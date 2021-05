Nachruf Vom Surentaler Bauernbub zum Gewerkschafter: Ehemaliger Präsident der Stiftung für Konsumentenschutz Ferdinand Troxler ist tot Ferdinand Troxler, ehemaliger Präsident der Stiftung für Konsumentenschutz und Gewerkschafter aus Schlierbach, ist in Wabern bei Bern 92-jährig gestorben. Troxler war überzeugter Sozialist und Christ, Handelslehrer und Konsumentenschützer. Peter Weingartner 25.05.2021, 14.20 Uhr

Ferdinand Troxler. PD.

«Das Leben ist ein Abenteuer», steht auf der Todesanzeige von Ferdinand Troxler-Bekic. Für ihn trifft der Satz zu. Als Bauernbub in Schlierbach aufgewachsen, mit einem liberalen Vater und einer Mutter aus katholisch-konservativem Haus war es ihm nicht in die Wiege gelegt, später als Redaktor des Pressedienstes des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes zu arbeiten. Auch Pfarrer wäre eine Option gewesen.

Das Abenteuer des Lebens begann mit der Lehre auf der Sparbank Triengen (heute Valiant), doch als Börsianer später bei der UBS sei er, wie er einst der Luzerner Neusten Nachrichten erzählte, «mit dem Kapitalismus in Reinkultur konfrontiert» worden. Der junge Ferdinand entdeckt die Werte des Christentums, will Priester werden, besucht die Mittelschule St.Klemens, dann die Kantonsschule in Luzern, wo ihn auch der Lehrer und Schriftsteller Josef Vital Kopp prägte. Troxler lernt in praktischer Arbeit den französischen Sozialkatholizismus (Arbeiterpriester) kennen: Engagement, zusammen mit sozialistischen und kommunistischen Gewerkschaften, in den Fabriken. Er baut in den Sommerferien in Frankreich Notwohnungen für Obdachlose, wendet sich vom linken Flügel der Christlichsozialen dem Sozialismus zu. Ausdruck dieser Auseinandersetzung und sein persönliches und politisches Vermächtnis ist sein 2013 erschienenes Buch «Christentum und Sozialismus», das den Untertitel «Ein gesellschaftlicher Brückenschlag» trägt.

Vom Studenten zum Handlanger

Das Abenteuer ging weiter. Er schreibt sich am Priesterseminar Luzern ein, wirft den Bettel aber – «für meine Familie eine Zumutung» – nach einem halben Jahr hin und geht als Handlanger zu Brown Boveri in die Bohrerei arbeiten. Die Motivation: Er will sich von der Situation der Arbeiter in der Schweiz ein besseres Bild machen, ihre Erfahrungen teilen.

Es folgte das Studium der Nationalökonomie. Troxler wurde zum Doktor der Staatswissenschaften und schloss sich der Sozialdemokratischen Partei an. Das Thema seiner Dissertation entspringt dem Leitmotiv seines Lebens in der Nachfolge eines Leonhard Ragaz, seinem Suchen nach einer Annäherung zwischen christlicher und marxistischer Gesellschaftsordnung: «Die Lehre vom Eigentum bei Thomas von Aquin und Karl Marx.»

Handelslehrer und Konsumentenschützer

In dieser Zeit heiratet er die Wienerin Elisabeth Bekic, die während des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Familie kroatischen und ungarischen Ursprungs in die Schweiz nach Luzern gekommen war. In den fünf Jahren, als sie als Sekundarlehrerin an der «Mädchensek» in Büron tätig war, lernten sie einander kennen. In Bern arbeitete Ferdinand als Handelslehrer und halbtags bei der Schweizerischen Stiftung für Konsumentenschutz, bevor er 1969 seine Lebensstelle als Redaktor und Pressesekretär beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund antrat.

In dieser Funktion ging er auch in Pension, die er lange Jahre, vorab mit den Enkelkindern, geniessen konnte. Seine Frau hat sich als Sozialarbeiterin und Katechetin in der katholischen Pfarrei Köniz engagiert. Das Paar hat drei Kinder und sieben Enkelkinder. Memoiren hat Troxler keine geschrieben; dazu ging ihm die Eitelkeit ab. Die Vereinbarkeit von Christentum und Sozialismus war sein Thema. Ferdinand Troxler ist am 11. Mai im 92. Lebensjahr gestorben. Anstelle von Blumen gedenke man Solidar Suisse (bis 2011 Schweizer Arbeiterhilfswerk) oder der Religiös-Sozialistischen Vereinigung der Deutschschweiz, steht auf der Todesanzeige.