Nachbarn streiten sich in Vitznau wegen Wärmepumpe Vitznau bewilligte den Einbau einer Wärmepumpe, muss aber erneut über die Bücher – obwohl die Grenzwerte eingehalten werden. Manuel Bühlmann 21.08.2020, 05.00 Uhr

Die Pläne einer Hausbesitzerin in Vitznau kommen beim Nachbarn nicht gut an. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe soll an jener Seite ihres Gebäudes montiert werden, die gegen sein Grundstück gerichtet ist. Gegen die Bewilligung, die der Frau vor zwei Jahren erteilt worden war, setzte er sich zur Wehr: Doch weder mit seiner Einsprache beim Vitznauer Gemeinderat noch mit seiner Beschwerde ans Kantonsgericht Luzern war er erfolgreich. Vor Bundesgericht wiederholte er seine Forderung, die Pläne für den Einbau der Wärmepumpe dürften in dieser Form nicht bewilligt werden.

Unbestritten ist: Die Lautstärke der geplanten Anlage liegt unter den vorgeschriebenen Lärmgrenzwerten. Dass sich das Bundesgericht dennoch eingehender mit der erteilten Bewilligung beschäftigt hat, hängt mit dem sogenannten Vorsorgeprinzip zusammen. Demnach sind Emissionen – beispielsweise Lärm – so weit zu begrenzen, wie dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist.

Bei eingehaltenen Höchstwerten kommen zusätzliche Massnahmen jedoch nur dann in Frage, wenn dadurch mit relativ geringem Aufwand eine wesentliche Lärmreduktion erreicht werden kann. Dieses Vorsorgeprinzip hält der Nachbar für verletzt. Zu Unrecht habe es das Luzerner Kantonsgericht unterlassen, schallreduzierende Massnahmen zu prüfen, etwa in Form einer Schalldämmhaube oder einer Lärmschutzwand. Die Vorinstanz hatte geurteilt, es handle sich bei der Wärmepumpe um ein Modell der neuesten Generation und weitere Anpassungen an der Anlage selbst seien unverhältnismässig.

Gemeinde muss neu entscheiden

Das Bundesgericht hingegen teilt die Kritik des Nachbarn zumindest teilweise und erachtet mehrere technische Möglichkeiten zur Senkung des Geräuschpegels als prüfenswert. Unter anderem verweisen die obersten Richter auf einen Vorschlag des Bundesamts für Umwelt, die nächtliche Betriebsdauer der Wärmepumpe zu beschränken. «Diese Massnahme könnte offensichtlich mit geringem finanziellem und technischem Aufwand umgesetzt werden», stellen sie im am Dienstag veröffentlichten Urteil fest. Die verschiedenen Optionen sind nun von der Vitznauer Behörde im Detail zu prüfen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde des Nachbarn gut und weist den Fall zurück an die Gemeinde Vitznau, die im Nachbarschaftsstreit einen neuen Entscheid treffen mus

Hinweis: Urteil 1C_418/2019; 16. Juli 2020