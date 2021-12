Luzern Stadtgärtnerei wird in Stadtgrün umbenannt Ab dem 1. Januar 2022 wird aus der 142 Jahre alten Luzerner Stadtgärtnerei Betrieb die Stadtgrün Luzern. Die Namensänderung trage den vielfältigen Aufgaben der Organisation besser Rechnung, so die Stadtverwaltung. 20.12.2021, 09.51 Uhr

Die Stadtgärtnerei Luzern wird in Stadtgrün Luzern umgetauft. Bild: PD

Die Stadtgärtnerei Luzern wurde 1879 gegründet und entwickelte sich vom Einmannbetrieb zu einer städtischen Abteilung mit rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 15 Berufen. In den letzten Jahrzehnten habe sich das Aufgabengebiet der Stadtgärtnerei stark verändert, so die Stadt Luzern in einer entsprechenden Mitteilung. Der Betrieb habe immer mehr breitere und teils auch komplexere Aufgaben übernommen.

In den letzten Jahren seien ergänzend dazu neue und bedeutende Aufgaben wie das Bestattungs- und Friedhofswesen, das Ressort Aussensport, die Familiengärten, die Begleitung von Urban-Gardening-Projekten, die öffentlichen Sitzbänke, die Anmeldung der Todesfälle oder Pop-up-Parks zum Aufgabengebiet der Stadtgärtnerei hinzugekommen.

Die Bezeichnung Stadtgärtnerei werde dieser Entwicklung nicht mehr gerecht, schreibt die Stadtverwaltung. Viele der neuen Aufgaben hätten keinen konkreten Bezug zur Bezeichnung Gärtnerei. Dies führe in der Praxis und in der Aussenwahrnehmung oft zu Unklarheiten. Deshalb habe man sich entschieden, die Stadtgärtnerei per 1. Januar 2022 in Stadtgrün Luzern umzubenennen. Die Bezeichnung Stadtgrün sei in der Branche bereits etabliert: Mehrere Städte wie zum Beispiel Bern, Winterthur, St.Gallen, Thun oder Schaffhausen haben in den letzten Jahren denselben Namenswechsel aus denselben Gründen vollzogen. (pl)