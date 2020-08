Nach nationalen Coronalockerungen: Luzerner Veranstalter hoffen, dass Kanton nachzieht Ab Oktober dürfen in der Schweiz wieder Grossanlässe mit mehr als 1000 Personen durchgeführt werden. Luzerner Veranstalter und Betriebe atmen auf – einigen liegen jedoch noch kantonale Regeln schwer im Magen. Sandra Peter 14.08.2020, 05.00 Uhr

«Für uns und die Veranstalter ist die Aufhebung der 1000er-Grenze eine massive Änderung», sagt Philipp Keller, CEO des KKL Luzern. «Wir können die Kapazitäten hochfahren und insbesondere unseren Weltklasse-Konzertsaal nun wieder so auslasten, dass die Anlässe kostendeckend sind.»

«Der Buchungsstand für die Zeit nach den Herbstferien ist generell gut. Und dank der Lockerung kommt es zu keiner zweiten Absagewelle», führt Keller weiter aus. «Wir gehen davon aus, dass unser bestehendes Schutzkonzept mit kleinen Anpassungen auch für Anlässe mit über 1000 Personen funktioniert.»

Einrichten der Sicherheitsmassnahmen vor dem KKL.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 18. Juni 2020)

Branche pocht auf gesamtschweizerische Lösung

«Es ist gut für die Branche, dass grössere Veranstaltungen wieder zugelassen werden», sagt auch Adrian Wangeler, CEO der B+T Bild+Ton AG.

«Wichtig ist nun, dass eine einheitliche Regelung für die gesamte Schweiz ausgearbeitet wird.»

Der Geschäftsführer des auf Veranstaltungstechnik spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Rothenburg erklärt: «Solche Events haben nationalen Charakter und die Kantone sollten diese Anlässe nach gleichen Kriterien beurteilen. Veranstalter müssen wissen, woran sie sind und brauchen Planungssicherheit.» Bis am 2. September will der Bund zusammen mit den zuständigen Departementen und den Kantonen eine solche Bewilligungsanforderung für Grossanlässe ausarbeiten.

Adrian Wangeler, CEO der B+T Bild+Ton AG Bild: PD

«Es dauert Monate, bis die ganz grossen Events wieder hochgefahren sind. In diesem Jahr wird da wohl nicht mehr viel los sein», schätzt Wangeler. Somit fallen im laufenden Jahr während rund neun Monaten Grossanlässe weg. «Das sind Hunderte Aufträge und mehrere Millionen Franken», erklärt der CEO. Da die B+T Bild+Ton AG breit diversifiziert sei und zudem zur Frey+Cie Gruppe gehöre, könne ein Teil der Eventtechniker glücklicherweise anderweitig eingesetzt werden.

Wangeler blickt nach dem Bundesratsentscheid optimistisch in die Zukunft: «Ich bin zuversichtlich, dass vor allem Anlässe wie Konferenzen und Seminare im Oktober wieder stattfinden können», führt Wangeler aus.

«Wir müssen mit Corona leben. Statt einen Anlass komplett abzusagen, können Veranstalter ihn hybrid gestalten.»

Das heisst, ein Teil wird digital abgehalten, etwa per Livestream oder Videokonferenz und ein Teil mit physischer Präsenz der Menschen vor Ort. Die Veranstaltungstechnik-Firma mit rund 100 Mitarbeitenden hat denn auch in den vergangenen Monaten vermehrt solche Aufträge ausgeführt. Weitere sind in Planung, wie beispielsweise die Kantonsratssession in der Messehalle Luzern.

Für die Zentralschweizer Bildungsmesse (Zebi) braucht es neu ein Ticket

«Da Messen keine Veranstaltungen im engeren Sinne, sondern Einkaufseinrichtungen gleichgestellt sind, ändert der Entscheid des Bundesrates für die Durchführung einer Messe wenig», erklärt Markus Lauber, Geschäftsleiter der Messe Luzern. So sei vor dem Bundesratsentscheid bereits klar gewesen, dass etwa die Zentralschweizer Bildungsmesse (Zebi) grundsätzlich durchgeführt werden dürfe.

An der Zebi können Jugendliche verschiedene Berufe kennen lernen. Hier stellt Gian Egger beispielsweise den Job des Maurers vor. Bild: Corinne Glanzmann,

9. November 2019/«Luzerner Zeitung»

«Natürlich gibt es aber konzeptionelle Einschränkungen, eine Information mit 200 Leuten Schulter an Schulter wird nicht möglich sein», so Lauber. Damit der Abstand eingehalten werden kann und nicht zu viele Menschen auf einmal unterwegs sind, müssen Besucher dieses Jahr im Voraus ein Gratis-Ticket für ein definiertes Zeitfenster an einem bestimmten Tag lösen.

Dass ab Oktober nebst Messen auch Veranstaltungen mit über 1000 Personen wie etwa Generalversammlungen oder Kongresse wieder durchgeführt werden dürfen, sei ein Signal. «Der Entscheid stabilisiert alles, was in Planung ist», so Lauber. Die Auswirkungen des Entscheides sehe man aber erst im Frühling. «Es gibt kaum Grossanlässe, die jetzt noch kurzfristig aufgegleist werden», erläutert der Geschäftsleiter.

Luzerner Bars und Clubs fordern Anpassung der 100er-Grenze

Club- und Barbetreiber im Kanton Luzern kämpfen derweil noch gegen die 100er-Grenze. Maximal 100 Besucher sind zugelassen, wenn der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann und keine anderen geeigneten Schutzmassnahmen ergriffen werden können – insbesondere Maskentragen oder Trennwände. Diese Verfügung gilt bis auf Weiteres. Viele Betriebe hätten jedoch individuelle Schutzkonzepte entworfen und könnten die Rückverfolgung der Gäste grossmehrheitlich gewährleisten, so die IG Kultur Luzern. Die IG fordert nun in Zusammenarbeit mit Safer Clubbing von der Luzerner Regierung Massnahmen, um die Existenzen von Kultur- und Barbetrieben zu sichern. Unter anderem wollen die Verfasser, dass die Verfügung zeitlich befristet und die Grenze auf 300 Personen angehoben wird.

Das Gesundheits- und Sozialdepartement sehe vor, das Schreiben der IG Anfang September zu beantworten, teilt Regierungsrat Guido Graf auf Anfrage schriftlich mit. Vor dem Hintergrund der Lockerung der 1000er-Grenze an Grossveranstaltungen werde man die derzeit geltende Allgemeinverfügung zu gegebener Zeit prüfen und allenfalls anpassen.

Beim KKL nimmt man an, dass der Kanton Luzern die bestehende Regelung für Veranstaltungen, wonach maximal 100 Personen pro Sektor zugelassen sind, anpassen wird. «Damit könnten auch Seminare und Bankette wieder hochgefahren werden», so CEO Philipp Keller.