Nach Schmierereien: Stadt Luzern streicht blau-weisse Randsteine wieder grau an Erneut sind in der Stadt Luzern Teile von Verkehrsinseln bemalt worden. Die Stadt reagierte und übermalte die Inseln kurzerhand. Sandra Peter und Pascal Linder Aktualisiert 29.10.2020, 16.53 Uhr

Auf der Langensandstrasse im Gebiet Wartegg und bei der Kreuzung Bodenhofstrasse/Hirtenhofstrasse in der Stadt Luzern leuchtete es für wenige Tage blau und weiss. Denn Randsteine und eine Verkehrsinsel sind bemalt worden:

Die bemalten Steine in der Stadt Luzern Bild: Pilatustoday

Der Umstand wird unter anderem in der Facebook-Gruppe «Do besch vo Lozärn» diskutiert. Die Kommentare reichen dort von «Gseht guet us» über «Wenn, denn bitte schön» bis zu «Bem Bundesplatz heds besser usgseh». Es wird vermutet, dass FCL-Fans am Werk waren.

Am Mittwochnachmittag hatten weder die Stadt Luzern noch die Luzerner Polizei Kenntnis davon, wie sie auf Anfrage unserer Zeitung sagten. Die Stadt reagierte schnell und übermalte die Randsteine bereits am Donnerstagmorgen wieder mit grauer Farbe. Thomas Schmid, Strasseninspektor der Stadt Luzern erklärt:

«Solche Bemalungen müssen wir als Sachbeschädigung betrachten und den Schaden beheben. Daher haben wir auch Strafanzeige gegen unbekannt gestellt.»

Die Arbeiter übermalen die Verkehrsinsel. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. Oktober 2020)

Die Verkehrsinsel ist wieder grau... Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. Oktober 2020)

... ebenso die Randsteine. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. Oktober 2020)

Bereits im letzten Jahr erhielten in der Stadt Luzern Randsteine blaue und weisse Farbe, damals waren offenbar FCL-Fans dafür verantwortlich. Nach dem Match gegen Servette bemalten FCL-Anhänger die Randsteine auf und um den Bundesplatz in den Farben ihres Vereins. Die Aktion wurde in den sozialen Medien kontrovers diskutiert. Viele fanden Gefallen am neuen Erscheinungsbild des Bundesplatzes. Die Grüne/Junge Grüne-Fraktion des Grossstadtrates lancierte gar einen Vorstoss, welcher die Belassung der blau-weissen Anstriche forderte. Letztlich liess die Stadt Luzern die Farbe entfernen und stellte ebenfalls Strafantrag gegen unbekannt.