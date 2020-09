Nahe der «Bodum-Villen» stand einst eine ähnliche Villa – sie wurde längst abgerissen

Langjähriger Besitzer der Stadtvilla an der Obergrundstrasse 109 in Luzern war Jules Bachmann (1881–1962), der Grossvater von Brigitte Matteuzzi-Weber. Er begann als Metzger an der Pfistergasse 23, wo heute eine Filiale von Transa Travel & Outdoor eingemietet ist. «Mein Grossvater hat stetig aufgebaut», erzählt die Enkelin: «Wir haben alle grossen Hotels in der Schweiz beliefert, hatten über 100 Angestellte; dazu kam eine Fleischkonservenfabrik.» Ihr Grossvater sei «unglaublich weitsichtig» gewesen – dazu Kunstliebhaber. Seine drei Kinder habe er angehalten, in «Stein», also in Immobilien zu investieren. «Alle arbeiteten im Betrieb mit. Mein Onkel Walter Bachmann leitete mit meiner Tante die Delikatessen-Filiale am Grendel. Mein Vater Otto Weber übernahm nach dem Krieg und nach langem Überlegen die kaufmännische Leitung des Betriebes. Meine Mutter hatte keine spezielle Funktion, dafür vier Kinder – aber sie war überall dabei und vor allem um das Wohl der Angestellten bemüht. Ihrem zweiten Bruder oblag alles Technische.»

Damals wurden die Angestellten teilweise «verköstigt» – so kam das Personalhaus mit Küche am Hirschengraben dazu. Die für die damals übliche Pferde-Belieferung benötigten Stallungen befanden sich am Guggiweg – die Pferde brauchten aber zusätzliche Bewegung; so wurde ein Teil der Familie zu «Rösselern». (hb)