ist schwer zu evaluieren. Entsprechende Fragen können weder der Verband der Luzerner Gemeinden beantworten, noch das zuständige Gesundheits- und Sozialdepartement. Die Abläufe scheinen nur operativ tätige Gemeinderatsmitglieder oder Verwaltungsangestellte zu kennen.

Eine Umfrage unserer Zeitung bei diversen Gemeinden zeigt, dass es mancherorts durchaus ein Vier-Augen-Prinzip gibt. Andernorts wiederum setzt man auf das Vertrauen in die zuständigen Personen. Ob es eine systematische Kontrolle gibt, hängt offenbar auch von der Anzahl Angestellten in den Ämtern ab.

Ausgleichskasse setzt auf Vertrauen und Stichproben

Fakt ist: Berechtigt das Sozialamt eine Person an der Schwelle zur wirtschaftlichen Sozialhilfe zur Prämienverbilligung, meldet sie diese mittels elektronischen Formulars an die WAS Ausgleichskasse Luzern. Diese wiederum leitet die Auszahlung der Prämienverbilligung über die Krankenversicherung in die Wege.

Zum vorliegenden Fall nimmt die WAS Ausgleichskasse Luzern keine Stellung. Leiter Alain Rogger beantwortet lediglich allgemeine Fragen. Er sagt:

«Die Gemeinden sind für die inhaltliche und rechtliche Korrektheit der geprüften Gesuche verantwortlich. Wir haben diesen Angaben zu vertrauen.»

Auf das Vertrauen in die kommunalen Behörden setze man auch in anderen Bereichen, etwa bei Steuerangaben oder der Einwohnerkontrolle.

Weil die WAS Ausgleichskasse Luzern die einzelnen Gesuche für die IPV für Personen an der Schwelle zur WSH nicht inhaltlich überprüfen könne, führe man Plausibilitätsprüfungen im Rahmen von Stichproben durch, erklärt Rogger weiter. Dieses interne Kontrollsystem sei in allen Fachbereichen der WAS Ausgleichskasse Luzern dynamisch. Würden mehr Ungenauigkeiten festgestellt, steige die Kontrollquote; könnten keine Fehler gefunden werden, sinke die Quote. Das habe sich bewährt. Jährlich haben im Kanton Luzern rund 104'000 Personen Anspruch auf eine IPV. Davon beziehen etwa 13'100 Personen wirtschaftliche Sozialhilfe oder zählen als Schwellenfall.

Gemeinderat wird neu besser informiert

Im Rahmen des erwähnten elektronischen Meldeverfahrens habe man jedoch «Optimierungsbedarf» erkannt, sagt Rogger. Die dem Verfahren zugrunde liegende Bestätigung des Sozialamtes, woraus ersichtlich sei, wer seitens Gemeinde die elektronische Rückmeldung an die Ausgleichskasse gemacht hatte, werde neu nochmals dem Gemeinderat zugestellt. «Damit stellen wir sicher, dass der Gemeinderat in jedem Fall über den technischen, organisatorischen und rechtlichen Ablauf informiert ist», sagt Rogger. Dies sei als Hilfestellung für die Gemeinden zu verstehen. Ob diese Massnahme aufgrund des nun publizierten Falls ergriffen wurde, kommentiere er nicht.

