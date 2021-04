Namenswechsel «Die Mitte» ohne das «C» reicht ihm nicht: Alt Nationalrat Pius Segmüller ist aus der CVP ausgetreten In der Zentralschweiz wird die Familienpartei künftig im einen Kanton mit dem «C» im Namen und im anderen ohne auftreten. Der Luzerner alt Nationalrat Pius Segmüller hat seiner Partei deshalb den Rücken gekehrt. Lukas Nussbaumer 09.04.2021, 05.00 Uhr

In rund zwei Wochen will CVP-Präsident Christian Ineichen die Öffentlichkeit informieren, was die Basis seiner Partei vom intern umstrittenen Namen «Die Mitte Kanton Luzern» hält. Ausgezählt werden die auf dem Postweg verteilten und zurückgeschickten Fragebögen, auf denen sich die Mitglieder nur mit Ja oder Nein zum von der Parteileitung vorgeschlagenen neuen Namen äussern können, am 19. April unter notarieller Aufsicht. CVP-Sekretär Rico De Bona begründet dies damit, «Vertrauen in den Prozess auf dem Weg zu einem neuen Namen schaffen zu wollen».

Ob die geschlossen für «Die Mitte Kanton Luzern» votierende Parteispitze dieses Vertrauen gewinnen kann, entscheidet sich im September oder November an einer Delegiertenversammlung, die, wenn möglich, physisch durchgeführt werden soll. Luzern wäre damit nach Obwalden, Nidwalden und Zug der vierte Zentralschweizer Kanton, in dem die CVP über den national schon im November 2020 entschiedenen Namenswechsel zu «Die Mitte» entschieden hat.

Unterschiedliche Namen in Nid- und Obwalden – Rest der Zentralschweiz entscheidet später Die CVP Obwalden hat Ende März als erste Zentralschweizer Sektion entschieden, wie sie künftig heisst: «CVP Obwalden – Die Mitte». Bei der Urabstimmung machten 54 Prozent der Mitglieder mit. 149 stimmten für den Parteinamen «Die Mitte», 153 wollten beim Namen CVP bleiben. Für eine komplette Namensänderung wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig gewesen, weshalb die Partei künftig als «CVP Obwalden – Die Mitte» auftritt. Die CVP Nidwalden heisst künftig «Die Mitte Nidwalden». Der Entscheid fiel am Dienstag, als sich 222 Mitglieder für diese Namensänderung aussprachen. 218 Mitglieder favorisierten einen Doppelnamen, 65 wollten am bisherigen Namen «CVP Nidwalden» festhalten, während sich 4 Mitglieder enthielten. Dies entspricht einer Stimmbeteiligung von knapp 55 Prozent. Im Gegensatz zu anderen Kantonalparteien war für den Namenswechsel keine Zweidrittelmehrheit nötig, wie Parteipräsident Mario Röthlisberger sagt. Die Delegierten der CVP des Kantons Zug können am 1. Juni über den Antrag der Parteileitung zum Namenswechsel auf «Die Mitte Kanton Zug» befinden, wie Präsidentin Laura Dittli sagt. Sie hoffe, die Versammlung physisch durchführen zu können. Wie im Kanton Luzern braucht es für die Statutenänderung eine Zweidrittelmehrheit. Die CVP des Kantons Schwyz wird die Namensfrage laut Präsident Bruno Beeler «erst dann diskutieren, wenn wieder eine physische Mitgliederversammlung möglich ist». Er hoffe, dass dies im Herbst der Fall sein werde. Die Mehrheit der Parteileitung möchte den neuen Namen annehmen, er sei «für alle Varianten offen», so Beeler. Eine Basisbefragung sei derzeit nicht vorgesehen. Auch bei der Schwyzer CVP braucht es für die Namensänderung eine Mehrheit von zwei Dritteln der an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder. Der Urner CVP pressiert es mit der Namensänderung nicht sonderlich. Man wolle die anderen Zentralschweizer Sektionen beobachten und habe schliesslich Zeit bis 2025, sagt Präsident Flavio Gisler. Der Vorstand hat noch keine offizielle Haltung beschlossen, Gisler selber will sich zu seiner Präferenz nicht äussern.

Die Hürden für den Namenswechsel sind relativ hoch, denn es braucht die Zustimmung von zwei Dritteln der Delegierten. Und: Es gibt ein mit prominenten Köpfen besetztes Komitee, das sich ausgesprochen aktiv für die Beibehaltung des «C» im Namen einsetzt. Ein Komitee auch, welches das Vorgehen der Parteileitung harsch kritisiert. Es sei «unverständlich», warum der vom Komitee gemachte Kompromissvorschlag «CVP Luzern – die Mitte» der Parteibasis nicht auch vorgelegt worden sei, monieren die Kämpfer für die Beibehaltung des «C», das für christlich steht.

Kritik an nationaler und kantonaler Parteispitze

Zu den Aushängeschildern des Komitees gehören etwa Albert Schwarzenbach, 2019 und 2020 Präsident des Grossen Stadtrats und damit höchster Stadtluzerner, alt Regierungsrat Klaus Fellmann, der frühere Kantonsrat Marcel Sonderegger – und anfänglich auch Pius Segmüller, zwischen 2007 und 2011 Nationalrat für die CVP des Kantons Luzern. Segmüller bezeichnet das Vorgehen der Parteileitung, die in ihrer Umfrage lediglich ein Ja oder Nein zum neuen Namen ermöglicht, als «nicht korrekt. Sie ist total auf ‹Die Mitte› fokussiert, obwohl es viele gibt, die sich für ‹CVP Luzern – die Mitte› aussprechen».

Pius Segmüller.

Bild: Pius Amrein

Segmüller, zwischen 1998 und 2002 Kommandant der Päpstlichen Schweizergarde und danach bis zu seiner Wahl in den Nationalrat Kommandant der Stadtpolizei Luzern, stört sich auch am Vorgehen der nationalen Parteispitze. «Statt gleich auf nationaler Ebene den Namen zu wechseln, hätte man zuerst die Kantonalsektionen entscheiden lassen sollen. Eine für die Partei derart wichtige Weichenstellung muss von der Basis und nicht von oben herkommen», sagt der bekennende Christ, der früher FDP-Mitglied war und der wegen des «C» einst der CVP beigetreten ist.

Das ist inzwischen Geschichte: Nach dem Wechsel von «CVP» zu «Die Mitte» auf nationaler Ebene ist der 69-jährige ausgebildete Sekundarlehrer aus der Stadt-, der Kantonal- und der Mutterpartei ausgetreten. Und Segmüller wird künftig parteilos bleiben, auch wenn er von der FDP bereits angefragt worden ist.

Reto Wyss ist für «Die Mitte», sein persönlicher Mitarbeiter setzt sich für das «C» ein

Ebenfalls ein prominentes Mitglied des C-Komitees ist Kurt Bischof, persönlicher Mitarbeiter von Regierungspräsident und Finanzdirektor Reto Wyss. Bischof bezeichnet die von der Parteispitze initiierte Umfrage in einem Leserbrief als «ungeschickt aufgegleist» und vertritt bei diesem Thema damit eine andere Meinung als sein Chef Reto Wyss, der sich in unserer Zeitung bereits öffentlich für den Wechsel zu «Die Mitte Kanton Luzern» ausgesprochen hat. Das sei «kein Problem», sagt der in einem Teilzeitpensum für den Finanzdirektor arbeitende Inhaber einer Kommunikationsagentur. Sein Einsatz für das Beibehalten des «C» im Namen sei «vorgängig mit Reto Wyss abgesprochen worden». Wyss sagt, er habe am Leserbrief zwar keine Freude, wolle aber «die freie Meinungsäusserung sicher nicht unterbinden».

Trotz viel Prominenz, die für «CVP Luzern – Die Mitte» weibelt, gibt sich Parteipräsident Christian Ineichen gelassen. Er sei «vorsichtig zuversichtlich», dass die Delegierten den Namen «Die Mitte Kanton Luzern» gutheissen würden. Die Kritik, wonach die Aussagekraft der Basisbefragung beschränkt sei, weil der Kompromissvorschlag «CVP Luzern – Die Mitte» nicht darin enthalten sei, kontert er so: «Je nach der Grösse des Abstands zwischen Ja- und Nein-Stimmen zum neuen Namen gibt es viel oder wenig Interpretationsspielraum.»

Christian Ineichen. Bild: Pius Amrein

Auch auf die Frage, ob er bei einem Nein zum Vorschlag der Parteispitze als Präsident zurücktrete, antwortet der 43-jährige Marbacher entspannt: «Das habe ich mir noch nie überlegt. Spontan sage ich Nein, denn ich habe keine Mühe, einen demokratisch gefällten Entscheid zu akzeptieren.»

Bis jetzt nur ein Parteiaustritt wegen neuen Namens

Laut Ineichen rumort es parteiintern nicht. Er erhalte relativ wenige und zumeist positive Rückmeldungen zum vorgeschlagenen neuen Namen, gerade auch von älteren Parteimitgliedern. Die Reaktionen seien «anzahlmässig und auch in Bezug auf die Wortwahl absolut nicht vergleichbar mit den Zuschriften, die es nach dem Departementswechsel von Reto Wyss vom Bildungs- ins Finanzdepartement gegeben hat», sagt Ineichen. Parteisekretär Rico De Bona betont, Austritte wegen des Namenswechsels habe es mit Ausnahme desjenigen von Pius Segmüller keine gegeben.