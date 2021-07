Feuerwehrinspektor Graf spricht über den Hochwasser-Einsatz

Nachgefragt Fünf Fragen an Vinzenz Graf – «Ich habe viele verzweifelte Landwirte getroffen» Feuerwehrinspektor und Stabschef Vinzenz Graf über die Betroffenen der extremen Wetterlagen, die Moral der Helferinnen und Helfer und was in Zukunft verbessert werden kann. Salome Erni 15.07.2021, 21.06 Uhr

Vinzenz Graf erklärt Bundespräsident Guy Parmelin, wie die vergangenen Unwetter Luzern getroffen haben. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Juli 2021)

Herr Graf, was steht uns in den nächsten Tagen punkto Hochwasser bevor?

Die Lage hat sich beruhigt, es hat in der Nacht auf Freitag nicht mehr geregnet, und auch am Freitagmorgen waren die Regenfälle geringer. Kleine Gewässer sind teilweise schon zurückgegangen. Doch beim steigenden Pegelstand am Vierwaldstättersee und der Reuss sind wir immer noch auf der Hut. Nicht nur hier in der Stadt, sondern auch in den Gemeinden sind entsprechende Vorbereitungen getätigt.

Was sind die Lehren, die Sie aus den vergangenen Unwettern gezogen haben?

Gerade beim Unwetter 2005 konnten wir in Bezug auf grössere Hochwasser viel lernen. So sind die Feuerwehren heute materiell besser ausgerüstet. Ausserdem sind wir in der Zusammenarbeit mit den Naturgefahrenspezialisten viel weiter. Beispielsweise gibt es einen Einsatzplan über den ganzen Kanton Luzern hinweg, in dem die Massnahmen vorbereitet sind. Dies erlaubt schnelleres und effizienteres Handeln als 2005.

Sehen Sie anhand der letzten Einsätze weiteres Verbesserungspotenzial?

Selbstverständlich analysieren wir unser Vorgehen im Nachgang. Besonders der Hagelzug von Wolhusen über den Sempachersee bis nach Hochdorf hat uns gefordert. Es war sehr anspruchsvoll, entsprechendes Material für den Schutz der Häuser zu organisieren.

Was haben Sie konkret erlebt?

Ich habe viele verzweifelte Landwirte getroffen. Denn Hunderte von Scheunen wurden abgedeckt, das Heu ist nass, die Fotovoltaikanlagen sind kaputt, und darunter stehen die Kühe in der Nässe. Es geht jetzt Monate, vielleicht über ein Jahr, bis das alles repariert ist. Und trotzdem müssen die Betriebe in der Zwischenzeit funktionieren. Wir werden uns in diesem Bereich wirklich nochmals hinter die Bücher klemmen.

Die Feuerwehrleute stehen nun bereits seit vier Wochen im Einsatz. Wie steht es um ihre Moral?

Die Feuerwehrleute waren stark gefordert. Deshalb liegt es insbesondere am Führungsstab, dass entsprechende Ablösungen sichergestellt sind. Wir hatten aber zum Glück noch keinen einzigen Unfall bei den Einsatzkräften. Das zeigt, dass die Männer und Frauen fit und höchst motiviert sind.