So bereitet sich die CVP auf ihre Delegiertenversammlung vor

Namenswechsel Kein Zertifikat, dafür Masken und Abstände: So bereitet sich die Luzerner CVP auf ihre entscheidende Delegiertenversammlung vor Bald fällen die Delegierten der Luzerner CVP einen historischen Entscheid. Sie bestimmen am 6. September, ob die grösste Partei des Kantons nach 50 Jahren einen neuen Namen bekommt und sich vom «C» verabschiedet. Dominik Weingartner 24.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Vorbereitungen für die Delegiertenversammlung im Kulturzentrum Braui in Hochdorf laufen auf Hochtouren. Damit betraut ist Parteisekretär Rico De Bona. Er sagt: «Die Situation ist insofern ausserordentlich, weil wir seit eineinhalb Jahren keine richtige Delegiertenversammlung mehr gehabt haben.» Hinzu kommen die Coronamassnahmen. Da keine Zertifikatspflicht vorgesehen ist, müssen im Saal Massnahmen getroffen werden. So müssen etwa Masken getragen und Abstände eingehalten werden. Die Halle kann zu zwei Dritteln ausgelastet werden, wie De Bona erklärt. «Die Braui ist so gross, dass wir unter diesen Bedingungen locker über 300 Personen in die Halle bringen.» Wie viele Personen maximal Platz haben, klärt die Partei bei einer Begehung vor Ort nächste Woche genau ab.

Insgesamt rechnet die Partei mit 300 bis 350 Delegierten, die an der Versammlung teilnehmen werden. Bei dieser Einschätzung verlässt sich De Bona auf seine Erfahrung. «Ich bin nun schon ein paar Jahre im Amt. Ich analysiere die Traktanden und den Standort und schätze die Zahl ein», sagt er. Anmelden müssen sich die Delegierten nicht. «Wir sind eine Volkspartei und wollen offen sein», sagt De Bona.

Insgesamt rund 680 Delegierte

Die grösste Delegiertenversammlung der jüngeren Vergangenheit erlebte die CVP, als Anfang 2019 über die Nachfolge des ehemaligen Ständerats Konrad Graber entschieden wurde. Über 700 Delegierte und Gäste nahmen teil. Laut De Bona sorgen Wahlen von Ständeratskandidaten oft für einen grossen Andrang, da dies in der Regel nur etwa alle zehn Jahre passiert.

An der Delegiertenversammlung der Luzerner CVP im Januar 2019 waren über 500 Delegierte anwesend.

Bild: Boris Bürgisser

Doch wer sind die Frauen und Männer, die am 6. September über den künftigen Namen der grössten Luzerner Partei entscheiden? Laut De Bona verfügt die CVP über ungefähr 650 Delegierte. Wer dazu gehört, ist in den Statuten der Partei festgehalten. Ein Teil ist von Amtes wegen Mitglied der Delegiertenversammlung. Dazu gehören amtierende und ehemalige Regierungsrätinnen und Regierungsräte, amtierende und ehemalige eidgenössische Parlamentarierinnen und Parlamentarier, Kantonsrätinnen und Kantonsräte, Mitglieder der Parteileitung, Präsidentinnen und Präsidenten der Orts- und Wahlkreisparteien, eidgenössische Delegierte, ehemalige und amtierende Richterinnen und Richter am Kantonsgericht oder eidgenössischen Gerichten sowie der Parteisekretär, also Rico De Bona.

Weiter stellen die anerkannten Vereinigungen in der Luzerner CVP je drei Delegierte. Zurzeit sind dies die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft, die CVP Frauen, die CVP 60+, die Christlichsoziale Vereinigung, die Landwirtschaftskommission und die Christlich-Demokratischen Kosovaren. Die Jungpartei der CVP, die sich bereits «Junge Mitte Kanton Luzern» nennt, stellt zwölf Delegierte.

Ortsparteien stellen die meisten Delegierten

Den grössten Teil stellen aber die von den Ortsparteien bestimmten Delegierten. Sie machen 400 Delegierte aus. Jede Ortspartei verfügt über mindestens zwei Delegierte, ansonsten werden die Mandate nach Wählerstärke der CVP in den jeweiligen Gemeinden verteilt. Als Referenz wird die jüngste Neuwahl des eidgenössischen Parlaments angewendet. Laut De Bona wählen die meisten Ortsparteien ihre Delegierten. «Oft werden ehemalige Kantonsrätinnen und Kantonsräte angefragt. So kann man weiter von deren Erfahrung profitieren», sagt der Parteisekretär.

De Bona ist zuversichtlich, dass die Delegiertenversammlung am 6. September über die Bühne gehen kann. «Stand heute wird das funktionieren», sagt er. Vorbehalten sind neue Einschränkungen von Veranstaltungen aufgrund der Coronalage durch den Bund. Damit scheint aber vorerst nicht zu rechnen sein. Und wenn doch, könnte die CVP laut De Bona rasch in den Modus einer Online-Delegiertenversammlung wechseln.