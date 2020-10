Nach Verkehrsunfall in Ettiswil: Drei Personen zur Kontrolle im Spital Am Samstagabend verursachte eine 52-jährige Frau aus Portugal in Ettiswil einen Verkehrsunfall. Drei Personen wurden zur Kontrolle in das Spital gebracht. 05.10.2020, 09.39 Uhr

Beim Auto der 51-Jährigen wurde ein Vorderrad abgerissen. Bild: PD

(pw) Der Unfall ereignete sich am Samstagabend, um circa 19.45 Uhr, auf der Surseestrasse in Ettiswil. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung schreibt, kam eine 51-jährige Frau mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Auto.

Durch die Kollision wurde beim Auto der Unfallveursacherin ein Vorderrad abgerissen. Drei Personen wurden vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle in das Spital gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden in der Höhe von rund 15'000 Franken.