Nachtleben Luzerner Stadtrat ist gegen «mediterrane Nächte»: Er lehnt längere Öffnungszeiten für Gartenbeizen ab Die Stadtregierung befürchtet, dass es zu höherer Lärmbelastung kommt. St.Gallen dagegen hat mit einem Pilotversuch positive Erfahrungen gemacht. Stefan Dähler 09.11.2021, 11.00 Uhr

Restaurantgäste geniessen die Abendstimmung an der Reuss. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. Mai 2021)

Während der Sommerzeit ist um Mitternacht Schluss, im Winterhalbjahr um 23 Uhr: Diese Regeln gelten derzeit in der Stadt Luzern für Boulevardrestaurants im öffentlichen Raum. Und das soll auch so bleiben, findet der Luzerner Stadtrat. Er lehnt ein Postulat der FDP für einen Pilotversuch mit sogenannten mediterranen Nächten ab.

Die Öffnungszeiten der Boulevardgastronomie sollten für einen begrenzten Zeitraum verlängert werden – wann und auf welche Uhrzeit, liess die FDP offen. Denkbar sei, den Versuch auf einen «örtlich begrenzten Perimeter» zu beschränken, wie es im Postulat heisst. Bei «übermässigen Lärmreklamationen» könne der Versuch unter- oder abgebrochen werden.

Stadtrat: Schliessung um 24 Uhr hat sich bewährt

Der Stadtrat will es aber gar nicht so weit kommen lassen. «Die etablierte Schliessungszeit von 24 Uhr hat sich – wenn auch wiederholt mit Anlass zu Lärmklagen und Nachtruhestörungen – gut eingespielt», schreibt er in der Postulatsantwort. Und:

«Diese grundsätzlich positive Ausgangslage soll nun nicht unnötig in Frage gestellt werden.»

Zudem führt die Exekutive aus, dass die Zertifikatspflicht für Innenräume einen «erheblichen zusätzlichen Nutzungsdruck» auslösen könnte. «Das Ausweiten der nächtlichen Nutzung von Terrassenflächen auf die Zeit nach Mitternacht birgt deshalb auch erhebliche Risiken.» Ein örtlich begrenzter Versuch hätte Bevor- oder Benachteiligungen einzelner Betriebe zur Folge, heisst es weiter.

FDP hofft auf das Parlament

FDP-Grossstadtrat Fabian Reinhard. Bild: PD

Erstunterzeichner Fabian Reinhard ist enttäuscht von der Antwort des Stadtrats. «Dass Lärmemissionen möglich sind, ist uns bewusst, und das nehmen wir auch ernst. Im Postulat weisen wir ja darauf hin, dass der Pilotversuch bei entsprechenden Problemen auch abgebrochen werden kann.»

Was Reinhard fehlt, sind Informationen über die Erfahrungen in anderen Städten. St.Gallen etwa startete im vergangenen Sommer einen Pilotversuch, in Zürich dagegen kam ein solcher nicht zu Stande. «So könnten wir von diesen Erfahrungen lernen. Aus dieser Postulatsantwort dagegen lerne ich nichts Neues.» Reinhard hofft weiterhin, dass das Parlament den Vorstoss überweist.

Positives Zwischenfazit in St.Gallen, Widerstand in Zürich

Die Stadt St.Gallen ist zufrieden mit dem ersten Teil des Pilotversuchs, wie sie am Montag mitteilte. Jeweils freitags und samstags von Juni bis August durften Boulevardbetriebe bis 1 Uhr geöffnet haben. Es sei weder zu vermehrten Klagen seitens der Anwohnerschaft gekommen noch habe man Verstösse durch die Gastronomiebetriebe festgestellt. Stichprobenweise ausgewertete Immissionsmessungen hätten keine Hinweise auf eine erhöhte Lärmbelastung ergeben. Wobei man noch anmerken kann, dass der diesjährige Sommer wettertechnisch für die Boulevardgastronomie nicht der attraktivste war. Der Pilotversuch soll im nächsten Sommer weitergeführt werden.

Dass mediterrane Nächte auf Widerstand stossen können, zeigt ein Blick nach Zürich. Dort hatte die Stadt eigentlich einen Pilotversuch mit Öffnungszeiten bis 2 Uhr für Juli und August 2020 geplant. Dieser konnte wegen einer Beschwerde von Quartiervereinen nicht durchgeführt werden. Zwar wurde die Beschwerde vom Verwaltungsgericht abgewiesen. Da das Verfahren jedoch über den Sommer hinaus dauerte, war der Pilotversuch bereits hinfällig. Ein zweiter Anlauf sei aber denkbar, sagt Mathias Ninck, Leiter Kommunikation des zuständigen Zürcher Sicherheitsdepartements. «Derzeit laufen Diskussionen mit Quartiervereinen und der Gastronomie.» Der Zeitpunkt sei noch offen. Grundsätzlich sollte ein erneuter Pilotversuch nicht auf ein bestimmtes Jahr beschränkt sein, damit er nicht wieder durch einen allfälligen Rekurs hinfällig werde.

Schon länger mediterrane Nächte gibt es in weiteren Städten wie Bern oder Thun, wobei diese örtlich auf Teile der Innenstadt beschränkt sind.

Kantonales Gesetz könnte für Komplikationen sorgen

Zurück nach Luzern: Die Gastgewerbe- und Gewerbepolizei (GGP), die für die Bewilligungen und die Kontrollen der Öffnungszeiten zuständig ist, will sich nicht zum Postulat der FDP äussern, wie GGP-Chef Urs Renggli auf Anfrage sagt. Er weist aber darauf hin, dass die Stadt Luzern in eigener Kompetenz nur über eine Verlängerung der Öffnungszeiten der Boulevardgastronomie bis 0.30 Uhr entscheiden könne. Dann ist gemäss kantonalem Gastgewerbegesetz Sperrstunde. «Betriebe können zwar eine Verlängerung der Öffnungszeit beantragen, eine solche ist aber nur für Innenräume zulässig», sagt Renggli.