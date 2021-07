Früherer KKL-Direktor Hans E. Koch ist gestorben

Nachruf «Er war Vollblut-Hotelier und -Gastgeber»: Der frühere KKL-Direktor Hans E. Koch ist gestorben Hans E. Koch war von 2011 bis 2016 CEO des Kultur- und Kongresszentrums Luzern (KKL). Zuvor war er unter anderem auch Direktor des Hotels Palace in Luzern. Hugo Bischof 27.07.2021, 09.59 Uhr

Hans E. Koch.

Der ehemalige KKL-Direktor Hans E. Koch ist im Alter von 69 Jahren in Luzern gestorben. Er erlag am 23. Juli einem Krebsleiden, teilte seine Familie mit. Der gebürtige Luzerner liess sich an der Hotelfachschule Lausanne zum Hotelier ausbilden. Danach war er während rund drei Jahrzehnten als Hotelier in leitender Funktion vor allem in Asien tätig. Er war unter anderem General Manager der Hilton Hotels in Schanghai, Osaka und Zürich sowie des Taj Exotica Resort & Spa in Mauritius, Direktor der Grand Hotels Bad Ragaz sowie Vizepräsident der ITC Hotels/Welcomegroup in Indien.