Namen Lehrabgänger Kanton Luzern: Gewerblich-industrielle Berufe 22.07.2021

Prekaj Valon, Hochdorf (Schäfer Stammbach Partner AG, Luzern).

Filipovic Luka, Luzern (Schäfer Stammbach Partner AG, Luzern).

Note 5,4: Schärli Reto, Luthern (Leo Zwyer, Willisau).

Weiter haben bestanden: Della Fortuna Nicola, Schwarzenberg (Toni Barmettler-Lötscher, Eigenthal). Krummenacher Fabian, Eschenbach (Alfred Krummenacher, Rothenburg). Künzli Sabrina, Grosswangen (Bruno Stadelmann, Willisau). Müller Lion Nicolas, Burg (Guido Keller, Luzern). Schärer Kevin, Möhlin (Richard Grüter-Küng, Ruswil). Schärli Hansruedi, Luthern (Josef Buob, Altishofen). Zimmermann Jan, Escholzmatt (Josef Bühlmann, Ballwil).

Arnold Tim, Hohenrain (Seven-Air Gebr. Meyer AG, Hitzkirch). Baskaran Harzhigan, Kriens (Schindler Berufs­bildung, Ebikon). Beer Simon, Marbach (Müller Martini, Hasle). Bründler Leon, Rickenbach (Neu-Met GmbH, Neuenkirch). Brunner Jan, Neuenkirch (Schindler ­Berufsbildung, Ebikon). Bucheli Janis (mit BM), Nottwil (Meyer BlechTechnik AG, Grosswangen). Bucher Cyrill, Doppleschwand (Portmann Metallwerkstatt AG, Schüpfheim). Koch Nino, Ballwil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Limacher Laurin, Hohenrain (Ruag AG, Emmen). Meyer Severin, Grosswangen (Kurmann Technik AG, Ruswil). Plankl Joel, Root (Wirth+Co AG, Buchrain). Schnider Mario, Flühli (Müller Martini, Hasle). Straub Joël, Sachseln (Shiptec AG, Luzern). Uthayakumar Abinash, Hochdorf (Otto Lang AG, Ermensee). Willimann Urs, Sursee (Ruag AG, Emmen).

Almeida de Sousa dos Santos Isaias, Emmenbrücke. Couto dos Santos Adalberto Hilario, Oberkirch. Elik Caner, Sempach Station. Hasani Arlind, Ebikon (Perlen Packaging AG, Perlen, Perlen). Konuk Sadin, Willisau (UFA AG, Sursee). Mustafa Hysen, Luzern. Nedjipi Besnik, Aarburg (Emmi Schweiz AG, Dagmersellen). Riethmann Patrick Hermann, Emmenbrücke (Emmi Schweiz AG, Emmen). Selimi Jakup, Ebikon (Perlen Packaging AG, Perlen, Perlen). Tsegay Minasie, Schüpfheim.

Arnold Chiara, Inwil (Plastico Daniele Ciampi, Nottwil).

Note 5,5: Helfenstein Chiara, Hochdorf (Residio AG, Hochdorf). Portmann Celina Noemi, Ebikon (Zentrum Höchweid, Ebikon).

Note 5,4: Bachmann Philipp Claude, Luzern (Landgut Unterlöchli, Luzern). Riethmann Jasmina Johanna, Hitzkirch (Kloster Baldegg, Baldegg). Schmid Jacqueline Lara, Ruswil (Heime Kriens AG, Kriens). Sivarajah Lathusa, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern).

Weiter haben bestanden: Abdi Zalma, Kriens (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Abraham Andemicael Lula, Luzern (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Agovic Harun, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens). Amrein Julia Maria, Rothenburg (Verein Pflegewohngruppen Buttisholz, Buttisholz). Aregger Marina, Ruswil (Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti, Neuenkirch). Arifi Ermal, Root (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Asani Anesa, Alpnach Dorf (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Batista Fernandes Maria-Pia, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Beck Irina, Römerswil (Pflegewohnheim Bärgmättli AG, Beromünster). Bek­tesevic Midhad, Sursee (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Berisha Djellza, Grosswangen (Mauritiusheim Schötz AG, Schötz). Betschart Simon, Buttisholz (Betagtenzentrum Linde Wohn- und Pflegezentrum, Grosswangen). Bieri Sabrina, Wolhusen (Alters- und Pflegeheim St. Johann, Hergiswil). Brunner Severin, Zell (Verein Pflegewohngruppen Buttisholz, Buttisholz). Bucher Stefanie Ursula, Menznau (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Carvalho da Silva Daniela Patricia, Sörenberg (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Curraj Erona, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Dawit Dolphin, Luzern (Zentrum Höchweid, Ebikon). Di Gregorio Aurora, Ermensee (Pflegewohnheim Bärgmättli AG, Beromünster). Durakovic Junuz, Horw (Kirchfeld AG, Horw). Erni Svenja, Ebikon (Zentrum Höchweid, Ebikon). Fernandes Tatiana, Menznau (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Galliker Leandra, Römerswil (Alterszentrum St. Martin, Sursee). Gecaj Eriona, Emmen (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Giardino Chiara, Luzern (Viva Luzern AG ­Wesemlin, Luzern). Giovanelli Sergio Maiko, Kriens (immomänt, Malters). Golacevic Lejla, Wolhusen (Viva Luzern AG Pflegewohnungen Tribschen, Luzern). Gomes Marques Lara, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Groesch Idah Achieng, Luzern (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Habibi Aminullah, Stans (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Halefe Kfleyesus Rahel, Luzern (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Hunkeler Daria Manuela, Ballwil (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Imboden Luana, Buochs (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Izra Helin, Ebikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Jusufi Melek, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens). Korkmaz Tanja, Luzern (Heime Kriens AG, Kriens). Krasniqi Ariana, Nebikon (Alterszentrum Eiche, Dagmersellen). Kryeziu Sara, Sempach Station (Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti, Neuenkirch). Laine Rahel, Luzern (Kirchfeld AG, Horw). Lalinovci Merita, Luzern (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Läuppi Aline Diana, Geuensee (Pflegewohnheim Bärgmättli AG, Beromünster). Lichtsteiner Selvan, Emmenbrücke (Landgut Unterlöchli, Luzern). Milici Luisa, Hochdorf (Chrüzmatt, Hitzkirch). Oueslati Meriem, Luzern (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Popov Aleksandar, Wauwil (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Premakumar Danuschiga, Luzern (Betagtenzentrum Lindenrain, Triengen). Puvanenthiran Kirusha, Root (Alterssiedlung Root, Root). Rayakumaran Methusha, Entlebuch (Wohn- u. Pflegezentrum Berghof, Wolhusen). Salihaj Ajshe, Geuensee (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Saric Milena, Ebikon. Schmid Claudia, Buttisholz (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Setton Alejandro, Geuensee (Regionales Alters- und Pflegezentrum Feldheim, Reiden). Simões Gonçalves Márcia Maria, Luzern (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Sribooranapitak Panita, Küssnacht am Rigi (Alterszentrum Hofmatt, Weggis). Steinmann Gian Luca, Willisau (Violino Zell, Zell). Sutter Lorena, Nebikon (Mauritiusheim Schötz AG, Schötz). Tekle Milete, Horw (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Todorovic Anastasija, Luzern (Heime Kriens AG, Kriens). Vasan­than Nirupama, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Waldispühl Fabio Davide, Obernau (Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz (BFVI), Horw). Wüthrich Michelle, Wolhusen (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Yilmaz Ayse, Ebikon (Heime Kriens AG, Kriens).

Bucheli Isabelle, Rain (Städtli Optik, Sempach). Dertz Julian-Christopher, Luzern (Fielmann AG, Luzern). Herger Bettina (mit BM), Eschenbach (Pfister Optik GmbH, Hochdorf). Hofer Anna, Obernau (Visilab Magasins SA, Kriens). Hufschmid Nils, Ebikon (Fielmann AG, Luzern). Indergand Noemi, Schwyz (Kost und Brechbühl AG, Luzern). Müller Karin, Schötz (Fielmann AG, Sursee). Paroz Vivienne, Luzern (Fielmann AG, Luzern). Ruckli Stefanie, Dietwil (Marti Optik Akustik GmbH, Luzern). Schaller Soraya, Ruswil (Park Optik AG, Sursee). Schmid Kevin, Luzern (Import Optik Ebikon, Ebikon). Sooriyakanthan Sarusshan, Kriens (Visilab SA, Ebikon). Steiner Jaci Manuela, Ebikon (Kriens Optik Akustik AG, Kriens). Wiechert Ferreira Nicole, Alpnach Dorf (pfistergassoptik GmbH, Luzern). Zumstein Thalia, Luzern (Visilab Magasins SA, Emmenbrücke).

Note 5,5: Dietsche Thomas Dave (mit BM), Finsterwald (Swiss Krono AG, Menznau).

Note 5,4: Schmidiger Roger, Malters (Asomatic AG,Hochdorf).

Weiter haben bestanden: Amhof Fabio (mit BM), Abtwil (Ruag AG, Emmen). Avsar Hasan Hüseyin, Luzern (BSR Eltec AG, Kriens). Blümli Joshua, Eich (Sigmatic AG, Sursee). Dürger Lou, Emmenbrücke (Ruag AG, Emmen). Estermann Manuel (mit BM), Hildisrieden (Swiss Steel AG, Emmenbrücke). Mittaz Marius, Nottwil (muribaer ag, Büron). Monn Jannis, Küssnacht am Rigi (Thermoplan AG, Weggis). Näf Silvan, Sursee (Swiss Steel AG, Emmenbrücke). Osman Mohammed, Reitnau (Renergy AG, Sursee). Schaufelberger Melina, Emmenbrücke (CKW Conex AG, Luzern). Schmid Lukas, Altdorf (Zimmermann Technik AG, Luzern). Suter Fabian, Morschach (Swiss Steel AG, Emmenbrücke). Tschanen Thomas Nicola, Weggis (Lehrbetriebsverbund Siemens Schweiz AG, Root). Widmer Marco (mit BM), Malters (Zimmermann Technik AG, Luzern). Zabelaj Altin, Gisikon (Perlen Papier AG, Perlen).

Note 5,4: Kottmann Roger, Schongau (Seven-Air Gebr. Meyer AG, Hitzkirch).

Weiter haben bestanden: Augsburger Pascal, Emmen. Blagojevic Nikola, Hochdorf (MB Systembau AG, Emmenbrücke). Burkart Martin, Hohenrain (Seven-Air Gebr. Meyer AG, Hitzkirch). Ciric David, Oberkirch (Seven-Air Gebr. Meyer AG, Hitzkirch). Da Costa Santos Kevin, Emmen (Volta AG, Luzern). Duay Joseph, Buttisholz (Stiftung Brändi, Kriens). Godinho da Costa Flavio Alexandre, Wolhusen (Schurter AG, Luzern). Heiniger Joël Cédric, Malters (Swiss Krono AG, Menznau). Meier Lukas, Riken (F. Borner AG, Reiden). Özkenar Alican, Emmenbrücke (Hübscher Schalttafelbau AG, Kriens). Peixoto Coutinho Rui Miguel, Emmenbrücke (Zimmermann Technik AG, Luzern). Sahin Kubilay Christopher, Wiesendangen (Stiftung Brändi, Kriens).

Adam Omar, Menziken (Auto-Leisibach AG, Hitzkirch). Da Rocha Bulas Diogo, Luzern (PTE GmbH, Emmenbrücke). da Rocha Duarte Leonardo, Luzern (Auto Fuchs & Schmid AG, Luzern). Esmael Salahadin, Kriens (Wesemlin Garage GmbH, Luzern). Giardino Antonino, Luzern (Garage Salvatore GmbH, Root). Jafari Amir Mahdi, Willisau (Galliker Transport AG, Altishofen). Jung Luca, Hochdorf (LKW Garage Lang AG, Hochdorf). Krummenacher Pascal, Horw (Garage Graf, Schwarzenberg). Küttel Yanick, Emmen (Amag Automobil und Motoren AG, Emmen). Lukic David, Nebikon (Auto AG Truck, Rothenburg). Lushaj Magjun Avni, Büron (Garage Fries GmbH, Triengen). Meier Thomas, Muri (Garage Fünfstern AG, Sempach). Meyer Raffael, Hägendorf (Sternmatt Garage, Wauwil). Nagarajah Kaanujan, Emmen (Garage Burri Emmen AG, Emmen). Sadikovic Edin, Beromünster (Amag Automobil und Motoren AG, Beromünster). Shekhan Ramal, Buchrain (Liem AG, Horw). Stambolija Mladen, Obernau (Unterdorf-Garage AG, Emmen). Steimann Manuel Philipp, Fischbach (Dorfgarage Wagner AG, Zell). Tesfagergis Filmon, Reiden (Garage H.R. Baumgartner AG, Reiden).

Note 5,4: Wisler Manuel, Dagmersellen (Kumschick Sports Cars AG, Schötz).

Weiter haben bestanden: Ahmadi Mortaza, Emmenbrücke (Th. Willy AG Auto-Zentrum, Kriens). Ambühl Eveline, Hergiswil (Auto Kurmann AG, Willisau). Amrein Lukas, Ruswil (Garage Müller AG, Wolhusen). Amstutz Robin Kiburamlak, Sempach (J. Windlin AG, Kriens). Aregger Julian, Ballwil (Garage Blaser AG, Emmen). Bammert Lukas, Schötz (Steiner Group AG, Nebikon). Bärtschi Samuel, Luzern (Auto Krauer AG, Neuenkirch). Baumeler Yannis, Nottwil (Garage Burkhardt AG, Oberkirch). Berüter Nathan, Römerswil (Auto-Leisibach AG, Hitzkirch). Bieri Michael, Finsterwald (Lustenberger Lehnhofgarage AG, Entlebuch). Blum Noah, Wilihof (Wyss Nutzfahrzeuge AG, Büron). Boroja Alexander, Emmenbrücke (Garage Burri Emmen AG, Emmen). Bucher Nicolas, Schötz (Auto Broch AG, Altishofen). Budmiger Jim, Adligenswil (Verkehrsbetriebe Luzern AG, Luzern). Bühlmann Tim, Horw (Hammer Auto Center AG, Emmenbrücke). Burri Simon Gabriel, Mosen (Volvo Group (Schweiz AG), Inwil). Bytyqi Qazim, Sursee (Auto Wyder AG, Sursee). Camenzind Ivo, Horw (Amag Automobil und Motoren AG, Kriens). Debeljak Gabriel, Sursee (M Auto-Service Sursee GmbH, Sursee). Emmenegger Corvin, Ettiswil (Feld-Garage Erni AG, Alberswil). Emmenegger Sebastian, Ruswil (Stierli Automobile AG, St. Erhard). Fajardo Ivan, Malters (Elite Garage Joe Renggli, Malters). Fischer Nico, Triengen (Auto Birrer AG, Sursee). Gashi Arian, Sursee (Garage Heller AG, Sursee). Gut Justin, Adligenswil (Koch Panorama AG, Ebikon). Hasan Roudi, Buchrain (Emil Frey AG Ebikon, Ebikon). Herrmann Robin, Meggen (Scania Schweiz AG, Emmen). Hunkeler Joël, Ballwil (Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Emmen). Jashari Driart, Hochdorf (Unterdorf-Garage AG, Emmen). Khalil Dana, Lungern (Lueg AG, Kriens). Kohler Nick, Udligenswil (Bolliger Nutzfahrzeuge AG, Root). Krummenacher Kelvin, Hünenberg (Emil Frey AG ­Ebikon, Ebikon). Kurtolli Arber Erik, Luzern (Garage Salvatore GmbH, Root). Lamberts Vincent, Buchrain (Steiner Group AG, Kriens). Lamprecht Lukas Maximilian, Menziken (Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Emmen). Lawrenz Leander, Stansstad (Epper Luzern AG, Luzern). Leisibach Gian, Hochdorf (Scania Schweiz AG, Emmen). Lizardo Espiritusanto Jeferson, Langenthal (Sport-Garage Peter Bigler GmbH, Wolhusen). Manoharan Shopikan, Luzern (Autohaus Imholz AG, Ebikon). Mehmeti Patrik, Sempach (Lueg AG, Luzern). Mogge Lukas Philipp, Rain (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Mohammadi Asad, Sursee (Grund AG Fahrzeuge, Triengen). Mustafoski Imran, Luzern (Liem AG, Horw). Osmanaj Sylejmon, Horw (Garage Blaser AG, Emmen). Oudmaijer Livio, Kirchleerau (Grund AG Fahrzeuge, Triengen). Pereira Alves César Alexandre, Emmenbrücke (Cooltrans AG, Rothenburg). Peter Thomas Martin, Luthern Bad (Pneu Häfliger AG, Luthern). Pribanovic Igor, Kriens (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Rexhepi Vebi, Obernau (Emil Frey AG, Luzern). Rölli Jan, Zell (Garage Arnet AG, Willisau). Romano Franco Roberto, Luzern (Galliker Transport AG, Altishofen). Sakkal Mohammad Nadim, Luzern (Lueg AG, Kriens). Schmid Aurelio Enzo, Sursee (Garage Burkhardt AG, Oberkirch). Schmidiger Kevin, Hergiswil (Garage Arnet AG, Willisau). Schnyder Christian, Sempach (Amag Automobil und Motoren AG, Emmen). Schnyder Marc, Ruswil (Rottal Auto AG, Ruswil). Sedolli Bleron, Emmenbrücke (Garage Bolzern AG, Obernau). Shkodra Bleron, Emmenbrücke (Steiner Group AG, Luzern). Sopa Albion, Luzern (Garage Burri Emmen AG, Emmen). Sousa de Matos Tomás Gonzaga, Dagmersellen (Galliker Transport AG, Altishofen). Stalder Mirco, Eschenbach (Garage Fünfstern AG, Sempach). Staub Nachalin Kevin, Luzern (Unterdorf-Garage AG, Emmen). Tannir Walid, Root (Garage Oscar GmbH, Buchrain). Tejic Marko, Triengen (Amag Automobil und Motoren AG, Oberkirch). Thaqi Bernard, Menznau (B. Duss AG, Wolhusen). Tishuku Drilon, Eschenbach (Garage Galliker AG Hohenrain, Hochdorf). Trachsel Stefan, Hochdorf (LKW Garage Lang AG, Hochdorf). Wandeler Michelle, Ruswil (Garage Rüttimann AG, Menznau). Weingartner Alexander, Oberkirch (Autohaus Steffen AG, Oberkirch). Wicki Timo, Malters (Garage Marcel Stalder AG, Luzern). Willimann Jason, Beromünster (Garage B. Seeholzer AG, Nebikon). Winiger Jonas, Ballwil (LKW Garage Lang AG, Hochdorf). Zemp Eligius, Schwarzenberg (Touring-Garage Malters AG, Malters). Zemp Flavio, Root (Emil Frey AG Ebikon, Ebikon). Zemp Robin, Emmenbrücke (Th. Willy AG Auto-Zentrum, Kriens). Zerie Abiel Asmelash, Altdorf (Franz Tschopp Automobile, Weggis). Ziegler Josef, Hämikon (Fischer AG Baldegg, Baldegg).

Note 5,5: Bossart Fabio, Schötz (Grund AG Fahrzeuge, Triengen).

Note 5,4: Ambühl Remo, Hergiswil (Napf-Garage GmbH, Hergiswil). Fischer Vito, Grosswangen (Kreuz-Garage Willisau AG, Willisau).

Weiter haben bestanden: Bachmann Elija, Steinhuserberg (Garage Rüttimann AG, Menznau). Bachmann Lorenz, Römerswil (Garage Burkhardt AG, Oberkirch). Basile Claudio, Sursee (Auto Wyder AG, Sursee). Bieri Manuel, Doppleschwand (Central-Garage Wirz AG, Wolhusen). Bolzern Dario, Kriens (J. Windlin AG, Kriens). Bossert Manuel, Menzberg (Auto AG Truck, Rothenburg). Bucher Flavio, Flühli (Frei Touring Garage GmbH, Flühli). Elmazoski Ilmi, Luzern (Cooltrans AG, Rothenburg). Felder Aurel Ernest (mit BM), Meggen (Hammer Auto Center AG, Meggen). Flühler Pascal, St.Erhard (Garage H.R. Baumgartner AG, Reiden). Galante Mauro, Root (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Gasser Fabian, Gelfingen (Auto-Leisibach AG, Hitzkirch). Giger Janick, Wolhusen (Schärli + Bos­sert AG, Wolhusen). Jauch Tim, Kriens (Epper Luzern AG, Luzern). Kaufmann Joel, Grosswangen (Galliker Transport AG, Altishofen). Krieger Joel, Hildisrieden (Amag Automobil und Motoren AG, Oberkirch). Meier Janine, Gunzwil (Centralgarage Sursee AG, Sursee). Meyer Julian Elias, Gelfingen (Amag Automobil und Motoren AG, Oberkirch). Müller Nicola, Sempach (Garage Blaser AG, Emmen). Neziri Lorik, Willisau (Heller Garage AG, Gettnau). Nhili Jonas, Ballwil (Hammer Auto Center AG, Emmenbrücke). Peter Selina Judith, Luthern (Schärli + Bossert AG, Wolhusen). Pileggi Antonio, Emmen (Nidfeld Garage AG, Kriens). Rana Manuel, Zell (Schärli+Bossert AG, Wolhusen). Reimers Lars, Lieli (Fischer AG Baldegg, Baldegg). Risi Elia Matthias, Sempach Station (Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Emmen). Schöpfer Roman Marco, Neuenkirch (Auto AG Truck, Rothenburg). Stankovic Marko, Emmenbrücke (Garage Blaser AG, Emmen). Tschopp Samuel, Udligenswil (Reuss-Garage Ernst Rütter AG, Gisikon). Unternährer Noah, Hasle (Bucher Hasle AG, Hasle). Vogel Robin, Escholzmatt (Touring Garage Brünisholz GmbH, Escholzmatt). Zemp Severin, Ruswil (Rottal Auto AG, Ruswil).

Note 5,5: Mosavi Esmail, Hochdorf (Ehliger Bäckerei-Konditorei-Confiserie AG, Hochdorf). Näf Jennifer, Baldegg (Ehliger Bäckerei-Konditorei-Confiserie AG, Hochdorf).

Note 5,4: Keita Fatoumata, Weggis (Wehren’s Bäckerei-Konditorei-Café, Weggis).

Weiter haben bestanden: Birrer Vanessa, Malters (Gasser André, Malters). Blaser Melanie Jaqueline, Ballwil (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Fischer Kim, Wilihof (Bäckerei-Konditorei Stocker, Sursee).

Note 5,6: Glanzmann Petra, Luthern (Hodel Bäckerei AG, Hofstatt).

Note 5,5: Geiser Mathias, Roggliswil (Bäckerei- Konditorei-Café Gut, Willisau). Renggli Michelle, Ebikon (Josef Kreyenbühl Bäckerei-Konditorei, Luzern).

Note 5,4: Murpf Nico, Ruswil (Café Amrein Chocolatier, Willisau).

Weiter haben bestanden: Bachmann Leon, Doppleschwand (Kreisel-Beck, Wolhusen). Baur Nadine, Stallikon (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Betschart Tanja, Küssnacht am Rigi (Hug Bäckerei AG, Luzern). Bühler Michelle, Wolhusen (Bäckerei-Konditorei Steiner, Menznau). Chanmueang Rakchat, Merlischachen (Wehren’s Bäckerei-Konditorei-Café, Weggis). Friedli Svenja, Mühlau (Bebié Konditorei Confiserie GmbH, Luzern). Fries Jolanda, Ermensee (Ehliger Bäckerei-Konditorei-Confiserie AG, Hochdorf). Häfliger Jasmin, Reitnau (Bäckerei Amrein AG, Büron). Haziraj Jetmire, Perlen (Willi Beck AG, Sempach). Huber Nana Maria, Rothenburg (Willi Beck AG, Sempach). Iten Linda, Root (Beck Müller AG, Root). Koch Ramona, Inwil (Beck Müller AG, Root). Kunz Silvan, Grosswangen (Bäckerei Krummenacher AG, Grosswangen). Lang Amanda Petra, Urswil (Willi Beck AG, Sempach). Lang Deborah, Luzern (Beck Koch AG, Emmenbrücke). Lopez Garcia Lea, Hochdorf (Ehliger Bäckerei-Konditorei-Confiserie AG, Hochdorf). Mehari Semhar, Luzern (Bebié Konditorei Confiserie GmbH, Luzern). Muccia Nerea, Hochdorf (Confiseur Bachmann AG, Luzern). Odermatt Annelou, Emmenbrücke (Aeschbach Chocolatier AG, Root). Roos Vanessa, Romoos (Napf-Beck GmbH, Romoos). Spahija Mia, Emmenbrücke (Peter Müller Schlossberg-Beck, Luzern). Stadelmann Cornelia Petra, Steinhuserberg (Brot & Co. GmbH, Buttisholz). Steffen Sarah, Wauwil (Supronto Back AG, Egolzwil). Strässle Lea, Ettiswil (Café-Confiserie Surchat AG, Sursee). Willimann Ines, Sursee (Café Koller AG, Sursee).

Note 5,5: Knüsel Lukas, Meierskappel (Anliker AG, Emmen). Kurmann Jan, Willisau (Huppenkothen Baumaschinen AG, Grosswangen).

Weiter haben bestanden: Achermann Cornel, Ballwil (Anliker AG, Emmen). Banz Matthias, Dagmersellen (Meier & Jäggi AG, Reiden). Bösch Olivier (mit BM), Untersteckholz (Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden). Brun Cyrill, Wiggen (Arag Bau AG, Hasle). Halter Daniel, Giswil (Marti Bauunternehmung AG, Luzern). Krummenacher Nicola, Malters (Baumaschinen- Service Malters AG, Malters). Kunz Robin, Brittnau (Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden). Maurer Patrick, Fischbach (Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden). Renggli Jeremias, Entlebuch (Arag Bau AG, Hasle). Stamm Dario, Ebikon (Wacker Neuson AG, Perlen).

Ali Najiib, Sursee (Sepp Bättig Bau AG, Eich). Bucher Dominik, Sigigen (Emil Gloggner AG, Ruswil). Coelho Alexandre, Giswil (Marti Bauunternehmung AG, Luzern). Ghebru Biniam, Luzern (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Ebikon). Mirzayi Bashir, Willisau (Hans Cerutti AG, Rothenburg). Prampolini Nicola Elia, Kriens (Marti Bauunternehmung AG, Luzern). Ramunno Tiziano, Emmenbrücke (Anliker AG, Emmenbrücke).

Di Stefano Gianluca, Buchrain (Drill-Tech GmbH, Root).

Bertelle Giada Alessia, Ufhusen (LU Couture AG, Willisau). Dib Alessandra, Sursee (LU Couture AG, Willisau). Iten Muriel, Kastanienbaum (LU Couture AG, Willisau). Torrisi Jennifer, Rain (LU Couture AG, Willisau). Wechsler Emily, Horw (LU Couture AG, Willisau).

Bajraktaraj Hasan, Rickenbach (Sebastian Müller AG, Rickenbach). Qufaj Shpejtim, Menziken (Sebastian Müller AG, Rickenbach).

Narciandi Scaloni Juan, Emmenbrücke (Richli AG, Emmenbrücke). Rezwani Ansar Ali, Luzern (arnold-sursee ag, Sursee).

Heiner Severin, Oberwil (SNG Lake-Lucerne, Luzern). Mattenberger Silas, Adligenswil (SNG Lake-Lucerne, Luzern).

Note 5,5: Schwander Ramona, Beromünster (Buchhandlung Untertor GmbH, Sursee).

Weiter haben bestanden: Burghard Fiona, Buchrain (Lüthy + Stocker AG, Luzern). Läuchli Delia, Kriens (Orell Füssli Thalia AG, Emmenbrücke).

Note 5,7: von Ah Michael, Wilen (Felder Jagdhof AG, Entlebuch).

Weiter hat bestanden: Aregger Fabian, Hergiswil (Felder Jagdhof AG, Entlebuch).

Bättig Livio, Alberswil (Carrosserie-Spenglerei, Willisau). Freimann Marc, Rifferswil (J. Kaufmann AG, Ebikon). Herzog Noa, Ruswil (Auto Kogler AG, Hellbühl). Koch Sven, Malters (Fuchs GmbH, Schachen). Kunz Elias, St. Erhard (Carrosserie Schacher GmbH, Grosswangen). Paloka Anton, Ebikon (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). Rramanaj Albin, Geuensee (Carrosserie Stalder AG, Geuensee). Rüttimann Lukas, Kriens (Ercolani Autospenglerei-Malerei AG, Kriens). Scheuber Samuel, Beromünster (Carrosserie Fischer AG, Schenkon). Schneider Fabio, Buonas (Autospenglerei Lustenberger AG, Meierskappel). Schöpfer Mario, Escholzmatt (Carrosserie Häfliger GmbH, Escholzmatt). Tejic Nikola, Triengen (Carrosserie Stalder AG, Geuensee). Wüthrich Luca, Wolhusen (Glanzmann Carrosserie AG, Menznau).

Note 5,5: Hegglin Chantal, Eschenbach (Soland AG, Luzern).

Weiter haben bestanden: Banz Dominik, Küssnacht am Rigi (Autospritzwerk Hediger Anita, Adligenswil). Beissel Cora, Ebikon (J. Kaufmann AG, Ebikon). Brun Samuel Luca, Schwarzenberg (Fuchs GmbH, Schachen). Graf Silvan, Hasle (Galliker Transport AG, Altishofen). Kazazi Berkant, Reinach (Carrosserie Stalder AG, Geuensee). Maier Seline Shiva, Luzern (Amrein Autospritzwerk GmbH, Adligenswil). Rymann Marvin, Kriens (Ercolani Autospenglerei-Malerei AG, Kriens). Salamina Luca, Neuenkirch (Lossi Carrosserie & Lackierwerk, Emmen). Schär Florian, Trubschachen (Carrosserie Arnet AG, Entlebuch). Schlösser Tabea, Malters (Soland AG, Luzern). Shkodra Qendrim, Buchrain (Lossi Carrosserie & Lackierwerk, Emmen). Spring Joel, Ballwil (Garage Galliker Nidfeld AG, Kriens).

Note 5,5: Asovic Leontina, Grosswangen (Coiffeur Hauptsache, Sursee).

Note 5,4: Morrione Miriam, Sursee (Coiffeur Trendsetter, Willisau).

Weiter haben bestanden: Cardoso Ribeiro Celine, Triengen (haircraft style by pfister, Luzern). Carvalho Ferreira Débora, Emmen (Gidor-Coiffure, Luzern). Erbek Seham, Kriens (Nouvelle Coiffure, Luzern). Kammermann Melissa Lena, Neuenkirch (Muff Andreas, Rothenburg). Kasem Jabar, Luzern (Hesse Hair Style GmbH, Luzern). Müller Ramona, Horw (Gidor-Coiffure, Luzern). Schaub Zarah, Rothenburg (Gidor-Coiffure, Luzern).

Note 5,6: Studer Anja, Inwil (Fuchs Hairteam AG, Luzern).

Note 5,5: Keiser Giancarlo, Hitzkirch (Holliger Hair & Beauty GmbH, Hitzkirch). Stirnimann Alisha, Ruswil (Coiffure BelleHair, Buttisholz). Vogt Linnéa, Eschenbach (Riechsteiner, Emmenbrücke).

Note 5,4: Infanger Janine, Fontannen (Style-in Ruswil GmbH, Ruswil).

Weiter haben bestanden: Aellen Jack, Luzern (Albert AG, Luzern). Arnold Lia Chiara, Sursee (Hesse Hair Style GmbH, Luzern). Arnold Manuel, Hochdorf (Fuchs Hairteam AG, Luzern). Atanasovski Roberto, Horw (Ramona Zimmermann GmbH, Luzern). Blättler Cora, Fürigen (Intercoiffure Stephan Furrer, Luzern). Bucher Nadine, St. Erhard (Fuchs Hairteam AG, Sursee). Bürgi Sula Salome, Luzern (Haarkult GmbH, Luzern). Castaldo Jennifer, Buchrain (Fuchs Hairteam AG, Kriens). Christ Maude, Stansstad (Apartment Hair & Consulting AG, Luzern). Donath Vanessa, Luzern (Hesse Hair Style GmbH, Luzern). Duarte Novas Joaquin, Zofingen (Head Case, Luzern). Felder Sara, Schüpfheim (Head Case, Luzern). Fellmann Lea, Nottwil (Coiffure Egli, Ruswil). Ferreira Parreiras Carolina, Schötz (Coiffure Haar 2-o, Grosswangen). Galliker Janine, Buttisholz (Coiffure die Profis Franziska Kaiser AG, Nottwil). Gubser Emma, Kriens (Coiffure Scofano & Josefine Stoneham, Luzern). Hamido Abeer, Adligenswil (Haarkult GmbH, Luzern). Hasan Rinad, Buchrain (Gidor-Coiffure, Luzern). Heinrich Alicia, Unterägeri (Head Case, Ebikon). Heinrich Daria Nicoll, Buchrain (Ramona Zimmermann GmbH, Luzern). Hofmann Rahel, Weggis (Fuchs Hairteam AG, Luzern). Krasnic Dafina, Schenkon (Coiffeur Zellfeld, Schenkon). Lahu Florina, Hochdorf (Bucher Hair & Style, Neuenkirch). Maloku Vanesa, Schötz (Coiffeur Wunderland GmbH, Luzern). Messenger Liza Ellen, Luzern (Fuchs Hairteam AG, Sursee). Meyer Dunja, Hochdorf (Coiffure Baumli, Sursee). Mohamad Nurshen, Luzern (Haircraft Style by Pfister, Luzern). Najer Saskia, Eich (Coiffeurteam Ottiger GmbH, Sursee). Öri Reka, Malters (Trend Solutions GmbH, Luzern). Prushi Xhenesa, Wolhusen (Coiffure Sie + Er, Özgür, Nebikon). Scherrer Samira, Grosswangen (Hair Point GmbH, Willisau). Stadelmann Ilona, Escholzmatt (CB Coiffurebirrer, Willisau). Steffen Karin, Altbüron (Coiffure la Maison GmbH, Reiden). Tetaj Manuel, Schötz (Gidor-Coiffure, Luzern). Tina Loraine, Hergiswil (Fuchs Hairteam AG, Luzern).

Andres Jason, Luzern (Haldi Erich Bedachungen AG, Luzern). Bitzi Ramon, Luzern (Zihlmann AG, Wolhusen). Dolder Michael Stiven, Walchwil (Schürch-Egli AG, Sempach). Portmann Jonas, Wiggen (A. Zihlmann Dach- und Fassadenbau AG, Marbach). Senti Valentin, Geuensee (Bedafa-Tech AG, Sursee).

Note 5,5: Furrer Antonia, Schüpfheim (Dr. med. dent. Thomas Arregger, Schüpfheim).

Weiter haben bestanden: Ahmetaj Arta, Emmen (Zahnarztpraxis Stefanie Maienfisch, Sursee). Bieri Miriam-Jessica, Hochdorf (Dr. med. dent. Isabelle Suter, Hochdorf). Biondini Rebecca, Büron (Dr. med. dent. Beatrice Brun AG, Luzern). Bühler Zahirah, Luzern (Dr. med. dent. Cyrill Heusser, Luzern). Buholzer Lea, Emmenbrücke (Dr. med. dent. Daniel Epelbaum, Luzern). da Silva Gabriel Malu, Dierikon (Zahnarztpraxis Arnold AG, Willisau). Dervishaj Almira, Wolhusen (Zahnarztpraxis Carollo, Wolhusen). Djordjevic Sladjana, Oberkirch (Dentalzentrum Cakarevic GmbH, Inwil). Dordevic Olja, Luzern (Zahnärzte Malters GmbH, ­Malters). Escaleira Sofia, Hochdorf (Zahnarztpraxis Zürcher, Hochdorf). Fontana Anastasia, Emmenbrücke (Zahnklinik Oswald, Ebikon). Grossmann Evelyn Nadiuzka, Kriens (Dr. med. dent. Harry Frey, Luzern). Hajrullahu Djellona, Horw (Praxis für integrative Zahnmedizin GmbH, Kriens). Hess Rahel, Küssnacht am Rigi (Dr. med. dent. Hans Jans, Luzern). Idris Mahmoud Rudaina, Kriens (zahnarztzentrum.ch AG, Luzern). Iseni Teuta, Udligenswil (Dr. med. dent. Daniel Ansermet, Luzern). Karicic Dejla, Emmenbrücke (Zahnarztpraxis Meierhöfli Feldbreite, Emmen). Khan Noemi, Oftringen (Zahnarztpraxis Falkengasse, Luzern). Kostic Marija, Oberrüti (zahnarztzentrum.ch AG, Luzern). Krasniqi Donika, Schüpfheim (zahnarztzentrum.ch AG, Luzern). Lleshaj Arta, Luzern (Zahnarztpraxis Carollo, Wolhusen). Marques Teixeira Catia Sofia, Schötz (Dr. med. dent. Fouad Salmo, Rickenbach). Miletic Anastasija, Emmenbrücke (Dr. med. dent. Martin Jost, Eschenbach). Mirakaj Magdalena, Luzern (Lifedent by Arcadens AG, Luzern). Miteva Veronika, Gettnau (Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Gero Juraszyk Bachmann, Willisau). M’Laikia Lymice, Ebikon (Horwdent GmbH, Horw). Mulaj Besarta, Malters (Dr. med. dent. Matthias Rymann, Kriens). Murina Melissa, Schattdorf (Dr. med. dent. Franziska Kissling, Luzern). Näpflin Fabienne, Geuensee (Dr. med. dent. René Lottenbach, Luzern). Nedziposka Jasmina, Wolhusen (Horwdent GmbH, Horw). Osmanaj Pranverë, Horw (just smile AG, Sursee). Palucaj Anisa, Wolhusen (Dr. med. dent. Max Stengele, Luzern). Palushi Bleona, Emmenbrücke (Zahnarztpraxis Dr. Nicolas Fenner, Emmenbrücke). Papanikolaou Denja, Knutwil (Dr. med. dent. Saad Eilo, Wikon). Pasquero Morena, Luzern (Dres. A. & C. Rutar AG, Luzern). Sadiku Fatime, Emmen (Zahnarztpraxis Dr. Kurt & Dr. Baumgartner, Luzern). Salcaj Vanesa, Oftringen (zahnarztzentrum.ch AG, Luzern). Schürmann Anic, Emmenbrücke (Zahnarztpraxis Kuhnert, Ruswil). Strickler Ramona, Küssnacht am Rigi (Häfliger & Zaugg Zahnmedizin, Luzern). Topic Laura, Hitzkirch (Dres. Teresa und Lukas Krapf-Dobr, Hitzkirch). Vataj Laureta, Sursee (Dr. med. dent. Urs Häfeli, Schenkon). Vono Ilaria, Buchrain (Zahnärzte Malters GmbH, Malters). Waheed Laiba, Emmenbrücke (Zahnarztpraxis am Pilatus, Kriens). Wenderroscky dos Santos Priscilla, Emmen (Dr. med. dent. Martin Jost, Eschenbach). Wicki Alina, Ruswil (Zahnarztpraxis Marlis Walter, Emmenbrücke). Wolf Athina Ella, Luzern (Zahnarzt am Schwanenplatz GmbH, Luzern). Wüest Melina, Eschenbach (Waser Zahnarztpraxis, Luzern).

Note 5,5: Joller Tobias, Dulliken (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee).

Weiter haben bestanden: Baumann Shannon Lou, Ebikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Calib-og Kirstien Mae Superales, Sursee (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Häller Sandro, Buttisholz (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Kostic Julija, Luzern (Alters- und Gesundheitszentrum Adligenswil, Adligenswil). Manahl Sabine, Hellbühl (Alterswohnzentrum Ruswil, Ruswil). Rab Krisztián, Luzern. Villiger Fabian, Buchrain (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Willi Wyniarsky Christina Franziska, Luzern.

Note 5,6: Aregger Ruth, Romoos (Entlebucher Drogerie, Entlebuch). Kneubühler Katja, Ufhusen (Drogerie A. Jost AG, Willisau).

Note 5,4: Cecchinato Chiara, Nottwil (Apotheke Späni AG, Kriens).

Weiter haben bestanden: Al Wailly Randa, Zell (Artemis Drogerie GmbH, Zell). Cotting Lena, Emmenbrücke (Meister am Sprengiplatz – Drogerie, Emmenbrücke). Djokic Daniel (mit BM), Luzern (Drogerie T. Wick, Root). Eicher Celine, Ballwil (Dropa Drogerie Diener AG, Ebikon). Estermann Aline, Schlierbach (Swidro Drogerie Wäsmeli GmbH, Luzern). Häfliger Melanie, Geuensee (Drogerie Solaris GmbH, Reiden). Holzmann Corinne, Grosswangen (Drogerie Wyss AG, Sursee). Koch Laura, Risch (Drogerie Vivian AG, Luzern). Kurmann Michelle, Sempach (Städtli Drogerie, Willisau). Lüscher Melanie, Holziken (Dropa Drogerie Triengen AG, Triengen). Markaj Suzana, Luzern (Würzenbach-Drogerie Nurnatur GmbH, Luzern). Müller Fabienne, Buttwil (Moll AG, Hochdorf). Omachen Anna, Luzern (Swidro Drogerie Wäsmeli GmbH, Luzern). Sägesser Janine, Sachseln (Gehrig Drogerie + Farben AG, Luzern). Schaller Robin, Ruswil (Luna Die Luzerner Natur-Drogerie GmbH, Luzern). Schürch Lucca, Entlebuch (drogi GmbH, Escholzmatt). Steiner Selin, Menzberg (Drogerie Schuler AG, Schötz). Stocker Kathrin Anna, Horw (Hertenstein-Drogerie, Luzern). Stoop Ladina, Ballwil (Walter und Karin Käch AG, Neuenkirch). Wunderlin Lena, Malters (Drogerie Balance AG, Malters).

Baker Musa, Kriens (SWS Medien AG Print, Sursee). Bojicic Filip, Dagmersellen (Printex AG, Dagmersellen). Ferradoza Aragao Celine, Kriens (Multi Reflex AG, ­Luzern). Le Quoc Loc, Luzern (Bombelli Siebdruck AG, Luzern). Limacher Svenja, Gontenschwil (Wallimann Druck u. Verlag AG, Beromünster). Phaisan Aphinya, Luzern (Multi Reflex AG, Luzern). Rachad Sara, Luzern (Truninger Plot AG, Luzern).

Note 5,4: Schmid Josia, Gelfingen (Heggli Service AG, Müswangen).

Weiter haben bestanden: Agner Michael, Malters (Steiner Energie AG, Malters). Ajroja Armin, Luzern (STS Elektro AG, Kriens). Arnold Florian, Malters (Schumacher Elektro AG, Malters). Bachmann Marcel, Gelfingen (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Baumgartner Jan, Schachen (Steiner Energie AG, Malters). Birch­meier Tim, Kriens (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Bolliger Nico, Schötz (Elektro Illi AG, Willisau). Broch Flavio, Rothenburg (Weibel+Sommer Elektro Telecom AG, Rothenburg). Bucher Lars Melchior, Luzern ­(Cimenti.Lipp AG, Kriens). Bucher Nando, Kriens ­(Robert Widmer AG, Luzern). Büchler Michael, Ballwil (R. Schriber Elektro AG, Hochdorf). Buck Michael, Malters (Steiner Energie AG, Malters). Bühler Philipp, Emmenbrücke (Schärli Elektro.com AG, Luzern). Burger Leonie, Kriens (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Burkard Lucas, Gettnau (Dubach Elektro GmbH, Gettnau). Cotrim Camacho Luis Miguel, Rothenburg (Weibel + Sommer Elektro Telecom AG, Rothenburg). Duss Wendelin, Escholzmatt (CKW Conex AG, Entlebuch). Fanaj Bajram, Büron (Maréchaux Elektro AG Sursee, Sursee). Flacher Simon, Langnau (RSK Elektro AG, Escholzmatt). Forgas Jonathan, St. Erhard (Lüscher & Partner Elektro AG, Schenkon). Gehrig Marc, Ballwil (Georg Imbach AG, Neuenkirch). Geisseler Michael, Buttisholz (CKW Conex AG, Grosswangen). Gisler Elias, Luzern (ewl Verkauf AG, Luzern). Graf Maximilian, Meggen (Bonetti Elektro AG, Meggen). Häfliger Fabio Marvin, Emmenbrücke (Niederberger Elektro AG, Emmenbrücke). Häfliger Jonas, Ebersecken (CKW Conex AG, Nebikon). Hagmann Robin Jan, Root (CKW Conex AG, Root). Halili Mergim, Root (Elektro Furrer AG, Dierikon). Hefti Cyrill, Luzern (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Henseler Lukas, Sempach (Frei + Bättig Elektro AG, Schenkon). Hofstetter Pascal, Willisau (CKW Conex AG, Wolhusen). Honermann Ben, Kriens (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Huber Valentin, Meggen (Bonetti Elektro AG, Meggen). Jung Lars, Müswangen (CKW Conex AG, Hitzkirch). Kanagalingam Shanketh, Luzern (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Karajcic Velibor, Wolhusen (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Kaufmann Julian, Meggen (Bonetti Elektro AG, Meggen). Kiener Lucas, Ruswil (CKW Conex AG, Ruswil). Koller Mika, Luzern (Grüter Koch AG Elektro Kommunikation, Luzern). Kunz Dario Lino, St. Erhard (RSK Elektro AG, Sursee). Kunz Fabian, Grosswangen (CKW Conex AG, Willisau). Limacher David, Flühli (CKW Conex AG, Sörenberg). Lötscher Lars, Marbach (CKW Conex AG, Escholzmatt). Masina Saian, Kriens (CKW Conex AG, Kriens). Mathis Yannic, Küssnacht am Rigi (CKW Conex AG, Elektro Ost, Luzern). Mehmeti Robenson, Wolhusen (Elfitel AG, Buchrain). Ming David, Sigigen (Elektromatik Benno Geisseler AG, Ruswil). Muff Kai, Gettnau (Elektro Müller Willisau AG, Willisau). Muff Robin, Rothenburg (Schriber Elektro AG, Emmen). Müller David, Kottwil (RSK Elektro AG, Sursee). Niederberger Enrick, Küssnacht am Rigi (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Nietlispach Geronimo, Willisau (Elektro Illi AG, Willisau). Pereira Coelho Duarte Manuel, Ruswil (elektro Stirnimann ag, Ruswil). Perucca Luca, Sempach (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Raschle Silvio, Horw (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Rodrigues da Silva Leandro, Luzern (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Roth Tim, Malters (Aregger Elektro AG, Horw). Rüesch Cedric, Reinach (Studer Erwin Elektro AG, Römerswil). Schacher Simon, Rain (A. Schmidiger AG, Emmenbrücke). Schädler David Mathias, Emmenbrücke (A. Schmidiger AG, Emmenbrücke). Schärli Mischa, Büron (electrotime Wechsler+Bucher AG, Geuensee). Schmuki Gianna, Ebikon (CKW Conex AG, Ebikon). Schöpfer Pascal, Reidermoos (CKW Conex AG, Reiden). Scorrano Samuele, Root (swisspro AG, Root). Shaqiri Valon, Menznau (Ehrenberg Elektro AG, Luzern). Staffelbach Linus, Knutwil (electrotime Wechsler+Bucher AG, Geuensee). Stalder Marc, Rothenburg (Robert Widmer AG, Luzern). Steinmann Jonas Alban, Zell (Elektro Peter Willisau AG, Willisau). Stirnimann Melvin, Luthern (Elektro Gander AG, Luthern). Straehl Matthieu, Hitzkirch (R. Schriber Elektro AG, Hochdorf). Vercueil David, Horw (Frey+Cie Elektro AG, Kriens). Verdile Jonathan Giuseppe, Reinach (CKW Conex AG, Sursee). Vogel Christian, Menznau (EHB Elektro GmbH, Menznau). Vogel Jan, Roggliswil (Elektro-Getzmann AG, Grossdietwil). Vogel Martin, Werthenstein (Elektromatik Benno Geisseler AG, Ruswil). Weber Pascal, Malters (Elektro Wäspi GmbH, Kriens). Willi Simon, Ettiswil (Hans Getzmann GmbH, Ettiswil). Zeyrek Andreas, Immensee (CKW Conex AG, Elektro Ost, Luzern).

Note 5,8: Jacomet Simon, Adlikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Note 5,7: Tschopp Yannic, Schenkon (Kanton Luzern, Emmenbrücke).

Note 5,6: Balakumar Chananthanan (mit BM), Niedergösgen (Hochschule Luzern, Horw). Wüest Domenic Joel, Hergiswil (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Note 5,4: Bucher Henry Roman (mit BM), Sursee (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Künsch Paris Ray, Büron (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Weiter haben bestanden: Herbst Manuel, Obernau (Ruag AG, Emmen). Jankovic Adrian, Root (Heliotis AG, Root). Kurmann Nadine Karin, Oberkirch (Ruag AG, Emmen). Meier Sven, Alberswil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Müller David, Ruswil (Ruag AG, Emmen). Pintér Martin (mit BM), Emmen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Schürpf Patrick Roberto, Zofingen (Ruag AG, Emmen). Wicki Remo, Udligenswil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Zemp Luca, Eschenbach (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Bassi Orlando, Luzern (Rebsamen Elektroplan AG, Horw). Biasone Raphael Noël, Rothenburg (MB Ingenieure AG, Sempach Station). Bissegger Valérie, Hochdorf (R. Schriber Elektro AG, Hochdorf). Felder Maurus, Buttisholz (Wild Electric AG, Luzern). Häller Vivian, Oberkirch (Wey+Partner AG, Sursee). Lischer Jan-Paul, St. Erhard (Network 41 AG, Sursee). Riedener Patrick, Baldegg (mb ingenieure ag, Sempach Station). Tarr Kenneth, St. Erhard (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Emmen). Weigand Michael, Escholzmatt (Gernet Elektroplanung GmbH, Kriens).

Berisha Arbin, Sursee (Kanaltec AG, Sempach).

Note 5,4: Alt Jasmin, Neuenkirch (Fläckematte AG, Rothenburg). Bucher Corinna, Menzberg (Heim Weiermatte, Menznau).

Weiter haben bestanden: Ammann Corina, Oftringen (Wohngemeinschaft Fluematt, Dagmersellen). Aregger Vroni, Hofstatt. Bammert Alischa, Nebikon (Alterszentrum St. Martin, Sursee). Barth Lilibel, Oftringen (Regionales Alters- und, Reiden). Bättig Fabienne, Buchrain (Senevita Pilatusblick, Ebikon). Baumann Linda, Dietwil (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Blättler Melanie, Buttisholz (Betagtenzentrum Linde, Grosswangen). Burri Sabrina, Malters (Betreuung und Pflege Malters AG, Malters). Geissl Lisa-Marie, Luthern (Begegnungszentrum St. Ulrich, Luthern). Gretener Angeline, Root (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Gut Julia, Lieli (Chrüzmatt, Hitzkirch). Heiniger Andrea, Kriens. Hertl Laura, Klingnau (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Huber Alessia Jasmin, Sursee (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Ibrahimi Sadoka, Küssnacht am Rigi (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Ineichen Eliane, Hellbühl (Alterswohnzentrum Ruswil, Ruswil). Koch Fabienne, Hämikon (IPH Hitzkirch, Hitzkirch). Kreienbühl Jasmin, Altbüron (Alterszentrum Willisau, Willisau). Krügel Melanie, Malters (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Lichtenberger Laura Sari, Luzern (Heim im Bergli AG, Luzern). Meili Amanda, Dierikon (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Müller Melina, Neuenkirch (Fläckematte AG, Rothenburg). Odermatt Jantien, Emmenbrücke (Danner-Stiftung, Eich). Porciello Marijana, Luzern. Schwarzentruber Lorin, Romoos (Regionales Alterswohnheim Bodenmatt, Entlebuch). Sigrist Erika Silvia, Neuenkirch (Danner-Stiftung, Eich). Steiner Michaela, Wolhusen (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Thalmann Mirjam Jolanda, Schüpfheim (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Wermelinger Sonja, Horw (Kirchfeld AG, Horw).

Ulrich Michaela, Rothenburg (Kanton Luzern, Luzern).

Lustenberger Nicole, Menznau (Wasch- & Bügelsalon, Sursee). Pereira Mendes Catia, Gisikon (Texpress Textilpflege AG, Büron).

Note 5,7: Atrash Anís Eliás Nicóla, Oberkirch (Stadt Luzern, Luzern).

Note 5,6: Amrein Livia, Ruswil (TaFF Wolhusen GmbH, Wolhusen). Brunner Nadja, Oberrickenbach (Kindertagesstätte Centralpark Luzern, Luzern). Glanzmann Monika, Hasle (Kanton Luzern, Schüpfheim). Wyss Adriana, Malters (Kita Rösslispiel, Luzern).

Note 5,5: Bogosavljevic Valentina, Willisau (Kindertagesstätte Mondo Magico, Luzern). Bosshard Marlene Beate, Hochdorf (Kita ABC-Kindertreff GmbH, Ebikon). Danilovic Dragana, Zuchwil (Stiftung f. Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Elmiger Ronja, Ermensee (PH Luzern, Luzern). Graf Jan Jonas, Luzern (Blinden-Fürsorge-Verein, Horw). Krähenbühl Priska Barbara, Rain.

Note 5,4: Berisha Albiana, Schüpfheim (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Bucher Shana, Urswil (PH Luzern, Luzern). Bühlmann Sirinda, Buchrain (Chenderhus Rägeboge, Buchrain). Höing Neele, Luzern (Kita Naki Naturkind, Luzern). Kunz Sandro, Alberswil (Kanton Luzern, Schüpfheim). Lang Debora, Hitzkirch (Stiftung für Schwerbehinderte ­Luzern SSBL, Emmen). Lanz Noé, Wyssachen (Kita Jakari GmbH, Willisau). Messmer Nora, Emmenbrücke (Kindertagesstätte Centralpark Luzern, Luzern). Ricciardi Luna, Ermensee (Kinderkrippe Burgnäschtli, Rothenburg). Roth Livia, Schötz (Verein Hof Obergrüt, Sigigen). Sutter Alina Leandra, Emmenbrücke (Novizonte Tagesstrukturplätze, Kriens). Urfer-Banz Sandra, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens).

Weiter haben bestanden: Amaral Pereira Vania, Emmen (Strampolino Luzern GmbH, Kriens). Ammann Nina, Eschenbach (Stiftung Brändi, Horw). Amrein Janine, Reiden (Alterszentrum Willisau, Willisau). Anhorn Sarina, Ibach (Müsliburg Citybay GmbH, Luzern). Arnold Cindy, Zermatt (Kiana Krippen, Root). Baschung Nora, Kriens. Bättig Pascal, Winikon (Kiana Krippen, Sursee). Baumgartner Anna, Meggen (PH Luzern, Luzern). Berger Laura, Kriens (Kita Matz GmbH, Meggen). Bieri Samuel, Baldegg (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Bischof Rea, Malters (Strampolino Luzern GmbH, Kriens). Blumer Melina, Dallenwil (Kinderkrippe Bienehuus, Emmen). Bösch Rachel (mit BM), St. Erhard (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Britschgi Angela, Stalden (Kita Waldfee GmbH, Horw). Bucheli David, Meggen (Stiftung Contenti, Luzern). Bucher Fabienne, St. Erhard (Kanton Luzern, Schüpfheim). Bucher Lara, Geuensee (Stiftung Brändi, Horw). Bucher Selina, Kastanienbaum (Kita Waldfee GmbH, Horw). Bühler Ramona, Zell (Kita Kinderhaus Sursee, Sursee). Buholzer Selina, Luzern (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Cammarano Aurelia, Hochdorf (small Foot AG – die Kinderkrippe, Emmen). De Freitas da Silva Sindy, Emmenbrücke (Kita Zauberchäschtli GmbH, Emmenbrücke). De Jesus Eridania, Hergiswil (Small Foot AG, Luzern). De Oliveira Coelho Mayara, Nebikon (PH Luzern, Luzern). Dervishaj Jolanda Silvia, Sempach (Verein Seevogtey Sempach, Sempach). Devito Barbara, Meggen (Strampolino ­Luzern GmbH, Kriens). Duppenthaler Sara, Burgdorf (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Dushi Edvina, Emmen (Kita Zaubergarte GmbH, Emmen). Emmenegger Michelle, Doppleschwand (Verein Kita Zaubercheschte, Inwil). Erni Samantha, Schötz (Müsliburg GmbH, Luzern). Fadhel Sara, Kriens (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Forster Laura, Root (Kinderkrippe Stärnschnuppe, Kriens). Gashi Zyrihe, Kriens (Kita Eichhörnli, Luzern). Gfeller Deni, Altdorf (die rodtegg – Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung, Luzern). Giger Celine, Malters (Kinderhaus Malters, Malters). Gomes da Mota Sara, Luzern (Chinderhus Maihof, Luzern). Hamido Rama, Adligenswil (Kindertagesstätte Villa Luna, Sursee). Heini Rahel, Buttisholz (Kita Eichhörnli, Luzern). Helfenstein Svenja, Wolhusen (Kinderkrippe Hurrlibus, Willisau). Herger Jessica, Uffikon (Chinderhus Maihof, Luzern). Hess Michaela, Grafenort (Taff Adligenswil GmbH, Adligenswil). Huber Assja, Kriens (Kinderkrippe Stärnschnuppe, Kriens). Imbach Viviane (mit BM), St. Erhard (Kanton Luzern, Willisau). Imholz Angelina, Göschenen (Chinderhuus Bellpark, Kriens). Johner Tabea, Schötz (Betagtenzentrum Linde, Grosswangen). Josipovic Katarina, Reinach (Kita Seeburg, Luzern). Käser Melanie, Luzern (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Keller Dominik, Hochdorf (Kita Rösslispiel, Luzern). Koller Michael, Stans (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Krauer Eliane, Horw (Kinderhaus Malters, Malters). Lämmli Nicole, Härkingen (Kita Eichhörnli, Luzern). Meier ­Julia, Egolzwil (Kita Wonderwält, Oberkirch). Merkle Stefanie, Immensee (Taff Weggis GmbH, Weggis). Meyer Simine Andrea, Altbüron (Kita plus, Geuensee). Michel Alexandra, Alpnach Dorf (Kita kleine Matrosen GmbH, Hochdorf). Mohananthan Thurka, Luzern (Stadt Luzern, Luzern). Mokroski Angelina, Wolhusen (Chinderhuus Sunneschiin, Luzern). Müller Corinne, Schüpfheim (TaFF Wolhusen GmbH, Wolhusen). Müller Lara, Meierskappel (Kinderkrippe Frohheim, Luzern). Müller Natascha, Zeihen (Kita Seeburg, Luzern). Nuur Mohamed Abdikadar, Horw (Novizonte Tagesstrukturplätze, Kriens). Quadros Rodrigues Patrik, Walchwil (Heime Kriens AG, Kriens). Rähmi Olivia Leonilda, Schötz (Kita Zipfelmütze GmbH, Luzern). Ramming Luca Andrin, Sursee (Kinderkrippe Frohheim, Luzern). Ramseyer Sarah, Beromünster (Kinderkrippe Kidz House GmbH, Gunzwil). Rentsch Lena, Malters (small Foot AG, Kriens). Rexhepi Vlera, Luzern (Kita Luzern GmbH, Luzern). Ruckstuhl Marco, Kriens (Kinderheim Titlisblick, Luzern). Ryff Anaïs, Luzern (Kita Farbenspiel, Neuenkirch). Schilliger Sara, Buttisholz (Kita Zauberstärn GmbH, Luzern). Sonnenberg Dana, Sachseln (Stiftung Brändi, Horw). Stadelmann Stefanie, Hitzkirch (Small Foot AG, Hochdorf). Stalder Ladina, Schüpfheim (Kanton Luzern, Schüpfheim). Stalder Lea, Hasle (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Stebler Debora, Rothenburg (small Foot AG, Sursee). Steger Jomo, Luzern (die rodtegg – Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung, Luzern). Steimann Jana, Fischbach (Gemeinnütziger Frauenverein, Luzern). Stirnimann Laura, Neuenkirch (Kita Zipfelmütze GmbH, Luzern). Suter Noëmi, Kaltbach (Stiftung Brändi, Willisau). Suter Svenja, Kriens (Kita Luzern GmbH, Luzern). Taisch Naomi Mo, Beckenried (Kindertagesstätte St. Anna Stiftung, Luzern). Thalmann Sibylle, Langnau (Wohnheim Sonnegarte, St. Urban). Uz Yesim, Hochdorf (small Foot AG, Hochdorf). Vänskä Ida Maria, Nottwil (Kindertagesstätte St. Anna Stiftung, Luzern). Vogel Ronja, Wolhusen (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Wolhusen). Wüest Diana, Schenkon (small Foot AG, Luzern). Wüest Vera, Buchs (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Wyss Estrella, Luzern (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Wyssling Michelle, Küssnacht am Rigi (Müsliburg Citybay GmbH, Luzern). Zemp Nadja, Schötz (Kinderkrippe Paradiesli, Nottwil). Zemp Vivienne, Ruswil (small Foot AG, Ruswil). Zihler Maria, Sursee (Kita Zwärgeland GmbH, Eich).

Note 5,5: Bebi Esra, Oftringen (Armeelogistikcenter Othmarsingen, Emmen).

Note 5,4: Anderes Nicola, Gersau (Alterszentrum Hofmatt, Weggis). Aregger Renate, Horw (Gemeindeverwaltung Horw, Horw).

Weiter haben bestanden: Achermann Fabienne, Meggen (Gemeindeverwaltung Meggen, Meggen). Aletz Stefan René, Luzern (Pistor AG, Rothenburg). Andric David, Emmenbrücke (Stadt Luzern, Luzern). Antonini Margherita Eliza, Kriens (Luzerner Kantonalbank AG, Luzern). Bachmann Flavio, Brunnen (Gemeinde Weggis, Weggis). Bachmann Noah, Hohenrain (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Bachmann Selina, Hildisrieden (Viva Luzern AG Dreilinden, Luzern). Bauhofer Robin, Malters (Gemeinde Rothenburg, Rothenburg). Bichsel Stefan, Romoos (Stadt Luzern, Luzern). Bieri Timon, Hohenrain (Einwohnergemeinde Hochdorf, Hochdorf). Boz Deniz, Luzern (Einwohnergemeinde Dagmersellen, Dagmersellen). Bucheli Géraldine, Buttisholz (Stiftung Campus Sursee, Sursee). Buob André, Hergiswil b. Willisau (Heim Weiermatte, Menznau). Burkhard Simon, Eich (Gemeindeverwaltung, Hildisrieden). Çallaki Etnik, Ebikon (Sunneziel Meggen, Meggen). Cresta Justin, Hasle LU (Kanton Luzern, Schüpfheim). Feierabend David Michael, Emmen (Gemeinde Emmen, Emmenbrücke). Fischer Simon, Schötz (Wauwiler Champignons AG, Wauwil). Gsponer Alexander, Hellbühl (Stiftung f. Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Häfliger Tim, Luzern (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Hummel Jan, St. Erhard (Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL, Emmen). Ibrahim Mohamed Idiris, Kriens (Kanton Luzern, Luzern). Infanger Elia, Luzern (Komax AG, Dierikon). Küchler Serena Nina, Kriens (KKL Luzern Management AG, Luzern). Leeb Luca, Root (Gemeindeverwaltung Buchrain, Buchrain). Lienert Tamara Natalie, Ebikon (Gemeindeverwaltung Ebikon, Ebikon). Lipp Samuel, Wolhusen (Gemeinde Wolhusen, Wolhusen). Marti Sina, Hergiswil b. Willisau (Sportzentrum Willisau, Willisau). Müller Cornel, Hochdorf (Chrüzmatt, Hitzkirch). Niederberger Pascal, Kriens (Gemeindeverwaltung Wauwil, Wauwil). Ramirez Herrera Locsan Carlos, Sursee (Stadt Sursee, Sursee). Rohrer Adriana, Dierikon (Stadt Luzern, Luzern). Stadler Fabian, Horw (Heime Kriens AG, Kriens). Stalder Marco, Meggen (Gemeindeverwaltung Meggen, Meggen). Stanger Samuel, Reiden (Regionales Alters- und, Reiden). Strebel Nicola, Muri AG (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Emmen). Studer Silvio, Ruswil (Kanton Luzern, Luzern). Vogel Fabrice, Hochdorf (IPH Hitzkirch, Hitzkirch). Waser Stefan, Engelberg (Kanton Luzern, Luzern). Wicki Claudio, Sursee.

Note 5,7: Theiler Lena Maria, Kriens (Connection Wolhusen, Wolhusen).

Note 5,4: Mayer Lea, Hochdorf (ONE Training Center AG, Hochdorf). Samson Nico, Baar (Paul Kuoni AG, Sursee).

Weiter haben bestanden: Bieri Karin, Hasle (ONE Training Center AG, Malters). Kunz Juliette, Gettnau (Connection Wolhusen, Wolhusen). Rossi Lea, Kriens (ONE Training Center AG, Kriens).

Note 5,6: Schmid Nora, Eschenbach (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Vogel Nadine (mit BM), Schötz (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). von Matt Silja (mit BM), Hochdorf (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern).

Note 5,5: Heeb Natascha, Horw (Blinden-Für- sorge-Verein Innerschweiz (BFVI), Horw). Hertig Amy (mit BM), Ennetmoos (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Mettler Nicole, Neuenkirch (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern).

Note 5,4: Aregger Sara, Hergiswil (Alters- und Pflegeheim St. Johann, Hergiswil). Boppart Andrina, Dagmersellen (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Christen Julia (mit BM), Oberrickenbach (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Schwitter Angela, Weggis (Kurhaus Seeblick AG, Weggis). Wermelinger Rita, Hasle. Wirz Sarah, Steinhuserberg (Spitex Region Entlebuch, Wolhusen).

Weiter haben bestanden: Abächerli Jerome, Küssnacht am Rigi (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Acher­mann Nadja, Richenthal (Regionales Alters- und Pflegzentrum, Reiden). Adruktsang Yangdron, Luzern (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Agovic Ajla, Adligenswil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Albert Helen, Kägiswil (Tertianum Sternmatt, Luzern). Alberto Tudilu Yolande, Neuenkirch (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Altintas Gülden, Kriens (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Amato Chiara, Buttisholz (Zentrum Eymatt AG, Nottwil). Ambühl Caroline, Hergiswil (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Amrein Kim, Buchrain (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Am­schwand Alissia (mit BM), St. Niklausen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Anastasio Marco, Dierikon (Zentrum Höchweid, Ebikon). Azevedo Ferreira Marta Ines, Giswil (Alters- und Pflegezentrum Waldruh, Willisau). Báez Mary Neofanny, Kägiswil (Spitex Rontal plus, Ebikon). Baggenstos Ellen (mit BM), Root (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Bannwart Sven, Buchrain (Spitex Hochdorf und Umgebung, Hochdorf). Baumeler Nina, Malters (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Baumgartner Flavia, Schachen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bienz Angela, Luzern (Residio AG, Hochdorf). Bieri Chiara, Neudorf (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bieri Corina, Wolhusen (Spitex Region Willisau, Gettnau). Bieri Timo, Entlebuch (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Bisang Vera, Nottwil (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Bituci Edona, Emmenbrücke (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Blum Lean, Horw (Tertianum AG, Luzern). Blum Sarah, Schötz ­(Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Böhler ­Alyssa, Luzern (allcura spitex gmbh, Luzern). Bonetti Lisa, Nottwil (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Borba Bruna, Flüelen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Borrillo Dorella, Ebikon (Viva Luzern AG Pflegewohnungen Tribschen, Luzern). Bösiger Michelle, Neuendorf (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Bossart Manuela, Nottwil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Bravin Fabienne, Reiden. Breitenstein Sandra, Schongau. Brun Janine, Entlebuch (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Bucheli Carmen, Malters (Betreuung und Pflege Malters AG, Malters). Bühler Mascha, Gelfingen (Spitex Hochdorf und Umgebung, Hochdorf). Burgener Iliana Beatriz, Nebikon (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Burkhalter-Barkus Aija, Greppen. Burri Cynthia Belén, Obernau (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Burri Sarina, Schachen (Spitex Malters, Malters). Buzzolini Colleen Joëlle, Luzern (Steinhof Luzern, Luzern). Cabaleiro Licia, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Calivers Leonie, Sursee (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Camenzind Elina, Ebikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Cekaj Ardijana, Emmen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Chandran Chaviitha, Egolzwil (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Christen Leandro, Zofingen (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Costa Almeida Patricia (mit BM), Oberdorf (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Cresta Julia, Schüpfheim (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). da Anunciação Ferreira Melissa, Luzern (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Da Costa Oliveira Joana Alexandra, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Da Silva Mendes Susana, Wolhusen (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Davidovic Lara, Wilen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). De Oliveira Sabrina, Wikon (Regionales Alters- und, Reiden). Djordjevic Ana, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens). Djurdjan Michaela (mit BM), Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Dobler Lukas, Nottwil (Alterszentrum St. Martin, Sursee). Domgjoni Shiqerije, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Dormann Anne, Schenkon (Fläckematte AG, Rothenburg). Dos Santos Cardoso Debora, Langenthal (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Duarte Lima Fernanda, Emmen (Alterszentrum Tschann, Buchrain). Duss Martina, Wolhusen (Betreuung und Pflege Malters AG, Malters). Eggenschwiler Damián, Küssnacht am Rigi. Eggspühler Rahel, Adligenswil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Emini Kajla, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Emmenegger Chiara, Ballwil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Emmenegger Fabienne, Flühli (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Emmenegger Gilles, Baar (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Emmenegger Lara, Adligenswil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Emmenegger Nadine, Schüpfheim (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Emmenegger Rita Maria Therese, Langnau (Spitex Wiggertal, Reiden). Epifani Sharon, Emmenbrücke (Spitex Emmen, Emmenbrücke). Erni Sina, Grosswangen (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Estermann Sina, Wauwil (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Ferreira Jessica, Luzern (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Filipovic Zorana, Luzern (Privat Spitex Stern GmbH, Emmen). Finno Anastasia, Kriens (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Frei Livio, Nebikon (Spitex Dagmersellen, Dagmersellen). Frischknecht Bittel Doris, Luzern. Galway Jennifer, Luzern (Alterssiedlung Root, Root). Gassmann Evelyn, Sempach (Meierhöfli, Sempach). Gebistorf Verena Christina, Eich (Spitex-Verein Sursee und Umgebung, Sursee). Gecaj Edita, Emmenbrücke (Spitex Neuenkirch, Neuenkirch). Gerbino Deborah (mit BM), Emmenbrücke (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Gisler Sabrina, Horw (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Graf Sarah, Emmenbrücke (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Greter Tanja, Sempach (Spitex Sempach und Umgebung, Sempach). Grob Aline, Werthenstein (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Groenendijk Lars Jacob (mit BM), Ruswil (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Haas Larissa, Finsterwald (Spitex Region Entlebuch, Entlebuch). Häberli Marylen, Willisau (Alters- und Pflegeheim St. Johann, Hergiswil). Häcki Amina, Sursee (Leben im Alter Oberkirch AG, Oberkirch). Hafner Alina Luisa (mit BM), Malters (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Hägler Priska, Wilihof (Spitex Wiggertal, Reiden). Hagmann Dominique, Root (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Hasler Sara, Sarnen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Hasulova Dominika, Muri (Residio AG, Hochdorf). Haxhosaj Poemë, Luzern (Privat Spitex Stern GmbH, Emmen). Heer Mara, Eschenbach (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Herbst Michelle Maria (mit BM), Ebikon (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Herzog Jonas Johannes Stefanus (mit BM), Beromünster (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Hodel Fabienne (mit BM), Reidermoos (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Hodel-Herzog Monika, Grosswangen (Verein Pflegewohngruppen Buttisholz, Buttisholz). Hofer Melanie, Schüpfheim (Regionales Alterswohnheim Bodenmatt, Entlebuch). Hofer Michaela, Luzern (Spitex Kriens, Kriens). Hönger Hanna, Horw (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Hügin Alina, Ebikon (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Hunkeler Lara (mit BM), Kriens (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Hunkeler Tanja, Schötz (Wohngemeinschaft Fluematt, Dagmersellen). Ibrahim Honia, Emmen (Viva Luzern AG Dreilinden, Luzern). Iliadou Delija, Vitznau (cereneo Schweiz AG, Weggis). Imboden Stefanie, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Rosenberg, Luzern). Imgrüth Sandra, Weggis (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Ineichen Deborah, Gelfingen (Chrüzmatt, Hitzkirch). Iten Noris, Sachseln (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Jaeger Maaike Noelle, Emmenbrücke (Zentrum Höchweid, Ebikon). Jud Kim, Luzern (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Kalt Olivia, Hellbühl (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Kantshia Kandolo Anais, Ebikon (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Käser Stephanie, Oberrüti (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Kaspari Juana, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Kaufmann Aline (mit BM), Triengen (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Kaufmann Nicola (mit BM), Altishofen (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Keiser Leonie, Neuenkirch (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Kerelaj Blerta, Beromünster (Pflegewohnheim Bärgmättli AG, Beromünster). Kika Syle, Perlen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Kneubühler Julia, Ufhusen (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Knoche Cinja, Egerkingen (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Koch Lisa (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Krüger Marie, Hochdorf (Alters- und Pflegeheim Ibenmoos, Kleinwangen). Krummenacher Sarah, Hellbühl (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Kubatek Justyna, Schöftland (Seeblick, Sursee). Kunz Doris, Nebikon (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Kurmann Tamara, Gettnau (Violino Zell, Zell). Lang Adina, Sins (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Lang Elena, Herlisberg (Betagtenzentrum Dösselen, Eschenbach). Lehmann Alessandra Ladina, Grossdietwil (Alters- und Pflegeheim Murhof, St. Urban). Leibiger Jessica, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens). Licchetta Vivienne, Ruswil (Spitex Region Willisau, Gettnau). Lichtsteiner Corinne, Pfaffnau (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Lindegger Selina, Ettiswil (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Lingathas Thusanthi, Luzern (Privat Spitex Rotsee AG, Ebikon). Lötscher Moana, Sigigen (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Lübke Anna-Catarina, Adligenswil (Steinhof Luzern, Luzern). Lüdin Tamara, Engelberg (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Maksuti Hatidje, Luzern (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Malota Albina, Escholzmatt (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Malota Raffaela, Hochdorf (Sunneziel Meggen, Meggen). Martins do Nascimento Catia (mit BM), Sursee (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Matchula Amornrat, Gelfingen (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Mathiruban Theepavannan, Kriens (Alters- und Pflegeheim Ibenmoos, Kleinwangen). Matos Azevedo Diana Clara, Schötz (Tertianum Sternmatt, Luzern). Matovic Filip, Pfaffnau (Alters- und Pflegeheim Murhof, St. Urban). Mauro Luana, Kriens (Reha Clinic Sonnmatt, Luzern). Mayer Elena, Oberkirch (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Meier Serena (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Meissner Emma, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Merkel Enya, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Miftari Arbnora, Luzern (Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz (BFVI), Horw). Mihajlovic Milutin, Beromünster (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Mistrafovic Ivona, Emmen (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Mitic Marija, Emmen (Kirchfeld AG, Horw). Molliqaj Erlinda, Oberkirch (Kirchfeld AG, Horw). Moos Janina Barbara, Eschenbach (Residio AG, Hochdorf). Moser Vanessa, Stans (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Müller Lukas, Baar (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Müller Michelle, Emmen (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Müller Stefanie, Kleinwangen (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Müller Zoé (mit BM), Strengelbach (Seeblick, Sursee). Murselovic Ajtana, Ebikon (Wohngemeinschaft Fluematt, Dagmersellen). Musa Florie, Geuensee (Leben im Alter Oberkirch AG, Oberkirch). Mustafa Albenisa, Immensee (Spitex Emmen, Emmenbrücke). Mustafa Kanita, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Neumann Livia, Emmenbrücke (Privat Spitex Rotsee AG, Ebikon). Neziri Fitore, Steinhausen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Niederer Enya, Adligenswil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Nietlispach Silvana, Beinwil (Alters- und Pflegeheim Ibenmoos, Kleinwangen). Nüesch Mirco, Malters (Heime Kriens AG, Kriens). Obradovic Kristina, Luzern (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Odermatt Ramona, Ennetbürgen (Fläckematte AG, Rothenburg). Oehen Mona, Lieli (Spitex Stadt Luzern, Luzern). Osdautaj Avinete, Emmenbrücke (Vivale Sonnenplatz, Emmenbrücke). Pantic Valentina, Dagmersellen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Pedrazzi Delia, Inwil (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Perezic Mirsada, Kriens (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Pfenniger Petra (mit BM), Büron (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Pfister Livia Jasmin (mit BM), Sachseln (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Ponti Giulia Anna, Malters (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Popic Petar, Luzern (Viva Luzern AG Pflegewohnungen Tribschen, Luzern). Portmann Didier, Horw (Steinhof Luzern, Luzern). Portmann Fabienne, Hellbühl (Allcura Spitex GmbH, Luzern). Radi Laura, Malters (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). Reber Lorena, Zell (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Renggli Alisha, Stans (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Riedweg Kim, Dagmersellen (Alterszentrum Eiche, Dagmersellen). Ritz Elina, Horw (Spitex Horw, Horw). Rodrigues Peixeiro Sonia, Pfaffnau (Regionales Alters- und Pflegezen­trum, Reiden). Roggo Julie, Uffikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Roos Sandra, Willisau (Alters- und Pflegezentrum Waldruh, Willisau). Röösli Lilo, Buchrain (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Röthlin Laura, Dagmersellen (Regionales Alters- und, Reiden). Röthlin Lea (mit BM), Langnau (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Rüedi Silvana, Kriens (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Rychen Maureen Elena, Ruswil (Alterswohnzentrum Ruswil, Ruswil). Rychen Zoe Merle, Ruswil (Alterszentrum St. Martin, Sursee). Sayed Selim, Emmenbrücke (Viva Luzern AG Eichhof, Luzern). Schacher Elena, Ohmstal (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Schärli Irene, Luthern (Alters- und Pflegeheim St. Johann, Hergiswil). Scheuber Sara, Hergiswil (Alters- und Pflegeheim St.Johann, Hergiswil). Scheurer Jana, Menziken (Pflegewohnheim Bärgmättli AG, Beromünster). Schmid Sabrina, Kottwil (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Schmidlin Daniela, Gunzwil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Schneider Anna, Emmen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Schneider Jennifer (mit BM), Willisau (Alterszentrum Willisau, Willisau). Schnider Julia Claudia, Schüpfheim (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Schöpfer Imelda, Entlebuch (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholz­matt). Schuler Lena, Hitzkirch (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Schürmann Gino, Dierikon (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Schürmann Zoe, Root (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Seeholzer Livia, Kleinwangen (Residio AG, Hochdorf). Sefer Šejla, Luzern (Privat Spitex Stern GmbH, Emmen). Seiffert Lucy, Rickenbach (St. Anna Stiftung, Luzern). Sezek Merve, Dierikon (Privat Spitex Rotsee AG, Ebikon). Shkodra Alina, Luzern (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Simon Sascha, Root (Kirchfeld AG, Horw). Sivarajah Lenujika, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Smakaj Muzliukaj Lirije, Emmen. Solyom Sophia, Horw (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Stadelmann Rahel Maria (mit BM), Schüpfheim (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Stadler Andressa, Kriens (Heime Kriens AG, Kriens). Stalder Anna, Grosswangen (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Stalder Tina, Entlebuch (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Stamboliski Daniela, Luzern (Kirchfeld AG, Horw). Stangl Cyril Philipp, Oberkirch (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Stanisic Anja, Sursee (AltersZentrum St. Martin, Sursee). Steffen Anastasia-Elina, Wiggen (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Steiger Alisha Mallika, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Steiger Ramona (mit BM), Rickenbach (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Steinmann Anabel, Luzern (Zentrum Höchweid, Ebikon). Stojkaj Aglina, Root (RehaClinic Sonnmatt, Luzern). Strüby Céline, Sempach (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Suter Tamara (mit BM), Kerns (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Sutha Naveena, Mauensee (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Taci Prena, Wikon (Seeblick, Sursee). Tahiraj Arijana, Dagmersellen (Spitex Wiggertal, Reiden). Thalmann Mara (mit BM), Luzern (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Thaqi Alma, Hildisrieden (Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti, Neuenkirch). Theiler Gina, Luzern (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Thekkemuriyil Ria, Luzern (Heim im Bergli AG, Luzern). Thenu Siro, Rothenburg (Spitex Rothenburg, Rothenburg). Timakova Anastasia, Buonas (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Toprak Emine, Luzern (Privat Spitex Rotsee AG, Ebikon). Torres Diana, Wolhusen (Betreuung und Pflege Malters AG, Malters). Tschopp Julia, Gunzwil (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Tschopp Livia, Emmenbrücke (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Unternährer Céline, Schenkon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Unternährer Mia, Entlebuch (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Varano Ilenia, Luzern (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Vega Mahler Naomi, Hasle (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, ­Wolhusen). Vidor Victoria (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Vigneswaran Chandraleka, Horw (Heim im Bergli AG, Luzern). Villiger Jasmin (mit BM), Horw (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Villiger Vanessa, Ebnet (Regionales Alterswohnheim Bodenmatt, Entlebuch). Vogel Chantal, Schüpfheim (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Vogel Christian, Kriens (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Vogel Nadine, Nottwil (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Vogler Sarah, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Von Ah Sereina, Rothenburg (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Wechsler Lorena, Rickenbach (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Weibel Lara, Ennetbürgen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Wey Julia, Sursee (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Wey Michelle, Altbüron (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Wicki Tanja, Bramboden (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Widmer Debora, Schachen (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Wiederkehr Vivienne, Sursee (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Wigger Michelle, Hasle (Alters- und Pflegezentrum Sunnematte, Escholzmatt). Willimann Simone (mit BM), St. Erhard (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Willmann Sina, Ruswil (Heim im Bergli AG, Luzern). Wirz Carmela, Menznau (Alters- und Pflegezentrum Waldruh, Willisau). Witschi-Schäfer Agnes Magdalena, Reiden (Spitex Wiggertal, Reiden). Yilmaz Helin, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Zähner Corinne, Willisau (Betagtenzentrum Linde, Grosswangen). Zas Jasmin, Ettiswil (Heim Weiermatte, Menznau). Zaugg Nicole (mit BM), Neuenkirch (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Zaugg Simon, Uffikon (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Zemp Joanna, Schwarzenberg (Spitex Malters, Malters). Zemp Nina, Escholzmatt (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Ziberi Minire, Reiden (Meierhöfli, Sempach). Ziegler Livia, Schwyz (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Zihlmann Nina, Vitznau (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Zilic Matea, Luzern (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Zimmermann Julia (mit BM), Malters (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Zumofen Alfreda, Baldegg (Alters- und Pflegeheim Ibenmoos, Kleinwangen). Zünd Felicia (mit BM), Hochdorf (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Zürcher Céline Blanche, Emmenbrücke (Alterssiedlung Root, Root). Zweifel Noela, Beromünster (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern).

Bibaj Stella Marisa, Geuensee (Post CH AG, Luzern). Fernandes de Almeida Kelly, Sarnen (Post CH AG, Luzern). Ibrahimi Lorena, Kriens (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Ivic Nikolina, Luzern (Post CH AG, Luzern). Kozarac Amir, Nebikon (Suva, Luzern). Lettieri Naomi, Emmenbrücke (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Mirkovic Andrijana, Rotkreuz (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Simone Sarah, Emmenbrücke (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Erni Seraphina, Emmen (Login Berufsbildung AG, Luzern). Furrer Michelle, Luzern (Login Berufsbildung AG, Luzern). Gut Noée Amélie, Meggen (Login Berufsbildung AG, Luzern). Walther Gian Marco, Luzern (Login Berufsbildung AG, Luzern).

Fausch Jens, Oberkirch (Go-In Sportshop, Sursee). Giessler Kevin, Zell (Velos Motos Stadi, Hochdorf). Haeuser Josha, Adligenswil (Velo Muff AG, Luzern). Hitz Jacqueline, Hütten (Hostettler Veloland GmbH, Sursee). Nguyen Brandon, Kriens (Imgrüth AG, Luzern).

Bausch Milan, Kleindietwil (Ackermann Fahrzeugbau AG, Willisau). Jauch Lars, Malters (Ackermann Fahrzeugbau AG, Willisau). Marti Jonas, Hergiswil (Ackermann Fahrzeugbau AG, Willisau). Shala Raimond, Weggis (Geser Fahrzeugbau AG, Rothenburg). Stocker Mario, Gunzwil (Geser Fahrzeugbau AG, Rothenburg).

Bachmann Stefan, Sempach (Schürch-Egli AG, Sempach).

Aquilino Debora, Entlebuch (Metzgerei Giger, Entlebuch). Ghebrekidan Tiblets, Sursee (Hugo Willimann AG, Dagmersellen). Hilafu Abel, Emmenbrücke (Hugo Willimann AG, Dagmersellen). Semaforico Domenico Joseph, Ebikon (Bitzi Metzg AG, Hitzkirch).

Note 5,6: Lang Raphael, Neudorf (Bertiswiler Metzg AG, Rothenburg).

Weiter haben bestanden: Bühler Mike, Nottwil (Wechsler Metzg AG, Nebikon). Hofstetter Jonas, Grosswangen (Wechsler Metzg AG, Nebikon). Huber Jonas, Hofstatt (Wiprächtiger AG, Hergiswil). Kusuran Adis, Eriswil (Kloster-Metzgerei Haas AG, St. Urban). Sigrist Sarah Marianne, Nebikon (Hugo Willimann AG, Dagmersellen). Wicki Sandro, Schüpfheim (Metzgerei Giger, Entlebuch). Zemp Mirjam, Luthern Bad (Wechsler Metzg AG, Nebikon).

Salgado Charly, Emmenbrücke (BSL-Ticketprint AG, Luzern).

Note 5,4: Beetschen Hanna Joy, Aesch (Blumen Röthlin, Hitzkirch).

Weiter haben bestanden: Bernet Carina, Nottwil (Bueri-Blueme GmbH, Buchrain). Duss Chantal, Grosswangen (Gärtner Pflugshaupt AG, Sursee). Elmiger Miryam, Hohenrain (Gärtnerei Felber GmbH, Hochdorf). Helfenstein Rachel Myriam, Gunzwil (Bernet Blumen Nottwil GmbH, Nottwil). Koch Vivienne, Sempach Station (Blumen Galliker, Emmenbrücke). Kristan Andrea, Egolzwil (Blumenhaus Müller AG, Reiden). Kurmann Martina, Hergiswil (Gabriel Blumen & Garten AG, Sempach). Müller Nadia, Ballwil (Blumen Suter Emmenbrücke AG, Emmenbrücke). Schärli Anja, Ufhusen (Gärtner Pflugshaupt AG, Sursee). Scherer Claudia, Hochdorf (Blumen Villiger GmbH, Hochdorf). Simon Alina, Weggis (Blumen Muggli AG, Meggen). Wiederkehr Vera, Malters (Floristikwerkstatt, Malters).

Scheidegger Dario, Roggliswil (vonRoll Casting AG, Emmenbrücke).

Sanchez-Gomes Wilson, Luzern (vonRoll Casting AG, Emmenbrücke).

Note 5,5: Herzog Jan Philipp, Luzern (Kanton Luzern, Altishofen).

Note 5,4: Kaesmacher Joel, Reiden (Kanton Luzern, Altishofen).

Weiter haben bestanden: Gigon Silas, Schwarzenberg (von Moos Forstbetrieb, Schwarzenberg). Ramminger Béla, Luzern (Stadtforstamt Luzern, Luzern). Rüssli Martin, Schwarzenberg (von Moos Forstbetrieb, Schwarzenberg).

Backhaus Leanne, Ennetbürgen (Foto Ecker AG, Luzern). Biondo Giacomo, Luzern (P&M Photo Media Luzern AG, Luzern). Bucher Melanie, Ruswil (Baby Cute AG, Schenkon). Egli Simona, Altishofen (Art Line Fotografie AG, Sursee).

Note 5,4: Bolliger Mario, Schmiedrued (Peter Arnold GmbH, Wauwil). Muggli Christian Patrick, Meggen (Stadt Luzern, Luzern).

Weiter haben bestanden: Bammert Sven, Hergiswil (Iseli Gartenbau Schötz AG, Schötz). Bangerter Janis Corsin, Zell (Brunner Garten- und Landschaftsbau AG, Fischbach). Christen Silvan, Roggliswil (Peter Arnold GmbH, Wauwil). Elmiger Cédric, Hergiswil (Gygax Gartenbau Horw, Horw). Favacho de Barros Oscar Kaon, Emmen (Eberle Reto, Rothenburg). Forster Pascal, Udligenswil (Müller Gärtner von Eden AG, Udligenswil). Hofstetter Alex, Emmen (Eberle Reto, Rothenburg). Hunkeler Céderic, Schötz (Iseli Gartenbau Schötz AG, Schötz). Imfeld Janis, Hochdorf (Gärtnerei Felber GmbH, Hochdorf). Roth Marius, Eich (Thomas Hunkeler Gartenbau GmbH, Kaltbach). Röthlin Luca, Reidermoos (Maurer Gartenbau AG, Reiden). Simmen Robin, Eich (Muff Gartenbau AG, Schwarzenbach).

Note 5,4: Bütler Tabea Andrea, Emmen (Stadt Luzern, Luzern). Schilter Julia Sophie, Luzern (Stadt Luzern, Luzern).

Weiter haben bestanden: Aeschlimann Josefine, Marbach. Arnold Elena, Schlierbach (Gärtner Pflugshaupt AG, Sursee). Biegger Tabea, Ufhusen (Brunner Garten- und Landschaftsbau AG, Fischbach). Blaurock Manuel, Triengen (Fischer Gärtner, Triengen). Bolliger Shannon, Obernau (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Bossert Livio, Wolhusen (Naturag Gartenbau AG, Malters). Brehm Svenja, Gersau (Hofstetter Gartenbau GmbH, Weggis). Brügger Manuel, Willisau (Wohlfühlgarten Portmann GmbH, Schötz). Bucheli Rino, Wolhusen (Gärtner Pflugshaupt AG, Sursee). Bühlmann Fabio, Buttisholz (Stefan Marti Garten AG, Grosswangen). Estermann Joel, Schenkon (Riechsteiner Gartenbau GmbH, Buttisholz). Felix Dario, Gunzwil (Garten La Verde AG, Eich). Fercher Sabrina, Hochdorf (Kramis Gartenbau AG, Hildisrieden). Fischer Thomas, Triengen (Hodel & Partner AG, Malters). Fischlin Sandra, Oberdorf (Blumen Ley, Luzern). Füglistaler Cyrill, Luzern (J. Uebelmann Gartengestaltung AG, Malters). Gariglio Federico, Luzern. Häfliger Janine, Luthern (Rolf Wapf, Altbüron). Hager Javin, Malters (Hodel & Partner AG, Malters). Heiniger Lyenne, Eriswil (Stefan Marti Garten AG, Grosswangen). Kaesmacher Joshua, Reiden (Erwin Erhart AG, Reiden). Kaufmann Philipp, Oberkirch (Brechbühl Gartenbau GmbH, Oberkirch). Lindegger Joël, Horw (Gygax Gartenbau Horw, Horw). Marti Achim, Abtwil (Bonsania GmbH, Eschenbach). Mazzeo Riccardo, Kriens (Egli Gartenbau AG Sursee, Sursee). Meier Lara Mirjam, Honau (Burri & Achermann Gartenbau AG, Inwil). Meyer Gianluca, St. Erhard (Brechbühl Gartenbau GmbH, Oberkirch). Meyer Tim, Horw (Pius Gloggner, Emmenbrücke). Portmann Pirmin, Malters (J. Uebelmann Gartengestaltung AG, Malters). Schaller Luca Simon, Wolhusen (Bieri Felder AG, Schüpfheim). Schärli Adrian, Ufhusen (Wohlfühlgarten Portmann GmbH, Schötz). Schaufelbühl Robin, Reitnau (Egli Gartenbau AG Sursee, Sursee). Schubert Kai, Root (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Ebikon). Schüpbach Lukas, Wyssachen (Stefan Marti Garten AG, Grosswangen). Sidler Noel Philip, Udligenswil (Müller Gärtner von Eden AG, Udligenswil). Theiler Fabian, Hohenrain (Burri & Achermann Gartenbau AG, Inwil). Weibel Fabian, Hämikon (Jurt Gartenbau GmbH, Hitzkirch). Weingartner Benjamin, Nottwil (Gärtnerei Schwitter AG, Inwil). Wicki Silvan, Triengen (A. Illi AG, Triengen).

Zafar Inzemam Ali, Ebikon (Cristall Gebäudereinigungen AG, Wolhusen).

Pedone Leopoldo Carmine, Luzern. Pettinelli Romina, Pfeffikon (sd Gebäudeunterhalt AG, Sursee).

Gassmann Thomas, Sursee (HLK Heizung Lüftung Klima AG, Emmenbrücke). Maio Marco, Ermensee (Eicher+Pauli Luzern AG, Kriens). Pavlovic Darko, Merenschwand (Schmid Amrhein AG, Luzern). Rickenbach Philipp (mit BM), Rotkreuz (Hälg & Co. AG, Ebikon).

Del Nilo Valerio, Emmen (Gallati AG, Luzern). Eichenberger Lukas, Müswangen (Bünder Hydroplan AG, Hochdorf). Häfliger Gabriel, Schötz (Grüter Hans AG, Oberkirch). Jauch Lukas, Kriens (JOP Josef Ottiger+Partner AG, Rothenburg). Luterbach Simon, Hellbühl (Amstein+Walthert Luzern AG, Horw). Musse Mahad, Hochdorf (Wirkungsgrad Ingenieure AG, Luzern). Schnyder Loris Daniel, Emmenbrücke (Eugen Bienz AG, Ebikon). Siegrist Remo, Hünenberg (Burri & Lötscher AG, Meggen). Simic Jovan, Ennetbürgen (Tib Technik im Bau AG, Luzern).

Anderegg Sara Regina, Nottwil (HIT Haus-& Industrietechnik AG, Reiden). Avdyli Etnik, Neuenkirch (Broenner AG, Neuenkirch). Culjak Engel, Ebikon (Schär + Egli GmbH, Sursee). Gehrig Cyrill, Ettiswil (Zurfluh Lottenbach GmbH, Luzern). Haxhimurati Luan, Luzern (Hälg&Co. AG, Ebikon). Heer Nick Lian, Gelfingen (KWP Energieplan AG, Hochdorf). Heitzmann Noah, Schachen (Grüter Hans AG, Oberkirch). Horber Jenny, Horw (Partnerplan AG, Luzern). Krasniqi Arben, Luzern (Bouygues E&S InTec Schweiz AG, Luzern). Leu ­Manuel, Uffikon (HIT Haus-& Industrietechnik AG, Reiden). Limacher Mauro, Wolhusen (W & P Engineering AG, Willisau). Müller Manuel, Oberkirch (Stalder+ Felber Planungs AG, Reiden). Murtaj Adonis, Luzern (Anrotec GmbH, Root). Schernberg Can, Dagmersellen (HIT Haus-& Industrietechnik AG, Reiden). Stojkovic Vujadin, Luzern (Broenner AG, Neuenkirch). Wyss Michelle, Dallenwil (Imboden Solista GmbH, Horw). Yoshitomi Rikako, Kriens (Hälg & Co. AG, Ebikon).

Note 5,4: Rüegg Stefan, Märstetten (Prodavi SA, Schötz).

Aregger Sandro, Willisau (Heini Geomatik AG, Willisau). Estermann Andri, Sursee (Ingenieurbüro Kost+ Partner AG, Sursee). Fankhauser Lars, Finsterwald (Trigonet AG, Luzern). Fernandes Pereira Vânia Alexandra (mit BM), Cham (Stadt Luzern, Luzern). Hüsler Salome (mit BM), Neudorf (Ingenieur- und Vermessungsbüro Hans Ammann AG, Hochdorf). Loser Nicolas (mit BM), Rothenburg (Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke).

Chitpagna Quang-Dieu, Sursee (Lawil Gerüste AG, Luzern). Mächler Lorin Timon, Oberkirch (Teupe Gerüstbau AG, Sursee).

Note 5,4: Bächler Melina, Eschenbach (Pinato Graphics AG, St. Erhard).

Weiter haben bestanden: Emmenegger Tabea, Schüpfheim (Rösli Reklame GmbH, Wolhusen). Fischer Robin, Ruswil (A2S Beschriftungen AG, Sursee). Fuchs Rahel, Ebikon (Bauer Medien AG, Kriens). Grob Lea, Buttisholz (Sima Print AG, Ebikon). Hildebrandt Ebba, Unterlunkhofen (AWP-Plakatif AG, Kriens). Mathis Sascha, Ballwil (Univers GmbH Werbetechnik, Root). Möhl Carla, Entlebuch (Kreis Reklame AG, Emmenbrücke).

Blaser Robin, Luzern. Hurni Florian, Neuenkirch (Kunz AG, Neuenkirch). Knezevic Savo, Büron (Creagips GmbH, Dagmersellen). Schnüriger Michael, Emmenbrücke (Circelli AG, Ebikon). Spiess Joy Alex Kalani, Ebikon (Filliger & Partner AG, Emmen).

Cecilio Correia Daniel, Einsiedeln (Login Berufsbildung AG, Luzern). Shala Shqiprim, Luzern (Login Berufsbildung AG, Luzern).

Note 5,4: Zumstein Jennifer, Rain (Bucherer AG, Luzern).

Weiter haben bestanden: Gründeler Laurin, Gisikon (Simoes AG, Horw). Langenegger Yanik, Baar (Bucherer AG, Luzern). Nikolic Sara Alexandra, Eschenbach (H. Pfalzer & Co. AG, Luzern).

Note 5,5: Huber Marina (mit BM), Merenschwand (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Minonne Matteo (mit BM), Kriens (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern).

Weiter haben bestanden: Baumgartner Nikita Phurpu (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Cordioli Lea, Ebmatingen (Wave Advertising AG, Luzern). Gyr Jessica (mit BM), Kriens (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Haller Valentin Andri (mit BM), Niederglatt (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Helfenfinger Noeline (mit BM), Rothenburg (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Hess Aurel (mit BM), Habsburg (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Hotz Fabienne (mit BM), Baar (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Lavignac Aimée Marguerite Gracia (mit BM), Beromünster (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Meylan Céleste Angélique Anid (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Niffeler Paula (mit BM), Luzern (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Rüegsegger Michael (mit BM), Siebnen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Waldmann Lara Victoria (mit BM), Beinwil (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Wannemacher Marie (mit BM), Flüeli-Ranft (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern).

Abdi Abdijalil, Retschwil (Thalmann Haustechnik AG, Hitzkirch). Ajrulli Beqir, Büron (Schmidlin Spenglerei+ Flachdach AG, Büron). Ameti Enis, Nottwil (Keller Haustechnik GmbH, Nottwil). Ande Habteab, Ruswil (Rogger Sanitär – Heizung AG, Ruswil). Barbato Lorenzo, Emmenbrücke (Engie Services AG, Kriens). Cruz Neto Luiz Aires, Malters (Herzog Bauspenglerei AG, Luzern). Dovodja Ivan, Kriens (Schmid Amrhein AG, Luzern). Fazlic Seifo, Emmenbrücke (Morelli AG, Luzern). Fischer Samuel, Schötz (Bauspenglerei Kneubühler AG, Schötz). Gebrenegus Teweldebrhan, Beromünster (Josef Wey AG, Rothenburg). Habtom Abrahale, Emmenbrücke (Josef Wey AG, Rothenburg). Isaq Mumin Sharif, Luzern (Gebr. Studhalter AG, Rothenburg). Marjakaj Jozef, Luzern (Morelli AG, Luzern). Mhreteab Angesom, Luzern (Wieland AG, Kriens). Miranda Medeiros Rafael, Gettnau (Krügel AG, Willisau). Napolitano Luca, Kriens (Herzog Haustechnik AG, Luzern). Osmani Leon, Ebikon (Gallati AG, Luzern). Preni Leonard, Root (Gallati AG, Luzern). Radulovic Stefan, Luzern (Herzog Haustechnik AG, Luzern). Spengler Stefan, Urswil (Bouygues E&S InTec Schweiz AG, Luzern). Tesfay Teklebrhan, Luzern (Jost Renggli AG, Wolhusen). Thameur Hedi, Ebikon (Gallati AG, Luzern). Tunaj Eduard, Ebikon (TM-Haustechnik GmbH, Ebikon). Tunjic Filip, Luzern (Flüma Klima AG, Ebikon). Zenuni Engjull, Emmenbrücke (Josef Wey AG, Rothenburg).

Note 5,4: Brütsch Natascha, Luzern (Chrüzmatt, Hitzkirch).

Weiter haben bestanden: Abdulle Hurshaw Safiyo, Luzern (Regionales Wohn- und Pflegezentrum, Schüpfheim). Anjum Saira, Kriens (Betreuung und Pflege Malters AG, Malters). Bezhi Martina, Willisau (Luzerner Kantonsspital Wolhusen, Wolhusen). Gassmann Martina, Hildisrieden (Alters- und Pflegeheim Ibenmoos, Kleinwangen). Kama Muilo Baya Jornelia, Kriens (Stiftung Brändi, Horw). Komeil Ali, Luzern (Zentrum Höchweid, Ebikon). Maliqi Fitnete, Neudorf (Sunneziel Meggen, Meggen). Nietlispach Paniagua Andreas Josephine, Luzern (Compass Hubelmatt, Luzern). Städler Vanessa, Ruswil (Landgasthof Ochsen, Geiss).

Achermann Robin, Luzern (Herzog Haustechnik AG, Luzern). Buholzer Silvan, Ruswil (Rogger Sanitär – Heizung AG, Ruswil). Carrasco Gonzalez Daniel, Rothenburg (Grüter Hans AG, Oberkirch). Contreras Reyes Roelvis, Neuenkirch (Gut AG, Willisau). Elgahmi Abdulrahman, Kriens (Herzog Haustechnik AG, Luzern). Grob Pascal, Richenthal (Grüter Hans AG, Oberkirch). Gutfleisch Samuel, Egolzwil (Herzog Haustechnik AG, Luzern). Hilty Martin, Schongau (Gebäudetechnik Estermann AG, Hildisrieden). Kelesh Ferat, Beromünster (Gut AG, Willisau). Köchli Simon, Emmenbrücke (Gut AG, Luzern). Loureiro da Silva Rafael, Luzern (Gallati AG, Luzern). Lustenberger Samuel (mit BM), Sulz (Gebäudetechnik Estermann AG, Hildisrieden). Marinaro Gianni, Ebikon (Gallati AG, Luzern). Mazzotta Silvano, Buttisholz (Grüter Hans AG, Oberkirch). Oliveira Santos Alexandre, Kriens (Fuchs & Müller AG, Kriens). Stalder Lukas, Entlebuch (Markus Schmid AG, Malters). Stojkovic Lazar, Kriens (Schmid Amrhein AG, Luzern). Strebel Tim, Küssnacht am Rigi (Burri & Lötscher AG, Meggen). Suppiger Niels, Buttisholz (Grüter Hans AG, Oberkirch). von Rickenbach Philipp, Ballwil (Fleischli Gebr. AG, Hochdorf). von Rotz Jimmy Martin, Kerns (Grüter Hans AG, Oberkirch). Waldispühl Ivo, Inwil (Vinzenz Peter AG, Inwil). Wolf Flavio, Neudorf (Grüter Hans AG, Oberkirch).

Berhe Awet, Wolhusen (Agner Holz AG, Schötz). Bieri Raphael, Ballwil (Aregger Holzbau GmbH, Ballwil). Bossert Adrian, Aesch (Stadelmann Holzbau AG, Aesch). Fessahaye Merhawi, Hochdorf (Lang Sägewerk AG, Urswil). Kathriner Laurin, Luzern (1a Hunkeler Holzbau AG, Ebikon). Marfurt Levin, Schötz (Renggli AG, Schötz). Popaj Ekzon, Schötz (Renggli AG, Schötz).

Szvircsev Lars, Sins (Amplifon AG, Luzern).

Baumgartner Fabienne, Hellbühl (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Berthel Laura Valentina, Hohenrain (Art Deco Hotel Montana, Luzern). Depön Yangdol, Luzern (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Dober Livia, Rothenburg (Hotel Hermitage, Luzern). Dos Anjos Isabela Cristina, Kriens (Cascada Hotel, Luzern). Fellmann Leonardo, Sursee (Hotel Des Alpes, Luzern). Gribi Elina, Reinach (Hotel Astoria, Luzern). Lama Dechen Wangmo, Horgen (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Lang Nicole Maria, Rothenburg (Hotel Astoria, Luzern). Rajabi Reza, Luzern (Hotel Luzernerhof AG, Luzern). Scorrano Edoardo, Altdorf (Hotel Monopol und Metropole Luzern AG, Luzern). Stocker Barbara, Beromünster (Hotel Sempachersee, Nottwil). Vieira Ferreira Eduarda Filipa, Kriens (Campus Sursee, Sursee). Weise Terol Elena, Luzern (Sonnmatt Luzern AG, Luzern).

Note 5,5: Dörnberger Nick, Edlibach (Cascada Hotel, Luzern).

Weiter haben bestanden: Bah Selina, Stüsslingen (Ameron Luzern Hotel Flora Dulac AG, Luzern). Dubach Chantal, Cham (See- und Seminarhotel Flora Alpina AG, Vitznau). Ebbing Sina Annamaria, St. Niklausen (Hotel Continental Park, Luzern). Flück Petra, Altwis. Schärli Lena Sonja, Sursee (BHS Hotel AG / Radisson Blu Hotel, Luzern).

Note 5,7: Rodrigues da Cunha Ana Teresa, Horw (Ameron Luzern Hotel Flora Dulac AG, Luzern).

Note 5,4: Martini Marie Michelle, Schüpfheim (Stif­tung La Capriola, Luzern).

Weiter haben bestanden: El Hamad Yousef, Ruswil (Sonnmatt Luzern AG, Luzern). Vuco Antonia, Luzern (Hotel Astoria, Luzern).

Note 5,7: Müller Gianni, Hildisrieden (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Emmen).

Note 5,5: Cheikh Baker Abdulmalik, Rotkreuz (GWF Messsysteme AG, Luzern).

Note 5,4: Brügger Julian, Malters (ICT-Berufsbildung Zentralschweiz, Adligenswil).

Weiter haben bestanden: Amini Ahmad, Emmen (Suco Informatik AG, Sursee). Bösch Jonas, Buttisholz (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Buholzer Sven, Kriens (Hochschule Luzern, Luzern). Caduff Nicola, Rothenburg (IPH Hitzkirch, Hitzkirch). De Meo Emanuele, Dottikon (Delta Logic AG, Sursee). Dierauer Noël Nicola, Vitznau (Ruag AG, Emmen). Djeric David, Rothenburg (Data Quest AG, Luzern). Duss Raphael, Malters (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Emmenegger Levin, Schachen (Siga Services AG, Ruswil). Forster Georgia, Malters (Kanton Luzern, Luzern). Gutknecht Thomas, Ballwil (Also Schweiz AG, Emmen). Jessen-Richardsen Johann, Inwil (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil). Junk Maurice, Ebikon (Post CH AG, Luzern). Neuhaus Roy, Ebikon (Komax AG, Dierikon). Nguyen Vanessa, Brittnau (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Niederberger Kevin, Meggen (Belfor Suisse AG, Gisikon). Paramasamy Anojan, Luzern (Otto’s AG, Sursee). Riva Mario, Römerswil (Zibris AG, Rothenburg). Sigrist Samuel, Meggen (Komax AG, Dierikon). Subramaniam Ahash, Malters (Steg Electronics AG, Luzern). Tita Tamara, Sursee (Komax AG, Dierikon). von Wyl Noel, Giswil (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil).

Costa Gonçalves Daniel Filipe, Horw.

Krasniqi Afron, Schötz (Fero-Tekt AG Kunstharzbeläge, Gisikon).

Hussain Muhammed, Ebikon (Wirth+Co AG, Buchrain). Lustenberger Levin, Root (Wirth+Co AG, Buchrain).

Note 6: Bucher Luca (mit BM), Rain (Bison Schweiz AG, Sursee).

Note 5,8: Hodel David (mit BM), Ettiswil (Leuchter Management Services AG, Luzern). Joller Levin, Ballwil (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil).

Note 5,7: Burkard Björn (mit BM), Rickenbach (Calida AG, Sursee).

Note 5,6: Burri Vanessa (mit BM), Schachen (Swiss Steel AG, Emmenbrücke). Planzer Matthias, Altdorf (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil).

Note 5,5: Fuchs Ryan Neil (mit BM), Ebikon (BBV Software Services AG, Luzern). Krieger Simon, Wilihof (Full Speed Systems AG, Sursee). Ronchetti Arthur (mit BM), Schenkon (BitHawk AG, Sursee). Schmid Timon (mit BM), Obernau (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern).

Note 5,4: Bucher Fynn (mit BM), Hünenberg (Komax AG, Dierikon). Häfliger Mike (mit BM), Menzberg (Bithawk AG, Sursee).

Weiter haben bestanden: Abächerli Alyssa (mit BM), Ballwil (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Lu­zern). Bächler Silas, Oberrüti (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Bachmann Valerie (mit BM), Emmen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Barmettler Tim, Rothenburg (Bison Schweiz AG, Sursee). Bernardinis Claudio, Sursee (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil). Blume Manuel, Kriens (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Bucher Lino, Rain (Suva, Luzern). Bürli Jan, Kriens (Achermann ICT-Services AG, Kriens). Casamassa Francesco, Sarnen (Medi­data AG, Root). Cerdeira Abarca Manuel Adrian, Luzern (Viag Müller Informatik, Adligenswil). Cheng Xing Yuan, Vitznau (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Cicvarova Jennifer, Hergiswil (EDP-Services AG, Kriens). Dorsch Jonathan, Ebikon (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil). Egli Yannick, Rothenburg (Gemeindeverband ICT, Emmenbrücke). Eiholzer Raphael (mit BM), Grossdietwil (Aronet GmbH, Willisau). Forrer Mario, Emmenbrücke (Ruag AG, Emmen). Forster Tim, Emmenbrücke (Schurter AG, Luzern). Frischknecht Yannick (mit BM), Rothrist (Base-Net Informatik AG, Sursee). Gataric David, Buochs (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Gerun Nikola, Knutwil (novaCapta Software & Consulting Schweiz, Sursee). Ghezzi Lars (mit BM), Sursee (Bison Schweiz AG, Sursee). Glauser Michel, Baar (Infosoft Systems AG, Luzern). Hartmann Joel (mit BM), Emmenbrücke (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Holliger Michael, Horw (Concordia, Luzern). Hürlimann Jonas, Ebikon (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Imfeld Joël, Emmenbrücke (Get Abstract AG, Luzern). Ineichen Tim, Baldegg (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Jung Lynn, ­Buochs (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Kneubühler Livio, Hämikon (PH Networks AG, Hochdorf). Kohl Livio, Malters (Stadt Luzern, Luzern). Kozlov Vasily, Engelberg (Bica AG, Rothenburg). Kreienbühl Valentin, Aarburg (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Küchler Dominic Tim, Sursee (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Largier Nico, Merlischachen (Frey + Cie Telecom AG, Rothenburg). Le Nicola Hien (mit BM), Nebikon (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Leisibach Michel (mit BM), Inwil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Lohner Gil (mit BM), Merlischachen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Maccioni Roberto, Emmenbrücke (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Meta Brikend, Neuenkirch (Otto’s AG, Sursee). Meyer Lino, Rothenburg (Bison Schweiz AG, Sursee). Ming Elias, Lungern (Klubschule Migros Luzern, Luzern). Muri Tristan (mit BM), Mauensee (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Müri Simon Kaito (mit BM), Luzern (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Mustafai Armend, Hellbühl (CKW Conex AG, Luzern). Niedermann Felix, Luzern (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Odermatt Massimo (mit BM), Hergiswil (Centralschweizerische Kraftwerke AG, Emmen). Pohland Dominic, Schenkon (Boss Info AG, Sursee). Prigione Andrea Marco, Neuenkirch (Sabag Luzern AG, Rothenburg). Reidy Nicola, Menziken (Creanet Internet Service AG, Geuensee). Romero Terzis Yago (mit BM), Sarnen (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Sanchez Carolina (mit BM), Luzern (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Scherer David, Horw (Streamline AG, Luzern). Schneeberger Patrick, Reidermoos (hellcom h.f.y. computer, Neuenkirch). Schumacher Livio, Malters (Frey + Cie Telecom AG, Rothenburg). Schürmann Jérôme (mit BM), Emmenbrücke (Hochschule Luzern, Luzern). Senn Manuel (mit BM), Kriens (WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Luzern). Sroy Gerry Kushiv, Ballwil (Sage Schweiz AG, Root). Steimer Kevin, Emmenbrücke (Pistor AG, Rothenburg). Stojanovic Miroslav (mit BM), Emmenbrücke (Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum, Luzern). Suter Remo, Büron (Migros-Genossenschafts-Bund, Dierikon). Tanner Marc, Menznau (CSS Kranken-Versicherung AG, Luzern). Tran Tuan Binh, Hochdorf (Dialog Verwaltungs-Data AG, Baldegg). Trede Maiko (mit BM), Wikon (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil). Tresch Jeffrey, Rickenbach (WAS Wirtschaft Arbeit Soziales, Luzern). Troxler Ruben, Willisau (Kanton Luzern, Luzern). Vieira Marques Pedro, Luzern (Kanton Luzern, Luzern). Visco Raffaele, Buchrain (Komax AG, Dierikon). von Rotz Severin, Kerns (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Walker Henry, Erstfeld (Bénédict-Schule Luzern AG, Luzern). Weiermann Philipp, Reitnau (Kauz Informatik Medien AG, Ballwil). Wermelinger Julian (mit BM), Hasle (Businesspark Aentlebuch AG, Entlebuch Businesszentrum). Widmer Viviane, Goldau (TurnKey Services AG, Root). Wirz Reto, Sachseln (Suva, Luzern). Zehnder Jan, Kriens (ewl Verkauf AG, Luzern). Zemp Noah Tom (mit BM), Ballwil (Swenex – Swiss Energy Exchange Ltd, Kriens). Zweili David, Luzern (Leuchter Management Services AG, Luzern).

Note 5,4: Lussi Daniela, Büron (Herzog AG, Grosswangen).

Weiter hat bestanden: Imgrüth Aline, Obernau (Claudio Bühlmann AG, Ebikon).

Koch Urs, Dietwil (Huwyler Klima AG, Root). Kola Kristijan, Root (Bucher AG, Rain). Portmann Silvan, St. Erhard (Bucher AG, Rain). Seoane Lucas Gérard Jesus, Bulle (Truttmann AG, Reiden).

Münkel Hannes, Neudorf (Kirchhofer Willy, Rothenburg). Rutschow Kai, Meggen (Anton Amhof, Luzern). Shanmugathevan Laxshan, Nebikon (Marbacher ­Kaminfeger GmbH, Nebikon). Vogel Marc, Buchrain (Gabriel Rebsamen AG, Dierikon). Vogel Nick, Malters (Stefan Huber AG, Malters).

Stadelmann Siro, Sempach Station (Velos, Motos ­ Wicki GmbH, Neuenkirch). Stalder Silvan, Entlebuch (Bossert Zweirad AG, Willisau). Wyser Jan, Ruswil (Sidler Motorrad, Bike & Sport GmbH, Hochdorf).

Note 5,5: Wyss Vanessa, Büron (Schweizer Paraplegiker-Zentrum, Nottwil).

Note 5,4: Gassmann Doris, Neudorf (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Hasler Céline, Weggis (Hotel Balm, Meggen).

Weiter haben bestanden: Arnold Eva, Schlierbach (Sonne Seehotel, Eich). Arnold Jennifer, Rothenburg (Mariazell Sursee, Sursee). Arnold Noelia, Schenkon (Betagtenzentrum Linde, Grosswangen). Bachmann Simon Robert, Hildisrieden (Hotel Waldstätterhof, Luzern). Baechler Julius, Emmenbrücke (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Bättig Céline, Schötz (Mauritiusheim Schötz AG, Schötz). Baumann Marc, Ebikon (Restaurant Hopfenkranz, Luzern). Bersaeva Bilkisa, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, ­Luzern). Bevilacqua Alessio, Neuenkirch (Hospitality Vision Lake Lucerne AG, Vitznau). Birrer Isabelle, Romoos (Heim Weiermatte, Menznau). Bopp Tim, Horw (Seehotel Sternen, Horw). Brechbühl Nomi, Luzern (Gasthof Rössli, Escholzmatt). Crameri Flurin, Luzern. Da Silva Vieira Vanda Lucia, Ebikon. Dubach Vera, Zell (Violino Zell, Zell). Eggermann Björn, Horw (Kirchfeld AG, Horw). Eggs Vanessa, Emmenbrücke (Seminar-Hotel Rigi am See, Weggis). Ehrat Lou, Luzern (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Fankhauser Aaron, Mehlsecken (Alterszentrum Eiche, Dagmersellen). Frey Noël, Neudorf (KKL Luzern Management AG, Luzern). Galli Raffael, Willisau (Alterszentrum Willisau, Willisau). Graf Gian-Luca, Roggliswil (Alters- und Pflegeheim Murhof, St. Urban). Harsch Gian Wanja, Luzern (Viva Luzern AG Dreilinden, Luzern). Hatch Joshua, Luzern (Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzern). Jung Stefan, Müswangen. Jurt Franziska, Rickenbach (Zentrum Eymatt AG, Nottwil). Kasper Corina, Moosleerau (Campus Sursee, Sursee). Kirchmayer Noemi Laura, Reiden (Brasserie Bodu, Luzern). Leu Phillip, Sursee (Hotel Sempachersee, Nottwil). Luthiger Marcel, Triengen (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Marbacher Yannick, Luzern (Hotel des Balances, Luzern). Merz Daniel, Dagmersellen (Regionales Alters- und Pflegezentrum Feldheim, Reiden). Minder Tobias, Beromünster (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Müller Rico, Kriens (Tertianum AG, Luzern). Nicolino Michela Dunia, Wikon (Regionales Alters- und Pflegezentrum Feldheim, Reiden). Nietlispach Jasmin, Vitznau (See- und Seminarhotel FloraAlpina AG, Vitznau). Rogger Massimo, St. Erhard (Calida AG, Sursee). Roos Daniela, Emmenbrücke (KKL Luzern Management AG, Luzern). Roos Leander Werner, Wolhusen (Alterswohnzentrum Ruswil, Ruswil). Rüegger Adrian, Brittnau (Restaurant Landhaus zum Lerchenhof, Reiden). ­Scarinci Livio, Ebikon (Zentrum Höchweid, Ebikon). Schälin Sina, Ermensee (Wirtshaus zum Herlisberg, Herlisberg). Schnarwiler Ramona Raphaela, Gelfingen (Wirtshaus zum Herlisberg, Herlisberg). Schnider Ramona, Escholzmatt (Rest. Bahnhöfli Entlebuch AG, Entlebuch). Spiess Céline, Rain (Hotel Restaurant ­Vogelsang AG, Eich). Stalder Nicole, Escholzmatt (die rodtegg – Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung, Luzern). Steffen Raphael, Malters (Hotel Hermitage, Luzern). Stojkovic Gabriela, Emmen (Sunneziel Meggen, Meggen). Thierstein Gian Josef Maria, Luzern (Restaurant Drei Könige Luzern, Luzern). Tobler Leonardo Sebastian, Greppen (Art Deco Hotel Montana, Luzern). Wicki Flurin, Schüpfheim (Hotel Wilden Mann AG, Luzern). Zwyer Michelle, Küssnacht am Rigi (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern).

Note 5,7: Ulmer Samuel, Luzern (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Note 5,6: Zemp Luca (mit BM), Abtwil (Ruag AG, Emmen).

Note 5,5: Balmer Eric (mit BM), Obernau (Ruag AG, Emmen). Bezmalinovic Mark (mit BM), Zug (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Weiter haben bestanden: Arnold Noel, Horw (Schind­ler Berufsbildung, Ebikon). Belz Silvan, Rothenburg (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Christen Joel, Luzern (Ruag AG, Emmen). Dubach Fabian (mit BM), Obernau (Andritz Hydro AG, Kriens). Germann Lewin, Root (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Hunziker Joël Luca, Wikon (Hunkeler AG, Wikon). Jost Aaron-Gregory, Malters (Striebig AG, Luzern). Keller Tobias, Schötz (GIS AG, Schötz). Koyuncu Kaan, Mosen (Sistag AG, Eschenbach). Kramer Jan (mit BM), Malters (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Kurzmeyer Fabian, Hergiswil (Hager Industrie AG, Emmenbrücke). Mangold Silvan, Ballwil (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Obrecht Dominic (mit BM), Hünenberg See (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Omlin Sandro, Buchrain (Hagenbuch Hydraulic Systems AG, Ebikon). Panayotopoulos Kimi, Meggen (Komax AG, Dierikon). Petermann Manuela, Rothenburg (Swiss Steel AG, Emmenbrücke). Romano Amos, Adligenswil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Schneider Jonas, Triengen (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Shala Edison, Emmenbrücke (Electrolux Professional AG, Sursee). Walser Christoph, Zug (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Wyss Jonathan Benjamin, Triengen (Trisa AG, Triengen). Zeier Joel, Rothenburg (Schurter AG, Luzern).

Christen Laura Katharina, Beckenried (Kosmetikteam GmbH, Luzern). Mösli Lorena, Ebikon (Cosmetic Susan Meier, Luzern).

Note 5,6: Leu Thi Bich Loan, Luzern (Viva Luzern AG Staffelnhof, Luzern). Pelaggi Maria, Luzern (Tavolago AG, Luzern).

Note 5,4: Uebelhart Joël, Sempach (Meierhöfli, Sempach).

Weiter haben bestanden: Agbondiafo Nelson, Kriens (IG Arbeit, Luzern). Akbas Tahir, Luzern (Wirtschaft zur Ente, Luzern). Alencar Nunes da Cunha Jessica, Luzern (Viva Luzern AG Wesemlin, Luzern). André Lemos Joél, Horw (Caritas Luzern, Luzern). Fehlbaum Pascal, Luzern (Caritas Luzern, Luzern). Gerezghir Mahari, Luzern (Hotel Wilden Mann AG, Luzern). Graf Gianluca, Root (Betagtenzentrum Dösselen, Eschenbach). Grüter Sean Lukas, Geuensee (Hirschen Oberkirch, Oberkirch). Haydari Mokhtar, Luzern (Brasserie Bodu, Luzern). Ineichen Laura Beatrix, Ebikon (Pilatus-Bahnen AG, Kriens). Jankovic Danijela, Roggwil (Luzerner Psychiatrie, St. Urban). Mejia Gordillo Oswaldo Sebastian, Luzern (Caritas Luzern, Luzern). Reichl Kilian, Muri (Hotel Waldstätterhof, Luzern). Shkorreti Francika, Altdorf (See- und Seminarhotel Flora Alpina AG, Vitznau). Tesan Eric William, Gisikon (Gasthof Tell, Gisikon). Tolusso Fiona Tamara, Willisau (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Woldese­lasse Awet, Wolhusen (Stiftung Sonnbühl, Ettiswil).

Bernich Alessandro, Baar (Schurter AG, Luzern).

Tahiri Endrit, Escholzmatt (B. Braun Medical AG, Escholzmatt).

Bättig Jan, Buchs (Monosuisse AG, Emmenbrücke). Budliger Andri, Emmenbrücke (Emmi Schweiz AG, Emmen). Lenggenhager Evelyne, Rothenburg (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf). Niederberger Marco, Sursee (Ufag Laboratorien AG, Sursee). Schüpfer Julia, Mosen (Ufag Laboratorien AG, Sursee). Waller Fabienne, Ruswil (Geistlich Pharma AG, Wolhusen). Zocco Céline, Dallenwil (Monosuisse AG, Emmen­brücke).

Bahlbi Weldu, Luzern (Albi Carrosserie und Spritzwerk Nikaj, Luzern). Bruhin Gilles Patric, Unterägeri (Amag Automobil und Motoren AG, Perlen). De Paolis Doran, Sursee (Crea Brush Blum, Rothenburg). Goytom Yosief Samsom, Ruswil (Pascal Günter Spritzwerk AG, Ruswil). Jafari Hadi, Kriens (Th. Willy AG Auto-Zentrum, Kriens). Pnishi Enriko, Triengen (Meier Carrosserie GmbH, Neudorf). Qereti Argent, Horw (SAM Auto­design AG, Obernau).

Note 5,6: Bucher Elias, Wolhusen (Kurmann Technik AG, Ruswil).

Note 5,4: Emmenegger Raphael, Schüpfheim (Urs Schmid AG, Luzern). Petermann Patrick, Sins (Buchmann Technik AG, Ballwil). Renggli Markus, Neuen­kirch (Martin Ruckli AG, Buttisholz).

Weiter haben bestanden: Albisser Louis, Ruswil (Mehr Landtechnik AG, Hergiswil). Amrhyn Christoph, Ruswil (Gustav Amrhyn AG, Hellbühl). Arnet Christian, Gettnau (Mehr Landtechnik AG, Hergiswil). Bachmann Reto, Werthenstein (Pius Buchmann AG, Ruswil). Blum Manuel, Ruswil (Pius Buchmann AG, Ruswil). Blum Patrick, Pfaffnau (Zürcher Landtechnik GmbH, Wikon). Egli Ivan, Kottwil (Kronenberg Maschinen und Fahrzeuge AG, Willisau). Fleischli Marco, Hildisrieden (Burkart Landmaschinen GmbH, Rain). Furrer Tobias, Pfeffikon (Landtech Marti GmbH, Neudorf). Häsler Noel André, Niederlenz (Bucher Agro-Technik AG, Hämikon). Helfenstein Severin, Kottwil (Meyer Walter Landtechnik AG, Ettiswil). Huber Marc, Grosswangen (Bächtold Landtechnik AG, Menznau). Johann Michael, Menzberg (Erni Landmaschinen AG, Menznau). Kaufmann Armin, Wilihof (Meier Landtechnik AG, Buchs). Kaufmann Reto, Wilihof (Armin Frei AG, Winikon). Kneubühler Steve, Reiden (Kunz Landtechnik Reiden AG, Langnau). Koller Mathias, Beromünster (Sumag Landmaschinen Service GmbH, Römerswil). Limacher Tobias, Flühli (Urs Unternährer AG, Hasle). Müller Florian, Altishofen (B. Kaufmann AG, Altishofen). Risi Joel, Mühlau (Rogger AG, Kleinwangen). Schärer Lars, Schongau (Frey Technik GmbH, Ermensee). Scheiber Julian, Ettiswil (Portmann Landtechnik, Pfaffnau). Stalder Stephan, Escholzmatt (Hirschi Lustenberger Technik AG, Escholzmatt). Steiner Simon, Langnau (A. Leiser AG, Reiden). Stierli Yannick, Inwil (Paul Knobel AG, Hochdorf). Stutzer Michael, Küssnacht am Rigi (Zimmermann AG, Udligenswil). von Allmen Philipp, Hämikon (Bucher Agro-Technik AG, Hämikon). Winiger Samuel, Neudorf (Sebastian Müller AG, Rickenbach).

Note 5,8: Emmenegger Roland, Schüpfheim (Beat Krummenacher, Escholzmatt). Meyer Lina Stephanie, Gunzwil (Werner Meyer, Gunzwil).

Note 5,7: Ambühl Stefan, Buttisholz (Guido Zihlmann, Sigigen).

Note 5,6: Bucher Kilian, Kleinwangen (Fabian und Simon Fuchs, Retschwil). Krummenacher Reto, Rothenburg (Hans-Peter Zemp, Buchrain).

Note 5,5: Schatzmann Nick, Greppen (Familie Andrea Lötscher, Meggen).

Note 5,4: Fischer This, Ebersecken (Edgar Wey, Altishofen). Gerber Timon, Buckten (Josef Burkard-Arnold, Schlierbach). Grüter Andrin, Hohenrain (Elmar Schurtenberger, Hohenrain). Held Renato, Grünenmatt (Pächtergemeinschaft Nussbaumer / Bernet, Alberswil). Jühlich Vantuir José, Müswangen. Kaufmann Jasmin, Escholzmatt (Niklaus Vonarburg, Buttisholz). Linder Kilian, Meiringen (Bruno Lang-Pfister, Herlisberg). Schmidli Richard, Sempach Station (Pirmin Schmidlin, Geuensee). Wicki David, Wolhusen (Rolf Stocker, Neudorf). Willi Reto, Oberkirch (Stefan Marti, Grosswangen).

Weiter haben bestanden: Bienz Marco, Ebersecken (Adolf Häfliger-Meier, Ebersecken). Bieri Janik, Flühli (Christoph Hofstetter, Ruswil). Bösch Angelika, Buttisholz (Franco Muff, Hellbühl). Brun Damian, Ebnet (Beat Krummenacher, Escholzmatt). Bucher Kilian, Schüpfheim (Kaspar Riebli, Neuenkirch). Bühlmann Fabian, Römerswil (Markus Bühlmann, Rothenburg). Burtolf Luj, Neuenkirch (Adolf Häfliger-Meier, Ebersecken). Cresta Michael, Entlebuch (Jeremias Achermann, Entlebuch). Dommen Cyrill, Rickenbach (Fritz Trachsel-Mathys, Zell). Eggenschwiler Simon, Willisau (Rolf Scherrer, Zell). Egli Adrian, Steinhuserberg (Hanspeter Streit, Steinhuserberg). Elmiger Adrian, Ermensee. Epp Peter, Sempach (Christof Widmer, Sempach). Erni Florian, Zell (Betriebsgemeinschaft ApmB-Alberswil, Alberswil). Felder Ueli, Schwarzenberg (Toni Barmettler-Lötscher, Eigenthal). Forster Yannick, Root (Ueli Schwenk, Eigenthal). Frank Raphael, Rickenbach (BG Steiger/Arnold, Schlierbach). Friedli Dominik, Walterswil BE (Josef Scheuber-Sidler, Grosswangen). Gloggner Elias, Hellbühl (Betriebsgemeinschaft Häfliger / Niffeler, Grosswangen). Gut Raphael, Triengen (Armin Knüsel, Sempach). Haas Silvan, Marbach (Anton Schmid, Schüpfheim). Häfliger Christian, Menzberg (Ludwig Grüter, Hergiswil). Hängärtner Alexan­dra, Willisau (Philipp Keller, Willisau). Hartmann Sarina, Römerswil (Roland Gut, Schongau). Heller Ivan, Willisau (Ludwig Grüter, Hergiswil). Heller Simon, Kottwil (Lukas Lustenberger, Hofstatt). Hitz Mathias, Zunzgen (Roman Klauser, Herlisberg). Huber Marvin, Buttisholz (Thomas Grüter, St. Urban). Janggen Andres, Malans (Thomas Grüter, St. Urban). Jost Reto, Gunzwil (Hanspeter Jost-Meier, Gunzwil). Käch Dominique, Hohenrain (Julien Rüttimann, Hohenrain). Kaufmann Lars, Schüpfheim (Markus Zihlmann, Schüpfheim). Kiser Lars, Sarnen (Othmar Feer, Römerswil). Kneubühler Remo, Ufhusen (Peter Renggli-Koller, Grossdietwil). Köpfli Daniela, Hellbühl (Markus Rütter, Inwil). Kramer Lukas, Nottwil (BG Brämmatt, St. Erhard). Krummenacher Julian, Rothenburg (Hans Helfenstein, Gunzwil). Krummenacher Mathias, Hellbühl (Armin Ottiger, Neudorf). Kühnis Fabio, Luzern (Markus Schwegler Meierhans, Richenthal). Kunz Florian, Flühli (Lukas Hof­stetter, Doppleschwand). Lang Tobias, Neudorf (Pius Emmenegger, Geiss). Loosli Michael, Menzberg (Andreas Burri, Malters). Marti Laila, Erlinsbach (Beat Kaufmann-Gerstenkorn, Nottwil). Meier Pascal, Oberkirch (Paul Stöckli, Nebikon). Muff Gian-Franco, Hellbühl (Josef Suter, Beromünster). Müller Daniel, Rohrmatt (Josef Helfenstein, Buttisholz). Müller Lukas, Richenthal (Josef Marfurt, Büron). Müller Philipp, Nebikon (Fabian Hüsler, Hildisrieden). Müller Silvio, Sempach Station (Cornel Herzog, Neudorf). Müller Sven, Ebnet (Reto Vogel, Schüpfheim). Portmann Dominik, Sigigen (Hilmar Egli, Buttisholz). Rölli Christoph, St. Urban (Reto Grossenbacher, Reidermoos). Schumacher Fabian, Schüpfheim (Ueli Birrer, Romoos). Schumacher Marco, Malters (Christian Rohrer, Adligenswil). Sifrig Jan, Luzern (Stefan Doppmann, Malters). Steiger Pirmin, Schlierbach (Markus Ryser, Richenthal). Stutz Sandro, Zell (Beat Filliger-Portmann, Ufhusen). Stutz Simon, Schongau (Beat Feierabend, Rickenbach). Theiler André, Emmenbrücke (Eugen Senn, Gelfingen). Töngi Vanessa, Dagmersellen (Beat Wüest-Kaufmann, Grosswangen). Uhlmann Robin Josias, Willisau (Betriebsgemeinschaft ApmB-Alberswil, Alberswil). Unternährer Lea, Fischbach (Roland Wismer, Rickenbach). Vogel Fabio, Root (Hans Burri, Malters). Von Ah Martin, Rohrmatt (Thomas Brunner, Rain). Wicki Daniel, Schüpfheim (Beni Schmid, Schüpfheim). Wigger Fabian, Marbach (Markus Bucheli, Buttisholz). Willi Roger David, Mosen (Daniel Emmenegger, Flühli). Wobmann Linus, Schwarzenberg (Rolf Kneubühler, Ballwil). Wolfisberg Louis, Neuenkirch (Franz Burri-Meier, Dagmersellen). Zemp Joshua, Ebnet (Andreas und Daniel Grüter, Hohenrain). Zimmermann Adrian, Hochdorf (Lukas Ottiger, Rothenburg).

Bellwald Simeon, Pfaffnau (Aryzta Bakeries Schweiz AG, Dagmersellen). Rathis Harrish, Luzern (Hochdorf Swiss Nutrition AG, Hochdorf). Tjulin Vladimir, Reinach (Aryzta Bakeries Schweiz AG, Dagmersellen).

Erni Andreas, Triengen (Diwisa Distillerie Willisau SA, Willisau). Eschmann Fabio, Emmenbrücke (Ramseier Suisse AG, Hochdorf). Lamesic Denis, Lotzwil (Aryzta Bakeries Schweiz AG, Dagmersellen). Ljutic Dino, ­Geuensee (Ramseier Suisse AG, Sursee). Martinovic Luka, Luzern (Aryzta Bakeries Schweiz AG, Dagmersellen). Röösli Mark, Rothenburg (Ramseier Suisse AG, Sursee).

Castro Rodrigues Quintela Francisco José, Dagmersellen (Galliker Transport AG, Altishofen). Coelho Diogo, Stans (Balthasar + Co. AG, Hochdorf). Dodaj Leonard, Nebikon (Galliker Transport AG, Altishofen). Ferati Rilind, Trubschachen (Elektrisola Feindraht AG, Escholzmatt). Haldi Tobias, Dierikon (Stiftung Brändi, Kriens). Heimgartner Marco, Kottwil (Galliker Transport AG, Altishofen). Matti Colin, Adligenswil (Imbach Logistik AG, Schachen). Meier Jonas, Knutwil (Hunkeler AG, Wikon). Meta Erjon, Büron (Lehrbetriebs- verbund Dreipunkt, Luzern). Pajaziti Fabian, Luzern (Lehrbetriebsverbund Dreipunkt, Luzern). Queiroz Gomes Gustavo Henrique, Emmenbrücke (Heineken Switzerland AG, Luzern). Rajan Dinesh, Menzingen (ESA Zentralschweiz, Honau). Rajendran Ragulan, Küssnacht am Rigi (Caritas Luzern, Luzern). Rudaj Mergim, Triengen (Stahl Reiden AG, Reiden). Russo Alan, Horw (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Sivarajah Thuseelan, Rotkreuz (Stiftung Brändi, Kriens). Uz Yunus, Hochdorf (Manor Logistik AG, Hochdorf). Willimann Noah, Schötz (Meyer Blechtechnik AG, Grosswangen).

Note 5,5: Lütolf Kevin, Ettiswil (Nouvel AG, Triengen).

Note 5,4: Meier Jasmin, Rothenburg (Pistor AG, Rothenburg).

Weiter haben bestanden: Abouri Osama, Dagmersellen (Galliker Transport AG, Altishofen). Agaj Noar, Wolhusen (Ackermann Fahrzeugbau AG, Willisau). Agner Doriano, Emmen (EWL Verkauf AG, Luzern). Ahmetaj Leonit, Sursee (Ramseier Suisse AG, Sursee). Anane Isaac Aseye, Buchrain (Login Berufsbildung AG, Luzern). Anthonipillai Revin, Buchrain (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Antic Bojan, Emmenbrücke (Post CH AG, Luzern). Antunes Simðes Paulo Duarte, Ruswil. Aregger Sarina, Ballwil (Emmi Schweiz AG, Emmen). Avdijaj Ermal, Luzern (Post CH AG, Luzern). Bachmann Luana, Hochdorf (Post CH AG, Luzern). Bahcivan Eren, Trimbach (Galliker Transport AG, Altishofen). Bajrami Enis, Emmenbrücke (E. C. Fischer AG, Luzern). Balatharan Thilakshan, Kriens (Emilio Stecher AG, Root). Barmet Aron, Rothenburg (Camion-Transport AG Wil, Rothenburg). Barmettler Luzia, Ufhusen. Bene Rocco Leonardo, Emmenbrücke (Mobau Schweiz AG, Emmenbrücke). Berendi Noel, Emmenbrücke (Sabag Luzern AG, Rothenburg). Berisha Avdi, Luzern (Suva, Luzern). Bieri Mario, Ohmstal (Competec Logistik AG, Willisau). Bieri Yanik, Ruswil (Panlog AG, Emmenbrücke). Blagojevic Jovana, Luzern (Post CH AG, Luzern). Bossert Marcel, Ruswil (Krieger AG, Ruswil). Bucher Niklas Daniel, Kriens (Post CH AG, Luzern). Bürgi Nicola Silvio, Zug (Login Berufsbildung AG, Luzern). Bützer Stefan, Luzern (Sabag Luzern AG, Rothenburg). Calpar Furkan, Richenthal (Competec Logistik AG, Willisau). Caplazi Ursula, Altbüron. Cioppa Antonio, Emmen (Also Schweiz AG, Emmen). Correia Araujo Francisco Daniel, Emmen (Ruag AG, Emmen). Dahinden Kevin, Schüpfheim (Geistlich Pharma AG, Wolhusen). Dantas Lopes Denis, Horw (Manor Logistik AG, Hochdorf). Dervishi Arlind, Luzern. Deubelbeiss Nicola, Sempach (Pistor AG, Rothenburg). Ejupi Arjan, Willisau (B+P AG, Gettnau). El Daou Nour, Luzern (Littlebit Technology AG, Root). Enz Michael, Alpnachstad (Stiftung Brändi, Kriens). Epp Julia, Erstfeld (Gastroimpuls, Luzern). Félix Rafael, Reiden (Alho Systembau AG, Wikon). Fellmann Mario, Ruswil (Wiederkehr Pneuhaus AG, Grosswangen). Gerber Yanick, Buochs (Post CH AG, Luzern). Gilgien Ronja, Zug (Stiftung Brändi, Kriens). Gloor Joel, Luzern (Aldi Suisse AG, Perlen). Gurraj Subham, Luzern (intercycle ag, Sursee). Gut Ramona, Küssnacht am Rigi (Meier Tobler AG, Nebikon). Hernández Pijeira Jorge Antonio, Rothenburg. Hodel Iwan, Hergiswil (Diwisa Distillerie Willisau SA, Willisau). Illgen Jannick, Arth (Also Schweiz AG, Emmen). Illgen Mirko, Arth (Stocker Stahl AG, Rothenburg). Imesch Joëlle Fabienne, Mehlsecken (Renggli AG, Schötz). Izzo Alessandro, Ebikon (Bucherer AG, Luzern). Jovanovic Nikola, Schenkon. Karademi Armond, Zell (Competec Logistik AG, Willisau). Käser Andri, Rothenburg (intercycle ag, Sursee). Kaufmann Raphael, Nebikon (Galliker Transport AG, Altishofen). Kerqeli Eremal, Emmen (Post CH AG, Luzern). Koller Luca, Oberrüti (Aldi Suisse AG, Perlen). Kostovic Marjan, Luzern. Krasniqi Elorjan, Hitzkirch (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Kuci Alban, Ebikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Landolfi Stefano, Kriens (Post CH AG, Luzern). Langensand Dario, Dallenwil (EWL Verkauf AG, Luzern). Laska Robert, Dierikon (Perlen Papier AG, Perlen). Limacher Jan, Malters (Imbach Logistik AG, Schachen). Limacher Lars, Escholzmatt (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Lizarbe Roman Cédric Diego, Rain (Imbach Logistik AG, Emmenbrücke). Lüchinger Samuel, Luzern (Armee­logistikcenter, Emmenbrücke). Lustenberger David Raphael, Sulz (Thali AG, Hitzkirch). Majeed Muhammad Awais, Hochdorf (Arco Regio AG, Eschenbach). Marijanovic Marko, Emmenbrücke (Lehner Versand AG, Schenkon). Marta João, Triengen (Trisa AG, Triengen). Mauriello Laurin Tim, Luzern (von Moos Sport + Hobby AG, Luzern). Mavroudis Petros, Triengen (Hostettler AG Sursee, Sursee). Meyer Armin Sandro, Kriens (Pan Gas AG, Dagmersellen). Mihajlovic Ognjen, Emmenbrücke (Röösli Transporte AG, Emmen). Milutinovic Dragi, Emmen (Hager Industrie AG, Emmenbrücke). Mladenovic Sasa, Zofingen. Monteiro Duarte André, Luzern (Post CH AG, Luzern). Mulaj Leond, Schachen (Wagner+Grimm AG, Malters). Müller Stefan, Malters. Music Ajdin, Emmenbrücke (Hager Industrie AG, Emmenbrücke). Nagendrarajah Floriean, Luzern (Post CH AG, Luzern). Nanut Lennart Robert, Kastanienbaum (B+T Bild+Ton AG, Rothenburg). Nedeljkovic Radomir, Luzern (DM Vini, Emmen). Nikolovski Hariton, Reiden (Hunkeler AG, Wikon). Norinha Moises, Escholzmatt (Elektrisola Feindraht AG, Escholzmatt). Odermatt Roman, Beckenried (Sonepar Suisse AG, Rothenburg). Pepaj Kristijan, Grosswangen (Trisa AG, Triengen). Pirrone Raul Andres, Emmen (Post CH AG, Luzern). Popazovic Stefan, Luzern (Pistor AG, Rothenburg). Radi Dukagjin, Root (Perlen Papier AG, Perlen). Reuteler Maurice Léonard, Stans (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Ribeiro Gaspar Mateu, Zug (login Berufsbildung AG, Luzern). Ribeiro Mendes Jorge Miguel, Fischbach. Roos Marco, Luthern Bad (Galliker Transport AG, Altishofen). Roos Rick Leon, Adligenswil (BE Netz AG, Luzern). Rüppel Alexander, Reiden. Schällibaum Remo Bernhard, Seewen (Sabag Luzern AG, Rothenburg). Schmid Marcel, Hitzkirch (peka-metall AG, Mosen). Schmidli Marcel, Rain (Luzerner Kantonsspital Sursee, Sursee). Schmidlin Andreas, Hämikon (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Schnider Eléonore, Ettiswil (Debrunner Acifer AG, Emmenbrücke). Schuler Nick, Langnau (SVZ Schweizer Versandzentrum AG, Entlebuch). Schuler Noyan, Emmenbrücke (Froneri Switzerland S.A., Dagmersellen). Selmani Edmond, Reiden. Selvarajah Pavithiran, Luzern. Silva Morais Patricia, Schötz (Otto’s AG, Sursee). Spaqi Pjeter, Kriens (GWF Messsysteme AG, Luzern). Stache Birgit, Emmenbrücke. Steiner Florian, Nebikon (Hunkeler Systeme AG, Wikon). Stirnimann Thomas, Ebikon. Stocker Raphael, Root (Heineken Switzerland AG, Luzern). Suter Michael Jan, Pfaffnau (Genossenschaft Caritas-Markt, Sempach Station). Syla Liridon, Root. Thangavel Abiraj, Zell (Competec Logistik AG, Willisau). Thüer Jean-Marc, Dagmersellen (JT International AG Dagmersellen, ­Dagmersellen). Trifunovic Rajko, Buchrain (Ruag AG, Emmen). Trujic Predrag, Hochdorf (Manor Logistik AG, Hochdorf). Turunç Celal, Oftringen (Pavag Folien AG, Nebikon). Vidovic Tina, Oberkirch. Vlavianos Chiara, Sursee. Wronkowski Bartlomiej, Strengelbach (Galliker Transport AG, Altishofen). Yemane Adhanom, Hochdorf.

Krasniqi Edmond, Hellbühl (Gut AG, Luzern). Spindler Lenny-John, Kriens (Walter Hirsiger AG, Root).

Barbato Leonie Theres, Eschenbach (Maler Michel AG, Buchrain). Erne Mara, Hitzkirch (Amhof Maler AG, Hitzkirch). Estermann Nadine, Gelfingen (Maler Michel AG, Buchrain). Helfenstein Nadja, Ruswil (Pascal Günter Malergeschäft GmbH, Ruswil). Höltschi Franziska, Inwil (Maler Michel AG, Buchrain). Kefetebrhan Kehase, Ruswil (Pascal Günter Malergeschäft GmbH, Ruswil). Koller Leonie, Altishofen (Maler Hodel AG, Altishofen). Kopp Alexandra, Buttwil (Maler Mennel GmbH, Hochdorf). Marek Jessica, Emmen (Hartmann Malerei GmbH, Kriens). Meier Marco, Aesch (Maler Mathis AG, Luzern). Mushkolaj Leonora, Emmen (Gimalur AG, Obernau). Reinert Sarah, Fischbach (Arnold Philipp Maler AG, Dagmersellen). Spuhler Dominic Raphael, Rotkreuz. Stadelmann Joel, Oberkirch (Emmenegger Malergeschäft GmbH, Nottwil). Trottmann Amir Hossein, Ebikon (Farbwerkstatt AG, Luzern). von Wartburg Jana, Hämikon (MVM AG, Emmen). Wallimann David, Luzern (Maler Mathis AG, Luzern). Widmer Jamie, Malters (Hans Bühler GmbH, Malters). Widmer Segura Carlos Cristhian, Sursee (Maler Stutz AG, Luzern).

Note 5,4: Andemeskel Filmon, Aesch (Urs Haller AG, Aesch).

Weiter haben bestanden: Aebi Julien, Egolzwil (wüest arnold ag, Geuensee). Akbas Ayse, Luzern (Maler Kantor GmbH, Luzern). Burri Fabian Christian, Willisau (Maler Burri AG, Willisau). Coscarelli Vincenzo, Schötz (Lichtsteiner André, Schötz). Kryeziu Luaras, Knutwil (Jugenddorf, Knutwil). Kunz Remo, Schwarzenbach (Maler Crivellotto AG, Willisau). Lo Gullo Fabio, Emmenbrücke (Camenzind & Partner AG, Luzern). Nur Ahmed Kheyr, Ebikon (Stiftung Brändi, Kriens). Wenz David, Beromünster (Daniel Trenkle, Sursee). Yohannes Gebremikael, Willisau (Arnold Philipp Maler AG, Dagmersellen). Zeder Adriana, Nebikon (Stiftung Villa Erica, Nebikon).

Note 5,5: Felder Robin, Inwil (Beer AG, Hochdorf). Willimann Silvan, Roggliswil (Knupp Bau AG, Eich).

Note 5,4: Häller Linus, Eich (H. Estermann Bau AG, Schenkon).

Weiter haben bestanden: Amstutz Kenneth Colin, St. Erhard (Estermann AG, Geuensee). Aschwanden Luca, Schötz (Wüest AG, Nebikon). Augugliaro Loris Livio, Kriens (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Ebikon). Bachmann Janis, Hellbühl (Emil Gloggner AG, Ruswil). Bachmann Kimi, Perlen (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Ebikon). Bieri Kevin, Reiden (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Altishofen). Bilotta Teodoro, Emmen. Bolchis Dan, Emmenbrücke. Bucher Silas, Geuensee (Estermann AG, Geuensee). Bühlmann Nadim, Sempach (Häller Bau AG, Sempach). Ciaccia Raul, Malters (Marti Bauunternehmung AG, Luzern). Derendinger Joel, Altbüron (Affentranger Bau AG, Altbüron). Duss Yvan, Hasle (Arnet Bau AG, Entlebuch). Elmiger Reto, Römerswil (Beer AG, Hochdorf). Emmenegger Patrick, Flühli (PK Bau AG Schüpfheim, Schüpfheim). Emmenegger Reto, Schüpfheim (Arnet Bau AG, Entlebuch). Fallegger Franco, Wiggen (PK Bau AG Schüpfheim, Schüpfheim). Gartenmann Luca, Rickenbach (Estermann AG, Geuensee). Gassmann Noah, Wauwil (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Altishofen). Guhl Lukas Raphael, Grossdietwil (Knupp Bau AG, Eich). Häfliger Jonas, Schlierbach (Waller AG, Büron). Häfliger Michael, Eich (Häller Bau AG, Sempach). Hodel Lukas Adolf, Luzern (Krummenacher Bau AG, Hellbühl). Kadriu Enver, Emmen. Koller Elias Boris, Fischbach (Häfliger Bau AG, Zell). Kostin Timofey, Schmiedrued-Walde (Jules Steiger AG, Triengen). Kottmann Jonas, Schwarzenbach (LBG Architektur + Bau, Schenkon). Kurmann Lars, Gettnau (Häfliger Bau AG, Zell). Kurmann Robin, Luzern (Marti Bauunternehmung AG, Luzern). Lang Lino, Ballwil (Beer AG, Hochdorf). Mahler Louis Felix, Geuensee (Estermann AG, Geuensee). Marbacher Nico, Grosswangen (Emil Peyer AG, Willisau). Meier Mathias, Oberkirch (Hoch- und Tiefbau AG, Sursee). Meier Timon, Luzern (Implenia Schweiz AG, Luzern). Odermatt Andrin, Sursee (Implenia Schweiz AG, Luzern). Pipo Vaz Carlos Benjamim, Hochdorf. Ravasio Robin, Hochdorf (Beer AG, Hochdorf). Renggli Janis, Dagmersellen (Birrer Bauunternehmung AG, Knutwil). Rexhepi Rashid, ­Geuensee (Häller Bau AG, Sempach). Riedweg Martin, Hergiswil (Emil Peyer AG, Willisau). Roth Raphael, Schötz (Affentranger Bau AG, Altbüron). Schärli Nicolas, Ufhusen (Affentranger Bau AG, Altbüron). Scheidegger Sven, Pfaffnau (Luternauer AG, Roggliswil). Schumacher Timo, Ruswil (Emil Gloggner AG, Ruswil). Stöckli Patrick, Werthenstein (Bau AG Doppleschwand – Romoos, Doppleschwand). Strebel Claudio, Root (Schmid Bauunternehmung AG Buchrain, Ebikon). Studer Diego Alessandro, Schenkon (Estermann AG, Geuensee). Ulrich Gregor, Schwarzenbach (LBG Architektur + Bau, Schenkon). Unternährer Livio, Grosswangen (Aregger AG, Buttisholz). von Wyl Reno Ayman, Knutwil (Kurmann + Balmer AG, Sursee). Wetterwald Dario, Ettiswil (Emil Peyer AG, Willisau). Wey Dominic, Kriens (Anliker AG, Emmenbrücke). Wicki Manuel, Schwarzenberg (Gebr. Amberg Bauunternehmung AG, Luzern). Wigger Simon, Langnau (Wüest AG, Nebikon). Windler Dylan, Eschenbach (Anliker AG, Emmenbrücke). Wirz Kilian, Hergiswil (Stutz AG, Willisau). Zahner Roman, Luzern. Zemp Pius, Escholzmatt (LBG Landw. Baugenossenschaft, Escholzmatt). Zimpelmann Jan-Philip, Nottwil (Sidler & Co. Nottwil AG, Nottwil).

Note 5,6: Zumstein Sandro, Ennetbürgen (Stiftung Brändi, Kriens).

Weiter haben bestanden: Celik Serkan, Cham (Stiftung Brändi, Kriens). Christen Simone, Stansstad (D. Fallegger Elektro-Tableaux AG, Kriens). Dällenbach Dylan, Ennetbürgen (Stiftung Brändi, Kriens). Debesay Natnael, Luzern (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Gabriel Ricky, Ebikon (Thermoplan AG, Weggis). Hazareh Alireza, Luzern (B. Braun Medical AG, Escholzmatt). Hussaini Mohammad Ali, Luzern (Krieger Produktions AG, Ruswil). Kabashi Simon, Büron (Hess Präzisionsmechanik GmbH, Buchrain). Necas Daniel Alejandro, Baar (Stiftung Brändi, Kriens). Nideröst Raul Leandro, Reinach (Stiftung Brändi, Kriens). Schur Yannick Nico, Kriens (Stiftung Brändi, Kriens). Shala Valdrin, Rickenbach (Haslimann Aufzüge AG, Gunzwil). Shoshaj Ernis, Hitzkirch (Peka-Metall AG, Mosen).

Note 5,6: Bruttel Dominique-Claire, Sempach (Woche-Pass AG, Sursee).

Note 5,4: Leupi Andrea (mit BM), Meggen (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Weiter haben bestanden: Afzalynaeini Shaghayegh, Wolhusen (Druckerei Schüpfheim AG, Schüpfheim). Ammann Timon, Küssnacht am Rigi (DDC Schweiz AG, Ebikon). Arnold Erik (mit BM), Ebikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Egli Michel Lucas, Beromünster (Creabeton Baustoff AG, Rickenbach). Felder Nathan, Eschenbach (Kanton Luzern, Luzern). Hodel Lynn Marisa, Nottwil (Schweizerische Vogelwarte, Sempach). Kaufmann Fabienne, Dagmersellen (B+T Bild+Ton AG, Rothenburg). Kost Arno Gian (mit BM), Dierikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Küchler Yanick, Sachseln (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Lackner-Teufer Angela, Sursee (Bossart Consulting GmbH, Schenkon). Leu Vitus Kruno (mit BM), Emmenbrücke (Opacc Laboratory AG, Rothenburg). Lüscher Yanik (mit BM), Triengen (HSS Unternehmens- und Informatikberatung, Sursee). Meier Leandra, Emmenbrücke (Ruag AG, Emmen). Notter Justin, Grosswangen (Andermatt BioVet AG, Grossdietwil). Rebsamen Luca, Kriens (Suva, Luzern). Selmani Andrina, Reiden (ait Schweiz AG, Altishofen). Stocker Alexa, Ballwil (Also Schweiz AG, Emmen). Wicki Finn, Greppen (Messe Luzern AG, Luzern).

Note 5,7: Amrein Vanessa, Ruswil (Fläckepraxis AG, Rothenburg).

Note 5,5: Disler Sibylle, Ebikon (Rontalpraxis Dr. med. A. Heisler, Ebikon). Habermacher Evita, Obernau (Sana­care Gruppenpraxis, Luzern). Rogger Stefanie, Ruswil (SempacherseePraxis AG, Oberkirch).

Note 5,4: Holzmann Miriam, Grosswangen (Praxis Gruppe Ettiswil, Ettiswil). Künzler Soraya, Luzern (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Müller Sarah, Schüpfheim (Arztpraxis Malters, Malters). Walpen Estelle, Inwil (Hausarztzentrum Gersag, Emmenbrücke).

Weiter haben bestanden: Al Husein Diana, Zell (Hausarztzentrum Gersag, Emmenbrücke). Albisser Celeste Rahel, Nottwil (Permanence Bahnhof Luzern MedCenter AG, Luzern). Albisser Melanie, Ruswil ­(Unimedica Praxis, Ruswil). Asaf Abir, Luzern (Monvia AG, Luzern). Bider Sara, Kriens (Ärztezentrum Schönbühl AG, Luzern). Bieri Valérie, Escholzmatt (Gesundheitszentrum Escholzmatt AG, Escholzmatt). Borto­loso Noemi, Buchrain (Dr. med. Buchmann u. Müller, Luzern). Bühlmann Chiara, Ruswil (Dr. med. Andreas Graf, Ruswil). Burkart Lea Carmen, Rain (Pilatus Praxis AG, Luzern). Christen Julia Maria, Hofstatt (Medici Ärztezentrum, Zell). Elmiger Anja, Altishofen (Sanacare Gruppenpraxis, Luzern). Fanaj Edita, Grosswangen (Praxis Gruppe Willisau AG, Willisau). Fehlmann Patricia, Vordemwald (Sprengipraxis, Emmenbrücke). Gabriel Jlene, Steinhausen (Dr. med. Claudia Pouskoulas GmbH, Kriens). Haas Sandrine, Luzern (Dr. med. Bernhard Bütler, Kriens). Hermann Corin, Dietwil (Centramed, Luzern). Huser Ronja, Emmenbrücke (Praxis Dr. med. Annette Jeske, Emmen­brücke). Kaiser Norea, Luzern (Rontalpraxis Dr. med. A. Heisler, Ebikon). Kaqinari Lisa, Geuensee (Ärztezentrum Seetal 11, Emmenbrücke). Krummenacher Lucienne, Oberrüti (MedZentrum, Hochdorf). Krum­men­acher Stefanie, Sarnen (Dr. med. Ingrid Cadisch, Kriens). Küng Claudia, Menznau (Ärztezentrum Malters AG, Malters). Kunz Giulia, Inwil (Chinderdökter Wolhusen AG, Wolhusen). Lingg Annina, Adligenswil (Praxis Dr. Niedermann GmbH, Luzern). Meier Esther, Hochdorf (Praxis Dres. med. Jürg + Ruth Burgherr, Horw). Mitrovic Andrijana, Wauwil (Hausärzte Region Reiden, Reiden). Müller Fiona, Hochdorf (Monvia Gesundheitszentrum Hochdorf, Hochdorf). Müller Ines Dorothea, Emmen (Dr. med. Sibylla Weymann, Luzern). Mutlu Meryem, Luzern (Dr. med. Sonntag u. Schubiger, Luzern). Oggier Cindy Vanessa, Oberkirch (Botenhofpraxis AG, Eich). Peter Lucie, Nottwil (Kinderärzte ­Sursee, Sursee). Realini Nadja, Meggen (Ärztepraxis Schlichting, Meggen). Rechsteiner Céline, Kriens (Amlehnpraxis AG, Kriens). Rohrer Livia, Willisau (Kinderarztpraxis Wirbelwind, Oberkirch). Salmo Mania, Emmenbrücke (Pilatus Praxis AG, Luzern). Salvenmoser Fabienne, Luzern (Monvia AG, Luzern). Schmidiger Andrea, Hergiswil (Hausärzte Willisau AG, Willisau). Schöpfer Chiara, Wolhusen (Dr. med. Guglielmo W. Baldi, Entlebuch). Skrnjug Lorna, Emmenbrücke ­(Ärztezentrum Rain AG, Rain). Stierli Carla, Hitzkirch (Praxisgemeinschaft am Lindenberg AG, Hitzkirch). Stocker Noëmi Soëy, Gunzwil (Hausärzte Friedeck, Rothenburg). Suter Lena Jeannine, Luzern (Pilatus Praxis AG, Luzern). Tosic Kristina, Sempach Station (Vessela und David Nikolaidis AG, Sempach Station). Tschümperlin Silja, Alpnach Dorf (Praxis Dr. Wüst AG, Kriens). Walcher Jil, Adligenswil (Ärztezentrum ­Adligenswil, Adligenswil). Waller Luana, Büron ­ (Dr. med. Urs Affentranger, Sursee). Zehnder Nadine, Buchrain (Maihofpraxis, Luzern).

Aeschlimann Christian, Luthern (Gebr. Imbach AG, Fischbach). Baumli Dario, Neuenkirch (Huber Kontech AG, Buttisholz). Birrer Philipp, Buttisholz (Arostahl AG, Grosswangen). Bürli Angelo, Fischbach (Herger& Koch AG, Menznau). Ciaranfi Paolo, Luzern (Kesseli Zbinden Feinwerk GmbH, Luzern). Egli Michael Richard, Luzern. Felder Jan, Sörenberg (Dorfschmiede Felder GmbH, Sörenberg). Grüter Pascal, Ruswil (Meyer Blechtechnik AG Buttisholz, Buttisholz). Gümüssoy Mücahit, Emmenbrücke (Odermatt Metallbau AG, Kriens). Habermacher Jan, Grosswangen (Scheiber GmbH, Ettiswil). Hofstetter Alexander, Doppleschwand (AGM – Metallbau GmbH, Wolhusen). Islamaj Hazdren, Wauwil ­(Metallbau Bühlmann AG, Wauwil). Kamberovic Eldin, Luzern (Josef Meyer Stahl & Metall AG, Emmen). Kaufmann Timon, Buttisholz (Huber Kontech AG, Buttisholz). Keller Robin, Nottwil (Huber Kontech AG, Buttisholz). Krummenacher Ueli, Weggis (Thomas Lottenbach GmbH, Weggis). Lampart Maurus Beat, Buttisholz (Witschi AG Metallbau, Sursee). Lustenberger Luca, Ettiswil (Moderne Metallbearbeitung GmbH, Grosswangen). Meier Noel, Ennetbürgen (Helfenstein ­Metallbau AG, Horw). Muff Janosch, Hellbühl (Gebr. Vogel& Co. AG, Malters). Portilla Chica Jeremy Alan, Ruswil (SSM Meier GmbH, Ruswil). Rast Mirco Eric, Sursee (Josef Meyer Stahl & Metall AG, Emmen). Roos Elias, Gettnau (Wimeba Metallbau AG, Nebikon). Wyrsch Dario, Emmenbrücke (Bühlmann Metallbau AG, Luzern).

Brühlmann Yves, Unterkulm (Mauchle Stahlbau AG, Sursee). Dubach Sebastian, Luzern (Josef Meyer Stahl & Metall AG, Emmen). Heldner Leandro, Doppleschwand (Wyss Aluhit AG, Luzern). Huber Christoph, St. Erhard (Metallbau Bühlmann AG, Wauwil). Inglin Joel (mit BM), Beckenried (Josef Meyer Stahl & Metall AG, Emmen). Marbach Silvan, Ruswil (Huber Kontech AG, Buttisholz). Müller Sina, Auw (Stahlplan GmbH, Adligenswil). Oggier Urs, Dagmersellen (Huber Kontech AG, Buttisholz). Vogel Adrian, Emmenbrücke (Bühlmann Metallbau AG, Luzern).

Note 5,4: Berhane Debesay, Luzern (Schlosserei Lüdi GmbH, Emmenbrücke).

Weiter haben bestanden: Ahmadi Edris, Nottwil (Sumag Landmaschinenservice GmbH, Hochdorf). Ghide Tesfit, Luzern (Josef Meyer Stahl & Metall AG, Emmen). Martellotta Simone Francesco, Emmenbrücke (Stiftung Brändi, Kriens). Merhatzion Samuel, Emmenbrücke (Metallbau Bühlmann AG, Wauwil). Ngabakani Moba Odin, Egolzwil (Kanton Luzern, ­Egolzwil). Shojai Mohamad Ali, Rain (Anderhub Metallbearbeitungs GmbH, Inwil). Stamerra Massimiliano, Schötz (Wimeba Metallbau AG, Nebikon). Steiger Jason, Emmenbrücke (Gebr. Vogel & Co. AG, Malters). Teshome Yonatan, Kriens (Rigi-Kühler AG, Kriens).

Moser Justin, Schüpfheim (Bergkäserei Oberberg AG, Schüpfheim). Scheu Rahel Rebecca, Reiden (Emmi Schweiz AG, Dagmersellen).

Note 5,6: Roos Kathia, Neuenkirch (Käserei Hodel + Odermatt GmbH, Eschenbach).

Note 5,5: Häller Nick, Ruswil (Bio-Käserei Burgrain AG, Alberswil).

Note 5,4: Ristic Georg, Ebikon (Emmi Schweiz AG, Emmen).

Weiter haben bestanden: Boshkova Natalia, Luzern (Emmi Schweiz AG, Emmen). Günel Hannah, Neudorf (Käserei Michels AG, Neudorf). Haas Nadia, Willisau (Toni Kaufmann, Hergiswil). Koch Jonas, Ebnet (Biosphäre Berg-Käserei Entlebuch AG, Schüpfheim). Kurmann Simon, Willisau (Genossenschaft Regio Chäsi Willisau, Kottwil). Röösli Christian, Finsterwald (Biosphären Berg-Käserei Entlebuch AG, Ebnet). Schmidhauser Lukas Gabriel, Reiden (Emmi Schweiz AG, Dagmersellen). Siegrist Max, Kriens (Emmi Schweiz AG, Emmen).

Abouri Eissam, Dagmersellen (CKW Conex AG, Nebikon). Albisser Noel, Sempach (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Aleksic Gavrilo, Meggen (Bonetti Elektro AG, Meggen). Almdawar Elias, Rickenbach (STS Elektro AG, Kriens). Anicic Josip, Emmen (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Azim Karim, Ebikon (Gebr. Mathis Elektro AG, Root). Brünisholz Dominic, Buttisholz (elektro Stirnimann ag, Ruswil). Colyer Dylan, Kastanienbaum (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Da Silva Amorim Francisco, Schötz (Elkon GmbH, Wauwil). Daqiq Ahmad Yaser, Wolhusen (Belevo AG, Menznau). De Bosis Alessio Gabriele, Ebikon (CKW Conex AG, Root). Dedaj Ardian, Kaltbach (Lüscher & Partner Elektro AG, Schenkon). Djeric Luka, Rothenburg (STS Elektro AG, Kriens). Dobroshi Mariel, Malters (Wild Electric AG, Luzern). Easwaran Kaviwarnan, Luzern (Wild Electric AG, Luzern). Emmenegger Jan, Neuenkirch (Elektro Burri Partner AG, Sempach Station). Emrulaj Xhaferr, Nebikon (Hans Getzmann GmbH, Ettiswil). Ghebretinsae Yonatan, Hochdorf (CKW Conex AG, Hochdorf). Gick Flurin Veit, Sursee (RSK Elektro AG, Büron). Gnanakumar Divakan, Luzern (Brissoni AG, Luzern). Grendelmeier Noel, Rothenburg (Schriber Elektro AG, Luzern). Guinchard Séverin, Kriens (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Haji Hakar, Ebikon (CKW Conex AG, Luzern). Hess Sven, Küssnacht am Rigi (CKW Conex AG, Meggen). Hofstetter Simon, Ruswil (CKW Conex AG, Ruswil). Hunziker Sven, Wikon (CKW Conex AG, Reiden). Imeri Leon, Neudorf (Widmer Elektro-Telecom AG, Ebikon). Jankov Mario, Luzern (CKW Conex AG, Luzern). Jogarajah Branavan, Triengen (Maréchaux Elektro AG Sursee, Sursee). Krasniqi Eduard, Nottwil (Elektro Nottwil AG, Nottwil). Krasniqi Mon, Kriens (IK Elektro GmbH, Kriens). Küng Lavio Roland, Baldegg (Tophinke Automation& Gebäudetechnik AG, Hochdorf). Ljena Erion, Schötz (swisspro AG, Root). Marcelin-Anasthase Luca, Sursee (RSK Elektro AG, Sursee). Mathieu Ramon, Oberdorf (Elektro Wäspi GmbH, Kriens). Matos Neves André, Luzern (Wild Electric AG, Luzern). Mehmedi Valmir, Emmenbrücke (CKW Conex AG, Luzern). Milicaj Vilson, Luzern (Elektro ­Waser AG, Luzern). Milosevic Milos, Buchrain (Elektro Wäspi GmbH, Kriens). Mirak Harun, Luzern (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Moor Luca, Safenwil (Frey+Cie Elektro AG, Kriens). Niggli Jonathan, Luzern (Kälin Elektro & Telematik AG, Adligenswil). Oegerli Alexander Florian, Luzern (CKW Conex AG, Kriens). Omerovic Eldin, Wolhusen (Elektro Furrer AG, Dierikon). Pireci Mentor, Grosswangen (Elektro Nottwil AG, Nottwil). Portmann Florian Stefan, Ruswil (CKW Conex AG, Wolhusen). Roos Severin Jan, Emmenbrücke (STS Elektro AG, Kriens). Sakalikaba Deniz, Luzern (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Schmocker Niklaus Alexander, Kriens (STS Elektro AG, Kriens). Schryber Martin, Adligenswil (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Sezer Samet, Emmenbrücke (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Shabanaj Arlind, Emmen (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Shala Premton, Escholzmatt (CKW Conex AG, Luzern). Shanmuganathan Tharschan, Luzern (Elektro Kiser AG, Hellbühl). Shefkija Nexhat, Mosen (Wild Electric AG, Luzern). Stalder Ronn Aris, Rothenburg (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Stankovic Aleksa, Rothenburg (CKW Conex AG, Rothenburg). Suvalj Drago, Luzern (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Terzimustafic Armin, Beromünster (Network 41 AG, Büron). Thaneswaran Lithan, Oberkirch (Frei + Bättig Elektro AG, Schenkon). Thomi Joshua Hernán, Eschenbach (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Tica Stanko, Root (Widmer Elektro-Telecom AG, Ebikon). Twerenbold Sven, Wauwil (RSK Elektro AG, Sursee). Umakanthan Vinujhan, Luzern (Ehrenberg Elektro AG, Luzern). Uthman Diar, Adligenswil (Frey + Cie Elektro AG, Kriens). Van Schalkwyk Andreas Johannes, Hildisrieden (Capasso Elektro GmbH, Luzern). Vanderbroeck Jeremy Noa, Emmen (BE Netz AG, Luzern). Völkner Tom, Reiden (CKW Conex AG, Pfaffnau). Wagner Matthias Shawn, Luzern (Elektro Wäspi GmbH, Kriens). Wolfisberg Michael Jan, Neuenkirch (Electra AG, Adligenswil). Ziegler Rico, Rothenburg (Maréchaux Elektro AG, Luzern).

Seeholzer David, Kleinwangen (Rogger AG, Kleinwangen). Zurkirchen Simon, Schachen (Stadt Luzern, Luzern).

Gintner David, Immensee (Desmoto AG, Perlen). Hürlimann Maxim, Hünenberg (Gloggner 2Rad AG, Emmen). Muff Michel, Rickenbach (Müller 2Rad AG, Emmen). Ratzer Tobias, Emmenbrücke (Schürch 2-Rad-Center, Emmenbrücke). Rebmann Sascha, Kriens (Hostettler Moto AG, Kriens). Stadelmann Dario, Willisau (Hostettler Moto AG, Sursee).

Note 5,4: Hirschi Kilian, Gunzwil (Infra-Com Swiss AG, Sursee).

Weiter haben bestanden: Achermann Yanik, Egolzwil (B+T Bild+Ton AG, Rothenburg). Arnet Damian, Entlebuch (Architektur Elektronik GmbH, Kriens). Blum Marc, Wilihof (Expert Graber AG, Sursee). Eggel Silvan, Stans (Also Schweiz AG, Emmen). Häfliger Nicolas, Inwil (Klangformat AG, Rothenburg). Hodel Marius, Buttisholz (Easytronic AG, Willisau). Liibaan Hassan, Ebikon (Klangformat AG, Rothenburg). Mende Luis, Sachseln (Rebsamen Technics AG, Horw). Schu­macher Daniel, Schüpfheim (Enz Audio-Video AG, Schüpfheim). Thalmann Luca, Sachseln (Bucher AG, Horw). Wanner Tim, Neuenkirch (Auviso Audio Visual Solutions AG, Emmenbrücke).

Ambrozzo Vanessa, Oberentfelden (Musik Hug AG, Kriens).

Arnold Jan Roman, Oberkirch (Centralschweizerische Kraftwerke AG, St. Erhard). Kurka Martin, Luzern (cablex AG, Inwil). Ramizi Dardan, Ebikon (Cablex AG, Inwil). Stettler Dominik Mathias, Geiss (Centralschweizerische Kraftwerke AG, St. Erhard).

Okbatsion Damera, Baar (galvano republic GmbH, Rothenburg). Wälti Mike, Steinhausen (Silbag AG, ­Luzern).

Matoshi Edin, Emmenbrücke (Galvanova AG, Emmenbrücke).

Müller Tim, Kleinwangen (Meyer Ofenbau & Plattenbeläge AG, Beromünster).

Zbinden Neil, Luzern (Ortho-Team Luzern AG, Kriens).

Ahlers Mirthe Anna Elisabeth, Rain (Reitpark Farrierranch GmbH, Egolzwil). Birrer Nina Yvonne, Emmen (Reit- und Ausbildungsstall Niklaus Rutschi, Alberswil). Bohren Nadin, Grindelwald (Pferdehof Lutersarni, Rengg). Hohermuth Vela Susan, Rothenburg. Lischer Michael Franklin, Büron. Schmitt Marisa, Hochdorf (Ausbildungsstall Fränzi Scheuber, Rothenburg).

Note 5,4: Stirnimann Leonie, Eschenbach (Buurehof Meiengrüne, Inwil).

Weiter haben bestanden: Dubach Tess, Ruswil (Karin Holzmann, Kottwil). Müller Antonia, Herlisberg (Reiterhof Wegscheiden, Rothenburg).

Note 5,8: Silva Catarina, Emmenbrücke (Sonnen Apotheke AG, Emmenbrücke).

Note 5,7: Portmann Nina, Wolhusen (Apotheke Willisau AG, Willisau).

Note 5,5: Koch Julia, Triengen (Apotheke Meyer AG, Sursee).

Note 5,4: Müller Samira, Reitnau (Apotheke Surseepark AG, Sursee). Zanatta Alessa, Zetzwil (Swidro Apotheke Drogerie St. Michael, Beromünster).

Weiter haben bestanden: Aleksic Andelka, Ebikon (Neustadt Apotheke, Luzern). Aliston de Silva Ronald, Küssnacht am Rigi (Amavita Apotheke Würzenbach, Luzern). Arnold Selina, Malters (Emmen Apotheke, Emmenbrücke). Blättler Jil, Hergiswil (Medicus Apotheke, Kriens). Bucher Nathalie, Neuenkirch (Amavita Apotheke, Luzern). Bühler Petra, Emmenbrücke (Dr. Schmid’s See-Apotheke, Luzern). Falsitta Nadia, Emmenbrücke (Wellness-Apotheke GmbH, Horw). Gegaj Marsella, Luzern (Swidro Apotheke Drogerie Fanghöfli AG, Luzern). Häfliger Lea, Schenkon (Reuss-pharma ag, Luzern). Jehle Lea, Adligenswil (Cysat Apotheke, Luzern). Sahin Dilara, Hochdorf (Benu Bahnhof Apotheke, Luzern). Stambolija Anita, Emmen­brücke (Apotheke & Drogerie Ruopigen, Luzern).

Kempf Benjamin (mit BM), Oberlunkhofen (Swiss Steel AG, Emmenbrücke).

Blättler Simon, Kriens (Boschian Keramik AG, Kriens). Bozhinov Doncho, Geuensee (Platten- und Abdichtungen, Malters). Karli Reto, Schüpfheim (T. Vogel Bau, Hasle). Kostic Milan, Emmen (Richli AG, Emmenbrücke). Widmer Kilian, Hohenrain (Bühlmann Keramik AG, Hochdorf).

Weber Jeffrey, Eigenthal (Reto Wicki GmbH, Kriens).

Note 5,6: Markzoll Jacqueline, Luzern.

Weiter haben bestanden: Dacosta Nuria Anabel, Rothenburg (Podologie Team Buholzer GmbH, Luzern). Haag Carla Juliana, Luzern (Podologie Rontal, Ebikon).

Note 5,6: Tanner Jasmin, Flühli (Manor Warenhaus, Emmenbrücke).

Weiter haben bestanden: Dissler Natalie, Wolhusen (Arco Regio AG, Eschenbach). Heutenik Rian, Buchrain (Genossenschaft Migros Luzern, Dierikon). Sager Joana Maria, Schötz (Manor Warenhaus, Luzern). Schick Milena (mit BM), Obernau (Ikea AG, Rothenburg). Winkler Ximena, Stans (Möbel Pfister AG, Emmenbrücke).

Note 5,4: Zesiger Ronja, Neuenkirch (Brunner Medien AG, Kriens).

Weiter haben bestanden: Amrein Joel, Kriens (Druckerei Ebikon AG, Ebikon). Bürkli Joel, Rickenbach (Bussmann Druck AG, Grosswangen). Foster Lea, Zell (Schlüssel Druck AG, Sursee). Gämperle Aschera, Hasle (Bacher PrePress AG, Schachen). Hafner Siri, Entlebuch (KRT Media AG, Luzern). Koch Noemi, Luzern (Suva, Luzern). Lampart Flavia, Buttisholz (Meyer Rottal Druck AG, Ruswil). Mathyer Lars, Lungern (Suva, Luzern). Pircher Céline, Hochdorf (Alnovis AG, Rothenburg). Portmann Saskia, Werthenstein (Druckerei Schüpfheim AG, Schüpfheim). Steinmann Matteo, Schötz (Printex AG, Dagmersellen). Troxler Ramona, Hildisrieden (Wallimann Druck u. Verlag AG, Beromünster).

Note 5,7: Koller Jonas Paul, Meierskappel (Ruag AG, Emmen).

Note 5,6: Porsche Marcus (mit BM), Aarburg (Hunkeler AG, Wikon).

Note 5,5: Flückiger Philippe, Brittnau (Hunkeler Systeme AG, Wikon). Horat Mirko (mit BM), Root (Schindler Berufsbildung, Ebikon).

Note 5,4: Büto Lukas, Wohlen (Schindler Berufs­bildung, Ebikon). Furrer Basil, Luzern (Profiform AG, Hochdorf). Müller Loris, Hergiswil (GIS AG, Schötz). Widmer Oliver (mit BM), Wikon (Hunkeler AG, Wikon).

Weiter haben bestanden: Aeberhard Sven Michael, Hochdorf (Sistag AG, Eschenbach). Allet Basile, Oberkirch (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Assis Pinto Ruben, Wikon (Trisa AG, Triengen). Bachmann Aron, Malters (Josef Koch AG, Malters). Bachmann Daniel David, Sins (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Bähler Marcel, Hünenberg (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Barmettler Markus, Gunzwil (Haslimann Aufzüge AG, Gunzwil). Baumeler Patrick, Steinhausen (Komax AG, Dierikon). Blum Julian, Roggliswil (Hunkeler AG, Wikon). Bodmer Yannick, Boswil (Imbach+Cie AG, Nebikon). Bucher Jona, Winikon (Trisa AG, Triengen). Bühler Francis, Luzern (Hess Präzisionsmechanik GmbH, Buchrain). Caspani Jessica, Nottwil (Ruag AG, Emmen). Dzafic Aldin, Luzern (Monosuisse AG, Emmenbrücke). Farias Marcelo, Entlebuch (Müller Martini, Hasle). Flühler Nico Livio, Obernau (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Gisler Thyron, Neudorf (P.+H. Plüss AG, Pfaffnau). González Torres Pedro, Kriens (Andritz Hydro AG, Kriens). Hofstetter Elmar, Werthenstein (B. Braun Medical AG, Escholzmatt). Jenal Flurin, Ebikon (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Kasm Judi, Buchrain (Perlen Papier AG, Perlen). Koch Julian, Hasle (Müller Martini, Hasle). Krummenacher Nicola, Neuenkirch (Ruag AG, Emmen). Locher Sascha Thomas, Willisau (GIS AG, Schötz). Lötscher Florian, Geuensee (Pavese AG, Schenkon). Malisic Nikola, Buchrain (wirth+co ag, Buchrain). Muff Philipp, Neuenkirch (Semec Mechanik AG, Ruswil). Muzzi Loris, Udligenswil (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Nguyen Voravit, Hochdorf (peka-metall AG, Mosen). Niederberger Andri, Grosswangen (Hager Industrie AG, Emmenbrücke). Pakeerathan Pavsiegan, Nebikon (Grob AG, Nebikon). Peter Luca (mit BM), Ebikon (Komax AG, Dierikon). Pica Mouralinho Samuel, Luzern (Ruag AG, Emmen). Ravichandran Sapeethan, Gettnau (GIS AG, Schötz). Röthlisberger Andrin Joshua, Sempach Station (Andritz Hydro AG, Kriens). Schmid Florian, Kirchleerau-Moosleerau (Trisa AG, Triengen). Schmidhauser Dominik, Reiden (Reiden Technik AG, Reiden). Schmitt Luca Nicola, Emmenbrücke (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Schnellmann Gian Yves, Horw (Ruag AG, Emmen). Sigrist Yves, Luzern (Andritz Hydro AG, Kriens). Spiess Bruno Erhard, Hohenrain (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Spiess Luca, Hergiswil (Iseli+Co. AG, Schötz). Steiger Nino, Rickenbach (Haslimann Aufzüge AG, Gunzwil). Viggiano Fabio, Luzern (Komax AG, Dierikon). Vogel Fabian, Sursee (Trisa AG, Triengen). Voney Jeremias, Fischbach (GIS AG, Schötz). Wey Sebastian, Eschenbach (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Williner Yannick, Hitzkirch (Wika Schweiz AG, Hitzkirch). Wyss Yannick, Triengen ­(Reiden Technik AG, Reiden).

Note 5,7: Wachter Andreas, Horw (Stiftung Villa Erica, Nebikon).

Weiter hat bestanden: Mazzotta Debora, Adligenswil (Stiftung Brändi, Luzern).

Note 5,8: Tremp Janine, Rheinfelden (Wallimann Druck und Verlag AG, Beromünster).

Weiter hat bestanden: Bättig Rafael Simon, Rickenbach (Schär Druckverarbeitung AG, Wikon).

Bucher Joshua, Schötz (Grob AG, Nebikon). Buob Silvano, Ruswil (Kurmann Technik AG, Ruswil). Butric Milos, Luzern (Krieger Produktions AG, Ruswil). Cardoso Gomes Renzo, Küssnacht am Rigi (SQ Products AG, Inwil). Diallo Madjid, Olten (Imbach + Cie AG, Nebikon). Dos Santos Janus Guido Dionysius, Dagmersellen (Hunkeler AG, Wikon). Fernández Manuel, Reiden (Hunkeler AG, Wikon). Herzog Cedric Thiemo, Buchrain (wirth+co ag, Buchrain). Hussain Rehan, Luzern (Perlen Papier AG, Perlen). Kozarac Alen, Nebikon (Bell Schweiz AG, Zell). Kunz Jermain Michelle, Luzern (Steeltec AG, Emmenbrücke). Leo Danilo, Inwil (Schacher Hydraulik AG, Inwil). Manser Jan, Ruswil (Stöckli Pro AG, Buttisholz). Marbacher Joël, Luzern (Andritz Hydro AG, Kriens). Murtezaj Arbetrit, Dierikon (Perlen Papier AG, Perlen). Palokaj Domenic, Triengen (Sifloor AG, Sursee). Riedi Rafael, Rothenburg (Wirth+Co AG, Buchrain). Shala Nikson, Willisau (Imbach + Cie AG, Nebikon). Shanmuganathan Mathusan, Luzern (Trisa AG, Triengen). Sommer Janik, Dagmersellen (F. Borner AG, Reiden). Studer Marco, Eschenbach (Paul Knobel AG, Hochdorf). Subramaniam Sujith, Buchrain (Schindler Berufsbildung, Ebikon). Wiersma Ramon, Brittnau (Reiden Technik AG, Reiden). Zumbühl Louis, Rothenburg (Swiss Steel AG, Emmenbrücke).

Kandasamy Kajithan, Beromünster (Loacker Swiss Recycling AG, Emmen).

Chaiyasit Jompon, Emmenbrücke (Betagtenzentren Emmen AG, Emmen). Mohammed Semira, Luzern (Caritas Luzern, Luzern). Scheuber Ramona, Luzern (Don Carlos Restaurant GmbH, Luzern).

Note 5,6: Steinegger Selina Christiane, Adligenswil (Hotel Hermitage, Luzern).

Note 5,4: Saladin Manuel, Kriens (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Seltenreich Richard, Meggen (Hotel Balm, Meggen). Winistörfer Melissa Elena, Malters (Hotel des Balances, Luzern).

Weiter haben bestanden: Amberg Elias Noël, Rickenbach (Hotel Restaurant Vogelsang AG, Eich). Arnold Ariyah, Inwil (Remimag AG Restaurant Opus, Luzern). Barrero Cristina, Kriens (Hotel Schweizerhof Luzern AG, Luzern). Bockayova Lenka, Luzern. Bovard Céline, Obernau (Seehotel Sternen, Horw). Capella Cilia Luciana, Luzern (Restaurant Maihöfli Luzern GmbH, Luzern). Eldes Hasan, Kriens (Remimag AG Zunfthausrestaurant Pfistern, Luzern). Fröbel Henna, Kriens (Prélude Gastronomie AG, Emmenbrücke). Ganijaj Mergime, Uffikon. Hunkeler Deborah, Luzern (Betagtenzentren Emmen AG, Emmenbrücke). Krummenacher Sophia-Josefine, Kriens (Hotel Luzernerhof AG, Luzern). Limacher Mirjam, Küssnacht am Rigi (Hotel Restaurant Vogelsang AG, Eich). Miranda Monteiro de Souza Luiza Helena, Luzern (Hotel Sempachersee, Nottwil). Moser Stefanie, Dallenwil. Ortelli Alessia, Luzern (Remimag AG Zunfthausrestaurant Pfistern, Luzern). Rigert Mara, Udligenswil (Rebstock Luzern AG, Luzern). Schmidlin Sky Amber, Horw ­(Gentle Lion GmbH – Restaurant Moosmatt, Luzern). Schnider Silvia, Escholzmatt (Gasthof Rössli, Escholzmatt). Stutz Raphael Kishor, Luzern (Caritas Luzern, Luzern). Wirz Sheyline, Reiden (Restaurant Landhaus zum Lerchenhof, Reiden). Yaimondo Rebecca, Luzern (Restaurant Reussbad chez Thomas, Luzern).

Ferreira da Silva Pius, Schüpfheim (Schibi-Holz AG, Schüpfheim). Röthlisberger Patrick, Hochdorf (Lang Sägewerk AG, Urswil).

Alt Janis Luca, Egolzwil (Keller Haustechnik GmbH, Nottwil). Arnold Elias, Triengen (HSE Haustechnik AG, Geuensee). Arnold Melanie, Schlierbach (Grüter Hans AG, Oberkirch). Baban Schanau, Luzern (Fuchs & Müller AG, Kriens). Baker Mohamad, Kriens (Morelli AG, Luzern). Bättig Lukas, Grosswangen (Grüter Hans AG, Oberkirch). Berisha Ardit, Sarnen (R. Müller Haustechnik GmbH, Nebikon). Bircher Mathias, Nottwil (Grüter Hans AG, Oberkirch). Brun Marco, Kriens (Krummenacher Haustechnik AG, Obernau). Bucheli Christof, Rothenburg (Kurmann Technik AG, Ruswil). Bucheli Kay, Wolhusen (Hans Burri AG, Malters). Disler Tim, Kriens (Wieland AG, Kriens). Ferreira Lopes Filipe, Horw (Bouygues E&S InTec Schweiz AG, Luzern). Fischer Ramona, Menznau (Keller Haustechnik GmbH, Nottwil). Haas Jean-Maurice, Emmen (Schmidt AG, Luzern). Hiltbrunner Elian, Hohenrain (Wesba AG, Ballwil). Hollitzer Silvan, Kriens (Krummenacher Haustechnik AG, Obernau). Kunz Gian-Luca, Rothenburg (Gebr. Studhalter AG, Rothenburg). Leupi Noah Markus, Winikon (Fellmann Stefan AG, Triengen). Lustenberger Tim, Malters (Markus Schmid AG, Malters). Marjanovic Miroslav, Geuensee (Schmid Amrhein AG, Luzern). Marti Lukas, Rothenburg (Troxler Haustechnik AG, Willisau). Mavlaev Shamil, Willisau (Jost Renggli AG, Wolhusen). Mehr Yanick Luca, Hochdorf (Stefan Mehr AG, Hochdorf). Meier Joel, Reinach (Gut AG, Altwis). Meier Martin, Wolhusen (Stalder + Küng AG, Wolhusen). Müller David, Hochdorf (Alois Herzog AG, Luzern). Müller Mike, Neuenkirch (Meyer Haustechnik AG, Neuenkirch). Odermatt Raphael, Horw (Graf Sanitär Heizung AG, Horw). Pentassuglia Mario, Luzern (Schmidt AG, Luzern). Rakic Filip, Luzern (Herzog Haustechnik AG, Luzern). Röösli Nicol, Schüpfheim (Toni Müller Haustechnik AG, Hasle). ­Rüttimann David, Schachen (Marti Haustechnik AG, Menzberg). Schmidli Samson, Winikon (Leupi Haustechnik AG, Winikon). Sedolli Ilir, Emmenbrücke (F. Kuster AG, Luzern). Siegrist Robin, Kriens (Alois Herzog AG, Luzern). Tesfalem Samuel, Grosswangen (Bösch Sanitär & Heizung AG, Buttisholz). Tetaj Meridon, Büron (Schmidt AG, Luzern). Thaqi Erlin, Hildisrieden (Alois Bättig AG, Neuenkirch).

Note 5,6: Muri Florian, Marbach (Stadelmann Schreinerei, Escholzmatt). Stalder Arian, Ebnet (Vogel Design AG, Ruswil).

Note 5,5: Künzli Thomas, Buttisholz (Müller+ Zihlmann AG, Buttisholz). Marti Joel, Ufhusen (Schreinerei Scherrer Willisau GmbH, Willisau).

Note 5,4: Christen Tim, Sempach (Vogel Design AG, Ruswil). Wirz Mike, Neudorf (Stiftung Brändi, Kriens).

Weiter haben bestanden: Ambauen Matteo, Wolhusen (Vogel Design AG, Ruswil). Ambühl Pirmin, Ettiswil (Kawa Design AG, Wauwil). Ambühl Sebastian, Luzern (Brauchli AG Luzern, Luzern). Aregger Robin, Buttisholz (Beck Konzept AG, Buttisholz). Arnold Joel, Küssnacht am Rigi (Schreinerei Arnold AG, Meierskappel). Avdyli Leonit, Neuenkirch (Schreinerei Gassmann AG, Sempach). Baila Jérôme, Meggen (Odermatt AG, Adligenswil). Bättig Gilles, Schötz (bp Design AG, Ettiswil). Bettler Michael, Zell (Schreinerei Meier AG, Zell). Bieri Jasmin, Flühli (Süess Bruno, Flühli). Brücker Adrian, Meggen (Gisler-ART GmbH, Meggen). Bucheli Cheyenne, Malters (Schreinerei A. Bucher AG, Malters). Bühler Lars, Schwarzenberg (Gawo Gasser AG, Wolhusen). Bühler Yanick, Wolhusen (Schreinerei Aeschlimann, Marbach). Bünter Nils, Hergiswil (Obrist interior AG, Inwil). Bürgi Florian, Küssnacht am Rigi (Schreinerei Arnold AG, Meierskappel). Buschauer Bérénice Berthe, Luzern (Baumgartner Schreinerei AG, Obernau). Christen Rony, Emmenbrücke (Küng AG, Emmen). Emmenegger Tim Elija, Oberkirch (Bühlmann AG Nottwil, Nottwil). Graf Sidney Vaughn, Luzern (Baumgartner Schreinerei AG, Obernau). Haas Jonas, Menznau (Vogel Design AG, Ruswil). Häfliger Cyrill, Wolhusen (Schreinerei Bürge Bucheli GmbH, Schachen). Hager Dominic, Inwil (Arpagaus Innenausbau und Möbeldesign AG, Hochdorf). Heer Flavio, Root (Albert Bachmann AG, Horw). Herzog Simon, Ballwil (Buchmann & Britschgi AG, Inwil). Hillmann Niklas, Ballwil (Schriber AG Rothenburg, Rothenburg). Hunkeler Tobias, Neuenkirch (Zemp AG, Winikon). Iten Christian, Horw (Duss Küchen AG, Emmenbrücke). Johann Severin, Nottwil (B+B Wolfisberg AG, Sempach Station). Jung Sven, Hochdorf (Geisseler + Bühler AG, Sempach). Kaiser Alina, Entlebuch (Bühlmann AG Entlebuch, Hasle). Kammermann Louis, Zell (Schaerholzbau Produktion AG, Grossdietwil). Lang Tim, Malters (Schreinerei Markus Vogel AG, Schwarzenberg). Leber Sarah Christina, Greppen (Fähndrich Schreinerei AG, Weggis). Loosli Mirjam, Neuenkirch (Loosli Küchenbau+Innenausbau AG, Sempach Station). Makart Philippe, Dierikon (Odermatt AG, Adligenswil). Meier Sebastian, Oberkirch (S. Kneubühler AG, Nebikon). Meier Simon, Dagmersellen (Häfliger & Mösch GmbH, Reiden). Moscatelli Marco, Ballwil (Slamanig Schreinerei AG, Inwil). Müller Enya, Römerswil (Slamanig Schreinerei AG, Inwil). Niederberger Thomas, Escholzmatt (Stadelmann Schreinerei, Escholzmatt). Odermatt Silvan, Schwarzenberg (Schreinerei Markus Vogel AG, Schwarzenberg). Peter Florian, Ruswil (Birrer Schreiner GmbH, Ruswil). Péterffy Tim, Eich (Urs Dubach AG, Büron). Portmann Fabienne, Hasle (Schreinerei Zihlmann GmbH, Marbach). Portmann Janick, Malters (Stulz AG, Malters). Raemy Silvan, Oberwil (Stöckli Swiss Sports AG, Malters). Renggli Cédric Franz, Schötz (Schüpbach Schreinerei AG, St. Erhard). Roos Lukas, Rain (Buchmann & Britschgi AG, Inwil). Ruckstuhl Ramon, Dagmersellen (Giger + Gut AG, Dagmersellen). Scheidegger Colin, Geuensee (Albisser AG, Geuensee). Schmid Manuel, Schüpfheim (Troxler Herbert, Willisau). Schöpfer Bernhard, Beromünster (Bühlmann AG Entlebuch, Hasle). Schöpfer Pascal, Werthenstein (Beck Konzept AG, Buttisholz). Schu­macher Jan, Doppleschwand (Bühlmann AG Entlebuch, Hasle). Sokkalingam Shaamson, Luzern (Amrein Schreinerei AG, Neudorf). Spaqi Aleksander, Ballwil (Schreinerei Gassmann, Ballwil). Spichiger Christian, Oftringen (Blum Innenausbau AG, Dagmersellen). Spiess Laura, Hergiswil (Schreinerei Stafffelbach GmbH, Hergiswil). Steiner Kenda Tera, Sulz (Furter Schreinerei AG, Beromünster). Steiner Leroy, Zell (schaerholzbau produktion ag, Grossdietwil). Strebel Jonathan, Obernau (Schmid & Ernst GmbH, Kriens). Unternährer Samuel, Romoos (Thalmann AG, Romoos). Villiger Lukas, Hildisrieden (Buchmann Schreinerei AG, Neuenkirch). Wäfler Robin, Buttisholz (Haupt AG, Ruswil). Wagner Elia, Grosswangen (Schreinerei Zangger GmbH, Menznau). Weber Silvan, Wolhusen (Krummenacher Möbelwerkstatt + Montagen GmbH, Malters). Werthmüller Yule, Meggen (Krieger Rolf AG, Meggen). Wicki Julia, Schüpfheim (Wigger AG Entlebuch, Entlebuch). Wolfisberg Florian, Neuenkirch (Geisseler+Bühler AG, Sempach). Zemp Thomas, Schwarzenberg (Portmann + Meier AG, Luzern). Zihlmann Fabrice-Jann, Schüpfheim (Kistag Dekopack AG, Schüpfheim). Zurkirchen Silvan, Inwil (Stöckli Swiss Sports AG, Malters).

Note 5,6: Ramella Gianluca Lorenzo, Ebikon (Stiftung Brändi, Kriens).

Note 5,5: Bunge Maximilian, Emmetten (Stiftung Brändi, Kriens). Mohamad Aram, Emmen (Jugenddorf, Knutwil).

Note 5,4: Abdulahatova Robiyahon, Luzern (4B AG, Hochdorf). Kurmann Christoph, Luzern (ATI Group GmbH, Luzern). Moser Michael Stefan, Rain (2R Schreinerei AG, Sursee).

Weiter haben bestanden: Al Baihyizy Delgash Farsat Tamur, Giswil (Stiftung Brändi, Kriens). Barrios Caparro Daniel, Ermensee (Tisch & Stuhl Willisau AG, Willisau). Bucher Flavio, Menznau (Vogel Design AG, Ruswil). Bucher Jessica, Zug (Stiftung Brändi, Kriens). Ceni Renato, Reiden (Kissling Werk Statt Ware AG, Reiden). Daka Adrian, Willisau (Gebr. Wüest AG, Ettiswil). Delijaj Bajram, Schüpfheim (Gawo Gasser AG, Wolhusen). Habtom Josief, Kriens (Baumgartner Schreinerei AG, Obernau). Ibra David, Luzern (Gyr Innenausbau AG, Luzern). Maier Yannick, Vitznau (Murer + Gwerder AG, Weggis). Marchi Kamal, Kriens (Gastro Line’s AG, Kriens). Mehari Tesfom, Sursee (E. Zimmermann AG, Willisau). Simon Oliver Sirawich, Luzern (4B AG, Hochdorf). Sladojevic Nemanja, Emmenbrücke (Caritas Luzern, Luzern). Veeraragavan Samaran, Ebikon (Stiftung Brändi, Kriens). Yilmaz Mehmetali, Triengen (Hodel Trennwände AG, Knutwil).

Dahinden Michael, Schüpfheim (Rigi Bahnen AG, Vitznau). Müller Manuel, Emmenbrücke (Bergbahnen Sörenberg AG, Sörenberg). Schwegler Moritz, Riffers­wil (Pilatus-Bahnen AG, Kriens).

Bernet Silvan, Sempach (Rüeger Spenglerei AG, Sempach). Böni Andreas, St. Erhard (Bucher Bauspenglerei AG, Knutwil). Bremgartner Jan, Schenkon (Bucher Bauspenglerei AG, Knutwil). De Rosa Loris, Büron (Erwin Peter AG, Triengen). Krügel Jan, Willisau (Kaufmann Gotthard AG, Sursee). Limacher Michael, Flühli (Müller Bauspenglerei AG, Ruswil). Reiser Lucas, Kriens (Herzog Bauspenglerei AG, Luzern).

Krijestarac Ilhan, Root (Emilio Stecher AG, Root).

Eberle Luca Rafael, Luzern (Griesser AG, Luzern).

Note 5,6: von Rotz Jonas, Kerns (Anliker AG, Emmenbrücke).

Note 5,5: Schnider Silvan, Hochdorf (Amrein AG, Rickenbach).

Weiter haben bestanden: Biedermann Nico, Rain (Anliker AG, Emmenbrücke). Broch Marcel, Menzberg (A. Duss AG, Fontannen). Brunner Elias, Triengen (Amrein AG, Rickenbach). Bundi Philipp, Triengen (Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee). Ciaccia Alessandro, Malters (Marti Bauunternehmung AG, Luzern). Elsasser Joel, Nottwil (Josef Arnet AG, Dagmersellen). Giger Janik, Finsterwald (Hans Renggli Bau AG, Malters). Graber Manuel, Oberkirch (Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee). Hager Marvin, Rickenbach ­(Amrein AG, Rickenbach). Imlig Aaron, St. Erhard ­(Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee). Marfurt Janis, Sursee (Sustra Tiefbau + Strassen AG, Sursee). Meier Tobias, Uffikon (Wüest AG, Nebikon). Müller Simon, Buttisholz (Hans Renggli Bau AG, Malters). Wicki ­André, Alosen (Implenia Schweiz AG, Luzern). Zollinger Nicolas, ­Emmenbrücke (Marti Bauunternehmung AG, Luzern).

Abdella Mohammad, Luzern (Lötscher Tiefbau AG, Luzern). Frigg Janik, Obernau (Lötscher Tiefbau AG, Luzern). Marques da Silva Monteiro Emanuel Henrique, Buchrain (Lötscher Tiefbau AG, Luzern). Mazlumiar Mohammad Ewaz, Luzern (Anliker AG, Emmenbrücke). Sorkhabi Gholam Mohamad, Beromünster (Amrein AG, Rickenbach).

Note 5,4: Hediger Tim, Attelwil (Traveco Transporte AG, Sursee).

Weiter haben bestanden: Balzer Franka, Beromünster (Galliker Transport AG, Altishofen). Bosshard Jennifer, Rombach (Galliker Transport AG, Altishofen). Brühlmann Reto, Malters (Martin Brunner Transport AG, Luzern). Dubach Sebastian, Zell (Kurt Marti Transporte AG, Zell). Gisler Michelle, Flüelen (Schneider Umweltservice AG, Perlen). Heeb Josua, Nebikon (Galliker Transport AG, Altishofen). Podolak Florin, Bözberg (Lötscher Logistik AG, Luzern). Portmann Cornel, Hasle (Transport AG Entlebuch, Entlebuch). Schäffer Manuel, Oberdorf (Galliker Transport AG, Altishofen). Sidler Vanessa, Seon (Camion-Transport AG Wil, Rothen­burg). Sobreira Goncalves Fabio Fernando, Gettnau (Imbach Logistik AG, Schachen). Stalder Lenny, Schachen (Imbach Logistik AG, Schachen). Steffen Gian, Hünenberg See (Schneider Umwelt­service AG, Perlen). Walker Renato, Silenen (Schneider Umweltservice AG, Perlen). Walusimbi Anwar, Rothenburg (Pistor AG, Rothenburg). Wermelinger Adrian, Malters (Martin Brunner Transport AG, Luzern).

Lisibach Melissa, Buttisholz (Galliker Transport AG, Altishofen). Regli Fridolin, Ufhusen (Galliker Transport AG, Altishofen). Stalder Luca, Schötz (Galliker Transport AG, Altishofen). von Flüe Bruno, Bettwil (Galliker Transport AG, Altishofen).

Note 5,5: Bisang Jonas, Nebikon (Marché Restaurants Schweiz AG, Rothenburg).

Weiter hat bestanden: Bucher Flavia, Neudorf (Manor Warenhaus, Emmenbrücke).

Balazhi Neshyt, Emmenbrücke (Maréchaux Elektro AG, Luzern). Blum Mathias, Eschenbach (Bouygues E&S InTec Schweiz AG, Luzern). Eberle Dario, Horgen ­(Login Berufsbildung AG, Luzern). Feierabend Simon, Kriens (CKW Conex AG, Telematics, Luzern). Müller Janis Noel, Oberägeri (CKW Conex AG, Telematics, Luzern). Nguyen Nhat Thien, Luzern (Widmer Elektro-Telecom AG, Ebikon). Odoni Liceo, Baldegg (Elektro Nottwil AG, Nottwil). Schmid Raphael, Reiden (ParCom Systems AG, Emmen).

Debrunner Tiziana, Meiringen (Tierklinik Obergrund AG, Luzern). Fankhauser Michelle Antonia, Luzern (Kleintierpraxis Gerliswil, Emmenbrücke). Jöri Daina, Eich (Gross- und Kleintierpraxis Grünau, Reiden). Leuenberger Lena, Grossdietwil (Tierarztprax.am Rössliplatz AG, Dagmersellen). Roth Cindy, Alberswil (Gross- und Kleintierpraxis Grünau, Reiden). Shanthakumar Shanjivan, Küssnacht am Rigi (Central Kleintierpraxis, Sursee). Stadelmann Melanie, Hellbühl (Kleintierpraxis Wydenhof, Kriens). Troxler Joëlle, Schlierbach (Bucher Tierarzt, Hitzkirch).

Note 5,6: Huber Caroline Sophia, Schachen LU (amaZOOnas, Luzern).

Note 5,5: Strebel Yasmin Theres, Zwillikon (Tierheim an der Ron, Root).

Weiter haben bestanden: Fluder Tina, Kriens (Tierheim an der Ron, Root). Grossenbacher Melissa, Wasen im Emmental (Tierpension Furrer AG, Malters). Steinmann Anja, Ufhusen (Tierpension Hofmatt, Gettnau). Studer Ylenia, Egolzwil (Toni’s Zoo AG, Rothenburg). Wolfisberg Tina, Ruswil (Tierpension Furrer AG, Malters).

Kobel Philipp, Bern (Gübelin AG, Luzern).

Müller Anna Lena, Rotkreuz (Bucherer AG, Luzern).

Ahmadi Yaser, Luzern (Kath. Kirchegemeinde Luzern, Pfarrei St., Luzern). Egger Ramon, Kriens (Hirslanden Klinik St. Anna AG, Luzern). Enderes Fabian, Buchrain (Stiftung Brändi, Kriens). Frei Adrian, Winikon (Gemeinde Triengen, Triengen). Kunz Armin, Wolhusen (Kanton Luzern, Luzern). Schilliger Justin Sven, Rothenburg (Kanton Luzern, Luzern). Teklebrhan Fitsum, Luzern (Kath. Kirchegemeinde Luzern, Pfarrei St., Luzern). Zemuy Tesfalem, Luzern (Kanton Luzern, Hohenrain).

Hahn Josua Maria Tindal, Basel (B+T Bild+Ton AG, Rothenburg). Kurth Seraina, Zug (KKL Luzern Management AG, Luzern). Mendez Shánia Cheyenne, Luzern (KKL Luzern Management AG, Luzern). Rauschen Jule, Morgarten (B+T Bild+Ton AG, Rothenburg).

Burri Seira, Adligenswil (Walter Birchler Dental ­Ceramics GmbH, Luzern). Rico Pereira Silvia, Kriens (Erwin Jölly, Luzern).

Note 5,6: Garbely Salomé, Nottwil (Formconcept Architektur Baumanagement AG, Grosswangen).

Note 5,5: Christen Sara, Strengelbach (Leuenberger Architekten AG, Sursee). Häfliger Anina, Menznau (Kurmann Architekten AG, Menznau).

Note 5,4: Bucher Jeanine, Willisau (Baureag, Willisau).

Weiter haben bestanden: Aga Uche Immanuel, Luzern (Schmid Krieger AG, Luzern). Amrein Silvan, Römerswil (Stöckli + Ramundo Architektur GmbH, Beromünster). Anderegg Pascal, Zofingen (Bucher + Partner AG, Sursee). Araz Simon, Hildisrieden (Atmoshaus AG, Sempach Station). Baskaran Visnujan, Dierikon (Gmeiner AG, Luzern). Baumann Benito, Wassen UR (BK Architekten GmbH, Reiden). Belfiglio Deborah, Küssnacht am Rigi (Cometti Truffer Hodel Architekten AG, Luzern). Birrer Franz, Menznau (Kurmann Architekten AG, Menznau). Brandenberger Sanja, Rotkreuz (Lengacher Emmenegger Partner AG, Luzern). Bucheli Vanessa, Ruswil (Ingenieurbüro Kost + Partner AG, Sursee). Bucher Valerie (mit BM), Schüpfheim (PP Architektur AG, Escholzmatt). Burri Jeannine (mit BM), Luzern (Tripol Architekten AG, Luzern). Dembinski Bruno, Ettiswil (Franz Schärli, Zell). Erni Nino, Kriens (Camenzind Architekten AG, Luzern). Fleischli Nico, Udligenswil (Jäger Egli AG, Emmenbrücke). Furrer Manuel, Ebikon (Lötscher Architektur GmbH, Meggen). Gander Gian Marc, Emmenbrücke (Cerutti Partner Architekten AG, Rothenburg). Gander Julian, Emmenbrücke (Schubiger AG Bauingenieure, Luzern). Greter Ronja, Kriens (K3 Architektur AG, Kriens). Grüter Adrian, Buttisholz (CES Bauingenieur AG, Sursee). Helfenstein Raphael, Neuenkirch (Scheitlin Syfrig Architekten AG, Luzern). Hoeben Elias, Altdorf (IUB Engineering AG, Luzern). Holdener Alina (mit BM), Meggen (Peter Krummenacher, Luzern). Jeyababu Kavin, Luzern (Wälli AG Ingenieure, Horw). Kafexholli Donika, Ruswil (Brun Dubach Partner AG, Ruswil). Kaufmann Livia Lorena, Schötz (Renggli AG, Sursee). Kindler Eveline Nadine, Schwarzenberg (Kindler Design Architektur & Gestaltung, Schwarzenberg). Kneidl Elias, Kerns (Basler & Hofmann AG, Kriens). Koch Daniela, Obernau (Rüssli Architekten AG, Luzern). Kulli Matthias, Beromünster (W+P Bauingenieure AG, Rothenburg). Lang Vivienne, Gunzwil (IGD Grüter AG, Dagmersellen). Lieb Jaro, Sursee (Hausconcept AG, Sursee). Lindegger Dominik, Hergiswil (Hummburkart Architekten GmbH, Luzern). Lötscher Jamie Maura (mit BM), Luzern (Fahrni Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern). Lustenberger Michèle, Willisau (4K Architektur, Zell). Lustenberger Ruben, Sursee (Studer Partner AG, Sempach Station). Meier Lea, Oberkirch (BF architekten sursee ag, Sursee). Meier Sven, Oberkirch (Atelier für Architektur und ­Gestaltung AG, Luzern). Memeti Arijana, Goldau (Brigger + Käch Bauingenieure AG, Luzern). Mendes Carvalho Luis, Nebikon (Heller Architekten GmbH, Luzern). Mischler Claudio, Rain (Leuenberger Architekten AG, Inwil). Müller Lara, Oberrüti (Slamanig Planung & Design AG, Inwil). Nyffeler Linus, Neudorf (qbatur AG, Sursee). Odermatt Remo, Sempach (Renggli AG, Sursee). Oswald Raphael, Beromünster (Formis Architekten AG, Sursee). Ramisberger Tabea Bettina, Menzberg (CAS Architektur AG, Willisau). Regamey Yannis, St. Erhard (Blesshess AG, Luzern). Rodrigues Santos Luis Carlos, Nebikon (Lombardi AG Beratende Ingenieure, Luzern). Rölli Tobias, Buchs (Oswin Bättig Architekten AG, Dagmersellen). Roos Fabio, Rothenburg (Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke). Ruppen Michael Jonas, Nebikon (Felder Ingenieure Planer AG, Luzern). Schafer Fabian, Root (BG Ingenieure und Berater AG, Luzern). Schmidiger Silvan, Nottwil (Haupt AG, Ruswil). Schulz Timo, Adligenswil (Alex Häusler Architektur, Adligenswil). Schumacher Timo, Eschenbach (Anliker AG Generalunternehmung, Emmenbrücke). Sehrer Jean Pascal, Hildisrieden (Ingenieur-Planung AG, Rain). Sicuranza Erika, Luzern (IUB Engineering AG, Luzern). Stalder Ardian, Escholzmatt (Baurealit GmbH, Flühli). Stirnimann Valerio, Ruswil (Schwegler Architektur AG, Gettnau). Strasser Eric, Luzern (Felder + Partner Bauingenieure AG, Entlebuch). Stübi Claudio, Malters (Romano & Christen Generalunternehmung AG, Luzern). Suter Dario, Schwyz (Halter Casagrande Partner AG, Luzern). Töngi Alexandra, Dagmersellen (Kawa Design AG, Wauwil). von Rotz Jenny (mit BM), Kerns (Meletta Strebel Architekten AG, Luzern). Wicki Elias, Luzern (SHB Architekten GmbH, Luzern). Wicki Katrin (mit BM), Schüpfheim (Baumeler Partner AG, Wol­husen). Wicki Michèle, Ruswil (Bernhard Hofstetter, Entlebuch). Wyss Cedric Jerome, Willisau (Plan Quadrat AG, Willisau). Zumbach Stefanie, Schötz (Archireal AG, Dagmersellen).

Note 5,5: Kurmann Alain, Zell (Dubach Holzbau AG, Hüswil).

Note 5,4: Marti Christoph, Zell (Dubach Holzbau AG, Hüswil). Portmann Armin, Ebnet (Haupt AG, Ruswil).

Weiter haben bestanden: Achermann Janik, Altishofen (Zimmerei Team Egolzwil AG, Egolzwil). Aebi Oliver, Beromünster (Zimmermann Holzbau und Sägerei AG, Herlisberg). Aellig Michel, Wiliberg (Burgherr Moosersäge AG, Hintermoos). Barmet Simon, Inwil (Ideal Holzbau AG, Ballwil). Bernet Manuel David, Altbüron (Schaerholzbau Produktion AG, Altbüron). Bucher Colin, Luzern (Eggstein Holz AG Luzern, ­Emmenbrücke). Christen Aaron, Aesch (Stadelmann Holzbau AG, Aesch). Degen Simon, Malters (Stalder Holzbau AG, Malters). Dubach Jonas, Hofstatt (Dubach Holzbau AG, Hüswil). Emmenegger Colin, Ruswil (Loosli Holzbau Willisau AG, Willisau). Fallegger Erich, Geuensee (Walter Greter Holzbau, Römerswil). Fankhauser Silvan, Marbach (Wicki Holzbau AG, Marbach). Hartmann Noel, Kriens (Werner Bucher, Kriens). Helfenstein Silvan, Sempach (Helfenstein + Muff Holzbau AG, Sempach). Heller Simon, Ruswil (Schmid & Rüssli Holzbau AG, Malters). Hinterberger Janik, Ohmstal (Zimmerei Team Egolzwil AG, Egolzwil). Hodel Joscha, Altishofen (Lang Holzbau AG, Altishofen). Kaufmann Josua, Luthern (Christen AG, Hofstatt). Koch Noah, Bettwil (Erni Holzbau AG, Schongau). Koller Tobias, Grossdietwil (Karl Rölli Holzbau, Bedachung & Spenglerei AG, Pfaffnau). Krummenacher Florian, Inwil (1a Hunkeler Holzbau AG, Ebikon). Kuhn Dimitri Noah, Luzern (Massholzbau GmbH, Malters). Loosli Johan­nes, Kriens. Lustenberger Jeremias, Sulz (Erni Holzbau AG, Schongau). Lustenberger Kevin, Kleinwangen (Tschopp Holzbau AG, Hochdorf). Lustenberger ­Niklaus, Werthenstein (Haupt AG, Ruswil). Meyer ­Roman, Inwil (Schläpfer Holzbau AG, Emmen). Mosimann Jérôme, Menziken (Erni Holzbau AG, Schongau). Mühlemann Pascal, Hergiswil (Bättig Holzbau GmbH, Schötz). Müller Sandro, Grosswangen (Roos Holzbau AG, Buttisholz). Näf Dominik, Eich (Albisser AG, Geuensee). Nagel Emil, Hitzkirch (Tschopp Holzbau AG, Hochdorf). Niggeli Gabriel, Obernau (Buob Holzbau AG, Luzern). Portmann Noah, Wolhusen (Holzbau Schachen AG, Schachen). Renggli Ueli, ­Finsterwald (Huwiler Mägu GmbH, Entlebuch). Rölli David, Ebersecken (Schaerholzbau Produktion AG, Altbüron). Schaller Severin, Ruswil (Haupt AG, Ruswil). Stirnimann Fabian, Küssnacht am Rigi (Portmann ­Holzbau GmbH, Meierskappel). Vogel Ivo, Entlebuch (Dahinden Bau GmbH, Schüpfheim). Vogel Tobias, Schwarzenberg (Massholzbau GmbH, Malters). Wechsler David, Grosswangen (Holzbauteam Lustenberger AG, Grosswangen). Wechsler Jan, Hergiswil (Dubach Holzbau AG, Hüswil). Widmer Fabian, Inwil (Tschopp Holzbau AG, Hochdorf). Zeder Elia, Inwil (Schläpfer Holzbau AG, Emmen). Zuppiger Severin, Grosswangen (Weingartner & Meier Holzbau AG, Oberkirch). Zweifel Colin, Beromünster (Hecht Holzbau AG, Sursee).