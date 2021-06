Nachhaltigkeit «Wenn Take-away, dann nachhaltig»: Luzerner Gastronomen sagen Verpackungen den Kampf an Take-away boomt, auch dank Corona. Die vielen Einwegverpackungen sind den Verantwortlichen von Sinnvoll Gastro jedoch ein Dorn im Auge. Sie setzen daher auf Mehrweggeschirr – und darauf, dass die Kunden ihr eigenes Tupperware mitbringen. Niels Jost 30.06.2021, 11.30 Uhr

Cyril Kälin übergibt einem Kunden das bestellte Cordon bleu mit Pommes frites – im selbst mitgebrachten Glas-Tupperware. Bild: Pius Amrein (Entlebuch, 16. Juni 2021)

Wer über den Mittag oder nach der Arbeit wenig Zeit und Geduld hat, der greift nicht zum Kochlöffel, sondern zum Take-away-Menu. Schnelles Essen entspricht dem Zeitgeist. Dabei geht oft vergessen, wie viel Verpackung anfällt, sei es bei der Pizza in der Kartonschachtel, dem in Plastik eingewickelten Sandwich oder dem Salat im Kunststoffbehälter. Sogar das Besteck ist meist aus Plastik.

Das Hotel Drei Könige in Entlebuch schlägt nun einen anderen Weg ein. Wer hier das Cordon bleu, die Pommes frites oder Fischknusperli «to go» bestellt, der soll sein eigenes Tupperware mitbringen. Wer keines dabei hat, muss einen Aufpreis von zwei Franken bezahlen und erhält einen wiederverwertbaren Kartonbehälter, mit dem man automatisch fünf Rappen an United Against Waste spendet. Der Verein mit Sitz in Bern ist ein Branchenzusammenschluss im Food-Service-Sektor und engagiert sich für die Reduktion von Nahrungsmittelverschwendung.

Die Aktion im «Drei Könige» läuft nun schon seit Ausbruch der Coronapandemie im März 2020 – und stosse auf positive Resonanz. «Etwa die Hälfte der Gäste, welche ein Take-away-Menu bestellt, nimmt ihr eigenes Tupperware mit», sagt Betriebsleiter Cyril Kälin. Der Aufpreis solle die Leute in erster Linie dazu bewegen, auf Verpackungen zu verzichten. Zudem soll er das Bewusstsein schärfen, dass selbst herkömmliche Wegwerfkartons eigentlich wertvolle Rohstoffe sind. Bei der Pizza, die ebenfalls im Take-away-Angebot steht, arbeiten er und sein Team aktiv an einer nachhaltigen Lösung, sagt Kälin.

«Wir wollen eigentlich gar keinen Take-away anbieten»

Das «Drei Könige» gehört mit elf weiteren Hotels und Restaurants in der Zentralschweiz und Umgebung zu Sinnvoll Gastro. Das Unternehmen setze in verschiedensten Bereichen auf Nachhaltigkeit: Zubereitet würden fast ausschliesslich saisonale und regionale Produkte. Und um Food-Waste zu vermeiden, seien die Speisekarten klein gehalten, sagt Philippe Giesser. Der Geschäftsleiter ist sich bewusst:

«100 Prozent nachhaltig zu sein, geht nicht. Wir sind nur ein kleines Rädchen in diesem Bereich. Aber wir wollen unseren Beitrag leisten. Mit der Tupperware-Aktion gehen wir einen weiteren, kleinen Schritt in diese Richtung.»

Doch passen da Menus zum Mitnehmen überhaupt ins Konzept? «Eigentlich wollen wir gar keinen Take-away anbieten», gibt Giesser unumwunden zu. Denn zum einen wolle er seinen Gästen ein Erlebnis bieten, zu dem eine tolle Atmosphäre genauso gehöre wie das gute Essen. Zum anderen dürfe die Qualität der Speise nicht abnehmen – Menus mit Saucen würden sich beispielsweise nicht zum Mitnehmen eignen, da sonst alles zu einer pomadigen Masse verkomme. «Aber», sagt CEO Peter Frei, «die Nachfrage nach Take-away ist ungebrochen. Und wenn wir es nicht tun, macht's ein anderer.»

Damit meint Frei nicht nur Restaurants, sondern auch Fast-Food-Imbisse, Tankstellen-Shops, Bäckereien oder Grossverteiler, die ihr Take-away-Angebot laufend erweitern würden. Dies bestätigt eine Studie des Branchenverbands Gastro Suisse, welche der Luzerner Marktforscher AmPuls 2019, also noch vor der Pandemie, durchgeführt hat. Die Studie zeigt auch: Knapp 40 Prozent der Personen, die sich ausser Haus verpflegen, tun dies im Detailhandel oder bei Schnellimbissen – in ein herkömmliches Restaurant gehen lediglich etwa 30 Prozent. «Dieser Trend zu Take-away und schnellem Essen hat sich während Corona verstärkt und wird anhalten», ist sich Philippe Giesser sicher.

Brunch «to go» mit Mehrweggeschirr

Als Unternehmen müsse man sich diesen veränderten Kundenbedürfnissen anpassen – schliesslich müsse man nicht nur im ökologischen Sinne nachhaltig sein, sondern auch im wirtschaftlichen. Da würden auch Innovationen dazugehören, ist Peter Frei überzeugt. Aus diesem Grund hat Sinnvoll Gastro kürzlich auch den «Sinnvoll-Brunch» lanciert: Ein zusammengestelltes Brunch-Paket, das sonntags in die Stadt und Agglo Luzern geliefert wird oder direkt beim «Grottino 1313» in Luzern abgeholt werden kann. Das Verpackungsmaterial für den Brunch «to go» besteht aus schnell nachwachsenden Rohstoffen, statt Einweg- gibt's Mehrweggeschirr und den Thermobecher für den Kaffee kann man gleich selber mitbringen. «Wenn Take-away, dann nachhaltig», findet Frei.

Es gehe Sinnvoll Gastro auch darum, das Bewusstsein intern sowie bei den Gästen und Lieferanten zu schärfen. Letztere könnten beispielsweise beim Transport von Gemüse auf Plastikfolien verzichten oder beim Brot das Einpackpapier weglassen. Klar müssten Hygiene, Haltbarkeit und Transportsicherheit eingehalten werden, sagt Peter Frei. «Es lohnt sich aber nur schon, die eigene bisherige Arbeitsweise mal kritisch zu hinterfragen.» Auch die Gäste nimmt der CEO in die Pflicht. Die Nachfrage nach Nachhaltigkeit müsse schliesslich auch von ihnen aus kommen – und die Bereitschaft, für ein Menu allenfalls ein paar Franken mehr zu bezahlen. «Wir allen stehen in der Pflicht.»