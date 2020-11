Nachbarschaftshilfe während zweiter Welle: Der Ruf nach Solidarität wird wieder lauter Im Frühling gab es im Kanton Luzern viele Organisationen, die Nachbarschaftshilfe angeboten hatten. Sie dürften bald wieder mehr gebraucht werden – denn das Virus lässt auch in Luzern nicht locker. Pascal Studer 03.11.2020, 05.00 Uhr

Das Coronavirus wütet im Kanton Luzern. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Die derzeitige Lage ist ernst. Vielleicht sogar ernster als im vergangenen Frühling. So gab es am 23. März – also am Höhepunkt der ersten Welle – im Kanton Luzern 42 laborbestätigte Fälle. Zum Vergleich: Am vergangenen Freitag waren es 324 Fälle und ein Todesfall.

Im letzten Frühling waren insbesondere Personen aus der Risikogruppe auf Hilfe angewiesen. Auch weil man heute mehr über das Virus weiss, gehen allerdings vor allem ältere Menschen im Vergleich zum Frühling vermehrt aus dem Haus.

Die Situation für Betroffene ist komplex

Eine davon ist Magdalena Fuchs. Die 65-jährige Luzernerin erinnert sich an den Appell des Bundesrates im März. «Wir sollten zu Hause bleiben», sagt sie. Daran hatte sich die ehemalige Pflegefachfrau gehalten – und konnte gleichzeitig auf den Hauslieferdienst des Quartierladens zählen. Doch heute ist die Situation komplexer. «Die Vorschriften und Empfehlungen sind differenzierter», sagt Fuchs. Tatsächlich gelten gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) Personen ab 65 Jahre nicht mehr strikt zur Risikogruppe. Weil diese Trennung diskriminierend sei, schreibt das BAG schlicht, dass das Risiko für einen schweren Verlauf bei einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus mit zunehmenden Alter ansteige.

Geht wieder mehr aus dem Haus als während des Shutdowns: Magdalena Fuchs. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 24. März 2020)

Magdalena Fuchs fühlt sich gesund. Sie findet daher: «Im Moment bin ich nicht auf die Nachbarschaftshilfe angewiesen.» Ist sie draussen, hält sie sich aber an die Weisungen des BAG. «Ich trage einen Mundschutz und halte Abstand. Und natürlich desinfiziere ich auch immer die Hände, wenn ich einkaufen gehe - auch beim Verlassen des Ladens.» Dies tut sie einmal in der Woche im Quartierladen an der Spitalstrasse und jeweils dienstags auf dem Wochenmarkt. Dann habe es weniger Leute. Dennoch betont sie:

«Leute, die besonders gefährdet sind, sollen auf die Nachbarschaftshilfe zurückgreifen.»

Vicino und Zeitgut fahren Angebot wieder rauf

Zwei der Organisationen, welche Nachbarschaftshilfe organisiert hatten, waren Vicino Luzern und die Genossenschaft Zeitgut Luzern. Im April konnten sie noch auf rund 330 Helferinnen und Helfer zurückgreifen, welche ihrerseits für knapp 400 Hilfesuchende da waren. Gemäss Christian Vogt, Co-Geschäftsleiter von Vicino, hat man das Angebot im Sommer wieder runtergefahren. «Auch, weil wir die Freiwilligen entlasten wollten», erklärt er.

Da sich jetzt die Lage wieder zuspitzt, könnte die Nachfrage nach Nachbarschaftshilfe bald wieder steigen. Dem ist sich auch Vogt bewusst. Daher hat man vor eineinhalb Wochen beschlossen, diese wieder zu aktivieren. «Wegen der verschärften Massnahmen müssen viele Menschen in Quarantäne oder Isolation. Viele haben dazu Angst vor dem Virus und sind auf Unterstützung angewiesen», erklärt Vogt diesen Schritt. Derzeit arbeiten rund 40 Freiwillige wieder für Vicino und Zeitgut, etwa 15 Personen haben um Hilfe ersucht.

Lage ist unübersichtlich

Sollte es in Luzern ähnlich wie derzeit im Kanton Genf rigidere Massnahmen oder gar einen Shutdown geben, wäre Vicino wahrscheinlich auf mehr Freiwillige angewiesen. Doch die Akquirierung sei schwierig. «Anders als im Frühling sind viele Personen berufstätig», sagt Vogt. Zudem sei es schwierig, die genauen Bedürfnisse der Risikogruppe herauszufiltern. Wie Magdalena Fuchs findet auch Vogt die Situation derzeit unübersichtlich. Er sagt: «Die Regeln sind nicht mehr so einfach.» Erfreulich sei jedoch, dass viele Tandems, welche aus dem Shutdown hervorgegangen sind, noch heute Bestand hätten – ohne Aufsicht von Vicino oder Zeitgut.

Derweil begrüsst der Kanton Luzern die Nachbarschaftshilfe. Hanspeter Vogler, Leiter Fachbereich Gesundheitswesen, sagt: «Die Nachbarschaftshilfe war ein wichtiges Mittel, um insbesondere vulnerable Gruppen zu schützen.» Sofern die Nachbarschaftshilfe zudem dazu beitragen würde, diese Personengruppen zu schützen, sei sie auch in der Pandemiebekämpfung zielführend. Spezielle Verhaltensregeln für Personen aus der Risikogruppe empfiehlt Vogler allerdings nicht. «Es gelten für alle Personen die gleichen Abstands- und Hygieneregeln. Wer möchte, kann aber zusätzlich eigene und weitergehende Massnahmen treffen», sagt Vogler.

Maskenpflicht nimmt Hemmung

Auch in Kriens hat sich die Bevölkerung während der ausserordentlichen Lage organisiert. Ein Viererverbund – bestehend aus der katholischen und reformierten Kirche sowie der Stadt Kriens und dem SC Kriens – hatte damals die Solidaritätsaktion «Kriens hilft» ins Leben gerufen. Marco Lustenberger, Projektleiter und Jugendarbeiter der katholischen Kirche, sagt: «Wir tauschen uns derzeit mit der Stadt Kriens aus, ob wir die Nachbarschaftshilfe wieder aufziehen sollten.» Im April hatten 194 Helferinnen und Helfer rund 500 Einkäufe ausgeführt. Seine Organisation hat sämtliche Kontaktdaten festgehalten. Lustenberger ist sich daher sicher:

«Wir wären in der Lage, die Freiwilligen vom letzten Frühling rasch zu kontaktieren.»

Auch in Adligenswil ist man derzeit mit den Behörden im Gespräch, ob die Nachbarschaftshilfe wieder verstärkt beworben werden soll. Dies bestätigt Mirjam Meyer, Präsidentin des Frauenbunds Adligenswil. Zusammen mit der Gemeinde hatte dieser seit dem Frühling die Nachbarschaftshilfe organisiert. Fast 160 Helferinnen und Helfer haben sich etwa im April um rund 50 Familien gekümmert. «Zurzeit sind wir noch zurückhaltend», sagt Meyer. So hätte die Bevölkerung das Angebot über den Sommer nicht gebraucht - auch wenn das Hilfsangebot eigentlich immer zugänglich gewesen sei.

Meyer findet zudem, dass die neuen Regelungen die Wahrnehmung des Virus beeinflussen würden. «Die Maskenpflicht nimmt die Hemmung, das Haus zu verlassen. Zudem ist der Schock nicht so gross wie im Frühling», sagt sie. Falls die Nachbarschaftshilfe Adligenswil allerdings wieder gebraucht werde, sei dies kein Problem. Meyer betont: «Wir sind bereit.»