Nachfrage nach Pflegeleistungen im Kanton Luzern steigt weiter an Die Alterung der Bevölkerung und die steigende Nachfrage nach Pflegeleistungen stellen das Gesundheitswesen vor Herausforderungen. Und die Zahl der Pflegebedürftigen wird in Zukunft weiter zunehmen.

(dvm) Obwohl die Zahl älterer Luzernerinnen und Luzerner steigt, geht der Anteil der im Heim betreuten Personen zurück, wie das kantonale Statistikamt Luzern (Lustat) am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Mehr und mehr liessen sich betagte Menschen ambulant pflegen.

Die Lebenserwartung ist gemäss Lustat in den letzten Jahren in der Schweiz stetig angestiegen – dies unter anderem aufgrund besserer Lebensbedingungen und medizinischem Fortschritt. Mit der Alterung der Bevölkerung nähmen gleichzeitig chronische Krankheiten zu. Diese Entwicklungen würden sowohl die Pflegebedürftigkeit der Bevölkerung als auch die Nachfrage nach Leistungen der Langzeitpflege beeinflussen.

Anteil der im Heim Lebenden ist rückläufig

2018 leisteten die 85 Spitex-Organisationen und selbständigen Pflegefachpersonen im Kanton Luzern bei insgesamt 11'842 Personen ambulante Pflege und/oder Hilfe in Form von Hauswirtschaftsunterstützung oder Sozialbetreuung, wie den Zahlen des Lustat weiter zu entnehmen ist. Gegenüber 2011 habe die Zahl der Klientinnen und Klienten in der ambulanten Pflege um 45 Prozent zugenommen; in der Hauswirtschaft oder Sozialbetreuung um knapp 7 Prozent.

Ende 2018 lebten gemäss Lustat insgesamt 6,4 Prozent der Luzerner Wohnbevölkerung im Alter ab 65 Jahren in einem Pflegeheim, knapp 1 Prozent weniger als noch 2011. Obwohl die Zahl älterer Personen im Kanton steige, lebten diese heute seltener im Heim, so das Lustat weiter.

2018 zählten die Luzerner Pflegeheime 3440 Eintritte. Das Durchschnittsalter beim Eintritt lag gemäss Lustat bei 83 Jahren. 48 Prozent der eintretenden Personen hätten einen vorübergehenden Heimaufenthalt von durchschnittlich knapp 4 Wochen angetreten. Die Zahl der Kurzzeitaufenthalte nehme in den Heimen seit Jahren zu. 2011 seien es noch 34 Prozent gewesen.

Pflegekosten sind stark gestiegen

Wie Lustat weiter schreibt, nahmen in den letzten Jahren die Gesamtkosten für die Pflege und Hauswirtschaft/Betreuung im ambulanten Bereich stark zu, nämlich von 2011 bis 2018 um 71 Prozent auf 99 Millionen Franken.

Im stationären Bereich seien die Gesamtkosten im Vergleich zu 2011 um 16 Prozent auf 512 Millionen Franken angewachsen. 44 Prozent davon entfielen nach Angaben von Lustat auf die Pflege: Ein Aufenthaltstag im Heim kostete 2018 im Schnitt 294 Franken; die pflegerischen Leistungen schlugen mit 130 Franken pro Tag zu Buche.

Zahl der hochbetagten Pflegebedürftigen wird weiter zunehmen

Bis ins Jahr 2045 wird gemäss den Lustat-Bevölkerungsszenarien der Anteil der 65- bis 84-Jährigen an der Luzerner Kantonsbevölkerung von 15 Prozent (2018) auf 21 Prozent ansteigen. Der Anteil der 85-Jährigen und Älteren steige von 3 auf 5 Prozent.

Die Zahl der pflegebedürftigen Luzernerinnen und Luzerner im Alter von 65 bis 79 Jahren werde in den nächsten rund 25 Jahren schätzungsweise von 1711 auf rund 2820 Personen ansteigen; die Zahl der 80-Jährigen und Älteren von 4214 auf 10'872 Personen.