Naherholungsgebiet Neue Bepflanzungen bereichern die Artenvielfalt am Rotsee Im Naherholungsgebiet Rotsee sind diesen Frühling neue Hecken und Kastanien gepflanzt worden. Damit will der Kanton Luzern die Biodiversität fördern. 18.05.2021, 19.25 Uhr

(pw) Im Schutzgebiet Rotsee sind in diesem Jahr einige Projekte für die Biodiversitätsförderung realisiert worden. Dies schreibt der Kanton Luzern in einer Medienmitteilung. So habe der Kanton auf seinem eigenen Land neue Strukturen, sogenannte Vernetzungselemente, geschaffen. Diese vernetzen verschiedene Lebensräume von Tieren und Pflanzen miteinander. So kann beispielsweise ein Wald mithilfe einer Hecke mit einem kleinen Feldgehölz verbunden werden.