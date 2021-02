Nachtleben Neue Kommission setzt sich für die Anliegen der Luzerner Bars und Clubs ein Das Nachtleben ist in Luzern längst ein wichtiger Wirtschaftszweig - doch fehlt ihm oft die Lobby, gerade auch in Coronazeiten. Das soll die «Bar & Clubkommission Luzern» nun ändern. 24.02.2021, 10.00 Uhr

(hor) Das Luzerner Nachtleben ist praktisch tot. Seit Monaten gibt's weder Partys noch Konzerte oder bloss einen Absacker. Zumindest nicht legal. Die Coronapandemie trifft vor allem Bars, Clubs und Konzertlokale hart - und zeigt auch, dass diese kaum eine Lobby haben etwa in der Politik. Immerhin, etwas Positives hat die Krise: Viele Kulturbetriebe sind näher zusammengerückt und sie wollen nun ein Sprachrohr schaffen. In Luzern wird Mitte März eine Bar & Clubkommission nach dem Vorbild von Bern, Basel und Zürich gegründet, teilte die IG Kultur Luzern am Mittwoch mit.