Nach Sachbeschädigungen von FCB-Fans: Der FC Luzern reicht Strafanzeige ein Zertrümmerte WCs, versprayte und herausgeschlagene Wände sowie demolierte Türen: FCB-Fans wüteten am Sonntag im Gästesektor der Swisspor-Arena. Der FC Luzern hat nun Strafanzeige eingereicht. Jonas von Flüe 17.12.2019, 13.32 Uhr

Im und vor dem Gästesektor der Swisspor-Arena kam es am Sonntag zu unrühmlichen Szenen. Anhänger des FC Basel traktierten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vor dem Spiel mit Faustschlägen sowie Pfefferspray und warfen Knallpetarden und Pyrofackeln in deren Richtung. Das teilte die Luzerner Polizei am Sonntag mit. Ausserdem verwüsteten sie die sanitären Anlagen im Gästesektor massiv: Bilder zeigen herausgeschlagene Wände und Türen.