Der «Stadtchöbu»-Retter hat seine letzte Reise angetreten: Eckhard Schwöbel ist verstorben Eckhard Schwöbel hat viele Spuren in der Stadt Luzern hinterlassen. Am vergangenen Dienstag ist er zu Hause friedlich eingeschlafen.

Von Kassel in die Schweiz kam Eckhard Schwöbel 1973 in einer Familienangelegenheit. Er erhielt vom Schwiegervater Otto Braun den Auftrag, eine Niederlassung der deutschen Medizinaltechnikfirma B. Braun in Escholzmatt aufzubauen. Nach der Pensionierung frönte er seiner Leidenschaft.

So legte der diplomierte Brauingenieur Spuren mitten in der Stadt Luzern und liess Bier unterirdisch fliessen: 1998 baute er im Arkadengeschoss des Rathauses – unter Aufsicht der Denkmalpflege – die Rathaus Brauerei mit eigenem Restaurant. Damit wurde Schwöbel stadtbekannt. Und als er Ende 2009 als Rathaus-Brauerei-Chef den «Stadtkeller» kaufte und ihn damit vor der, wie er sagte, «Lumpenmafia» rettete, waren der Name Schwöbel und Bier untrennbar verbunden. Mit dem Kauf war sichergestellt, dass der «Stadtchöbu» als Musik-, Folklore- und Fasnachtsbeiz weitergeführt wird.

Eckhard Schwöbel in seiner Rathaus Brauerei. Eveline Beerkircher (Luzern, 12. Januar 2010)

Das rechneten die Luzernerinnen und Luzerner Eckhard Schwöbel hoch an und wählten ihn im gleichen Jahr zum «Rüüdige Lozärner». Zusammen mit seinen Töchtern und Alois Keiser gründete er 2016 die Gambrinus Gastronomie AG. Heute zeichnet das Gastrounternehmen auch für das Restaurant Helvetia in der Luzerner Neustadt und das Glasi-Restaurant Adler in Hergiswil verantwortlich. Die Braukunst und seine Brauerei blieben Schwöbel immer eine Herzensangelegenheit. Am Dienstag, 21. September, ist er im Alter von 81 Jahren zu Hause friedlich verstorben.