Nachtleben Zähe Coronatests und ungeimpfte Junge: Bei Luzerner Clubs herrschen gemischte Gefühle Seit gut zwei Wochen dürfen Luzerner Bars und Clubs wieder Gäste empfangen. Die Auslastung ist noch nicht so gut wie früher, dennoch ist der Neustart gelungen – aber Unsicherheiten und Sorgen treiben die Branche um. Simon Mathis 17.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit Ende Juni dürfen die Clubs in der Schweiz wieder öffnen. Damit kommt auch das Luzerner Nachtleben wieder in die Gänge. «Der Start ist gelungen», sagt Gianluca Pardini, Geschäftsführer der IG Kultur Luzern und Initiator der Luzerner Bar- und Clubkommission. «Erste Rückmeldungen lassen darauf schliessen, dass die Clubs und Bars gut besucht sind. Das zeigt, dass die Leute das Nachtleben vermisst haben.»

Das Luzerner Nachtleben nimmt wieder Fahrt auf – wenn auch nicht von null auf hundert. Symbolbild: iStock

Am ersten Wochenende nach den Lockerungen sei noch nicht viel gelaufen, so Pardini. «Da gab es noch verschiedene Unsicherheiten, beispielsweise, was die Verfügbarkeit des Personals betrifft oder wie die neuen Regelungen umgesetzt werden müssen. Jetzt ist klar, dass Maskenpflicht für die Mitarbeitenden gilt, wenn jemand unter ihnen kein Covid-Zertifikat nachweisen kann.» Die Auslastung der Zeit vor Corona habe man aber noch nicht erreicht.

«Es ist immer noch eine gewisse Zurückhaltung spürbar, die Betreiber stellen sich zu Recht die Frage, was wirtschaftlich Sinn macht und was nicht.»

Covid-Zertifikat als Hürde für Partygänger

Wer in der Schweiz clubben will, muss ein Covid-Zertifikat vorlegen; also nachweisen, dass sie oder er negativ getestet, genesen oder geimpft ist. Die Schweizer Bar- und Clubbkommission stellte unlängst die Forderung, die Zertifikatspflicht Anfang September abzuschaffen. Aus Luzerner Sicht sagt dazu Pardini:

«Wir sind nicht grundsätzlich gegen das Zertifikat, da es zurzeit ja den Betrieb ermöglicht. Es darf aber nicht ewig Pflicht bleiben.»

Denn das Zertifikat bilde eine hohe Hürde für jene, die nicht geimpft seien oder sich kurzfristig nicht testen lassen können. Ausserdem führten die dafür nötigen Kontrollen zu einem zusätzlichen Aufwand für die Clubbetreiber.

Anfang Woche wurde bekannt, dass eine Besucherin des Stadtluzerner Nachtclubs ROK positiv auf Corona getestet wurde – trotz Impfung.

Partygängerin wohl an Delta-Variante erkrankt Anfang Woche machte das ROK bekannt, dass eine Frau, die den Nachtclub am 10. Juli besucht hatte, positiv auf Corona getestet wurde. Dies, obwohl sie zweimal geimpft war und ein gültiges Covid-Zertifikat vorgelegt hatte. Momentan ist noch unklar, ob es sich um die Delta-Variante von Covid handelt. «Die Sequenzierung ist in Auftrag gegeben worden», sagt David Dürr, Leiter der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport. Das Ergebnis sei allerdings noch nicht bekannt. «Aufgrund unserer Abklärungen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um die Delta-Variante handelt», so Dürr. Denn vor dem Clubbesuch habe sich die Frau im Ausland aufgehalten. Zudem macht die Delta-Variante mittlerweile mehr als 70 Prozent aller Fälle aus. Auch Dürr nennt die offene Kommunikation des ROK «vorbildlich». Der Kanton habe aufgrund der aktuellen Bestimmungen des Bundes keine Möglichkeiten, die Clubs etwa zu einer Gästeliste zu verpflichten. Eine solche Liste gebe es seit dem letzten Öffnungsschritt nicht mehr. «Wir haben den Bund auf die Umsetzungsproblematik bei positiven Fällen aufmerksam gemacht, die den Kantonen aus der aktuellen Bestimmung erwachsen», so Dürr. (sma)

Was bedeutet das für die Luzerner Clubszene? «Das ROK hat vorbildlich gehandelt», sagt Gianluca Pardini. «Die Betreiber haben den Fall proaktiv und transparent kommuniziert, statt sich zu verstecken.» Pardini warnt davor, aus diesem Einzelfall voreilige Schlüsse zu ziehen. «Es gibt keinen Grund, zu glauben, dass sich solche Fälle häufen – gleichzeitig können weitere Fälle nicht ausgeschlossen werden», sagt er. «Sollte es aber dazu kommen, würden wir die Situation selbstverständlich ganz genau beobachten und früh auf die Behörden zugehen.»

Besorgter Blick nach Holland

Simon Märki, unter anderem mitbeteiligt an den Adressen ROK, Madeleine, Bruch Brothers, Franky und El Cartel, blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. «Unter der Woche ist es noch ruhig, an den Wochenenden erreichen wir eine Performance zwischen 50 und 60 Prozent.» Es gibt also noch Luft nach oben. Märki nennt dafür zwei Gründe: erstens die Tatsache, dass viele Junge nicht geimpft sind. Zweitens den Umstand, dass Konsumieren im Stehen weiterhin verboten ist. Auch das Testen bilde für Partygänger eine hohe Hürde:

«Einzelne Besucher beklagen sich, dass die Wartezeit für einen Coronatest viel zu lange dauert.»

Eine Prognose für die Zukunft wagt Märki nicht. Er weist aber auf ganz unterschiedliche Entwicklungen im Ausland hin: «In Holland müssen die Clubs wieder schliessen, was mir natürlich Kopfzerbrechen bereitet, in Grossbritannien hingegen werden die Massnahmen gelockert.» Grundsätzlich zeigt sich Märki zuversichtlich – und gibt zu bedenken:

«Unsere junge Zielgruppe gehört nicht zur Risikogruppe. Das muss man stets im Hinterkopf behalten, wenn es um Massnahmen geht. Das Leben muss irgendwann mal weitergehen.»