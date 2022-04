Nach Unia-Petition Knatsch bei der Spitex MBS: Ombudsstelle und Führungscoaching sollen Abhilfe schaffen Pflegende der Spitex MBS der Gemeinden Beromünster, Rickenbach, Büron und Schlierbach klagten über schlechte Arbeitsbedingungen. Nachdem die Kommunikation lange schwierig war, gibt es nun erste Fortschritte und konkrete Pläne, um die Situation zu verbessern. Livia Fischer Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Spitex-Mitarbeitende auf dem Weg zu einer Kundin. Symbolbild: Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Spitex MBS der Gemeinden Beromünster, Rickenbach, Büron und Schlierbach musste kürzlich harte Kritik einstecken. Als Sprachrohr der Mitarbeitenden des Pflegedienstes lancierte die Unia Zentralschweiz eine Petition für bessere Arbeitsbedingungen – und bezichtigte die Spitexleitung unter anderem einer «Führungskultur, die auf Misstrauen aufbaut», «unübersichtlichen Arbeitsorganisationen» und «verstecktem Mobbing».

Auch den Trägergemeinden kreidete sie Desinteresse an einer Lösungsfindung an. In kurzen Stellungnahmen wiesen sowohl die Spitex als auch die Gemeinden die Vorwürfe von sich und gaben wiederum der Unia die Schuld an missglückten konstruktiven Gesprächen und Lösungsfindungen (wir berichteten).

Nun gelangte die Spitex im Namen des Präsidenten Hanspeter Bühler, der Geschäftsführerin Daniela Hunziker und der Pflegedienstleitung Regula Züsli mit einem ausführlichen Schreiben erneut an unsere Zeitung. Unterzeichnet wurde dieses auch von Carmen Beeli, Sozialvorsteherin der Gemeinde Büron und Vertreterin der Trägergemeinden. Gleich zu Beginn stellen sie klar: «Trotz internen Turbulenzen sind wir nach wie vor in der Lage, unseren Leistungsauftrag zu erfüllen und unsere Klienten professionell zu betreuen.»

Spitex gesteht mangelnde Kommunikation ein

Von Januar 2020 bis Ende März 2022 verliessen insgesamt 29 Personen die Organisation oder reichten die Kündigung ein. Seit der Fusion 2018 waren konstant zwischen 30 bis 35 Personen angestellt, derzeit sind es deren 30. Die Unia sagte vor wenigen Wochen gegenüber unserer Zeitung, dass die Pflegenden «aufgrund der unmenschlichen Behandlung» den Arbeitsort verliessen.

Dagegen wehrt sich die Spitex nun. Die Beweggründe für die Kündigungen seien vielfältig und führten nebst einer anderen Vorstellung des Arbeitsfeldes oder Unzufriedenheit mit der Führung etwa auch auf Pensionierungen oder eine neue berufliche Ausrichtung zurück. Vier Mitarbeitende hätten aufgrund der Umstrukturierung und der damit verbundenen Auflösung von Doppelfunktionen in der Führung eine Änderungskündigung erhalten und eine andere Funktion angeboten bekommen, die sie jedoch abgelehnt hätten.

Die vielen schnellen Veränderungen in den letzten vier Jahren mit «Fusion, Digitalisierung, Umstrukturierung und Ausrichtung auf die Zukunft» hätten zu Verunsicherung und Unzufriedenheit geführt, sagt Bühler auf Anfrage und räumt ein: «Als Geschäftsführung und Vorstand haben wir in dieser Zeit die kulturelle Veränderung und die damit nötige intensive Kommunikation wohl unterschätzt.»

Mit transparenter Kommunikation wolle man nun der herrschenden Stimmung bei der Spitex entgegenwirken. «Mit der Medienaufmerksamkeit und der Dimension des Ganzen haben auch unsere Mitarbeitenden nicht gerechnet. Sie sind verunsichert, teilweise auch wütend auf ihre ehemaligen Kollegen, es entstehen zwei Lager. Das ist sehr schade.» An einer Mitarbeitenden-Veranstaltung vor zwei Wochen seien die Angestellten entsprechend «transparent über die Situation informiert» worden. Ebenso die Klientinnen und Klienten sowie Vereinsmitglieder. Für Führungskräfte gebe es beispielsweise ein Coachingangebot.

Gespräche zwischen Gemeinden und Angestellten laufen

Auch die Trägergemeinden sind laut Carmen Beeli in aktivem Austausch mit Vorstand und Geschäftsführung der Spitex. «Aktuell laufen zudem von uns angebotene Gespräche mit Vertretern der Trägergemeinden und den Mitarbeitenden der Spitex», sagt Beeli. Weiter werde in Zusammenarbeit mit der Spitex eine Ombudsstelle für die Angestellten eingerichtet.

Giuseppe Reo von der Unia Zentralschweiz begrüsst diese Schritte zwar, seinen Unmut über die Vorfälle und die vergangene schwierige Kommunikation zwischen den Parteien ist aber immer noch spürbar. Zudem zeigt er sich über angeblich gefallene Aussagen «auf politischer Ebene» – Namen will er keine nennen – verärgert. Demnach werde die Petition, die in der Zwischenzeit 900 Menschen unterschrieben haben, nicht ernst genommen. «Eine Petition ist zwar nur eine Bittschrift, zeigt aber eine klare Willensäusserung und es wäre vermessen, dieser nicht Rechnung zu tragen», so Reo.

Abschliessend sagt er: «Wir warten jetzt mal, was das zweite Gespräch zwischen den Angestellten und den Gemeinden Schlierbach und Rickenbach nächste Woche ergibt; jenes mit Büron und Beromünster fand bereits am Mittwoch statt. Danach werden wir überlegen, ob wir das so laufen lassen oder nächste Schritte in die Wege leiten.» Welche diese sein würden, behält er für sich. «Wichtig ist nun vor allem, dass zeitnah gehandelt wird.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen