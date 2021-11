Sempach erhält eine Million Franken aus Erbe

WM-Qualifikation Die Chance auf die direkte WM-Qualifikation ist weiter intakt: Die Schweiz holt gegen Italien ein 1:1

Die Schweiz kommt in einer hochstehenden Partie zu einem verdienten Unentschieden gegen den Europameister. Italiens Jorginho verschiesst kurz vor Schluss wie schon im Hinspiel einen Penalty. Widmer und Di Lorenzo schiessen die Tore. Damit fällt die Entscheidung um die direkte WM-Qualifikation am Montag. Die Schweiz muss Bulgarien zwei Tore mehr schiessen als Italien in Nordirland.