Naphthalin in Hofmatt-Schulhäusern Trotz Kosten von 689'000 Franken: Darum setzt Horw auf Sanierung statt Abriss Der Horwer Gemeinderat will 19 weitere Räume in den Schulhäusern Hofmatt 1 und 2 von Naphthalin befreien. Laut Gemeinderätin Astrid David Müller sind die Gebäude sonst noch gut in Schuss. Roman Hodel 04.06.2021, 05.00 Uhr

Wegen erhöhter Werte der Bauchemikalie Naphthalin hat der Horwer Gemeinderat vor zwei Jahren in den Schulhäusern Hofmatt 1 und 2 die Böden in fünf Räumen ersetzen und sanieren lassen. Nun will er weitere 19 Räume von dem Schadstoff befreien und beantragt dem Einwohnerrat einen Sonderkredit über 689'000 Franken. Der Weg über das Parlament ist nötig, weil der Betrag über der Kompetenzgrenze der Exekutive mit 546 655 Franken liegt. Die Kosten von rund 36'000 Franken pro Raum habe man in dieser Höhe erwartet, wie Immobilien- und Sicherheitsvorsteherin Astrid David Müller (SVP) sagt.

Es sei bereits 2019 klar gewesen, weitere Massnahmen für eine umfassende Sanierung zu prüfen. Dabei wird das Material, welches direkt mit Naphthalin belastet ist, komplett entfernt und entsorgt. Es handelt sich um die teerölgetränkte Spreuschicht unter dem Unterlagsboden und um den Unterlagsboden selber. David sagt:

«Der Gemeinderat will mit der bestmöglichen Sanierung eine nachhaltige Wirkung erreichen. Spätere Generationen sollen sich nicht mehr mit dem Schadstoff befassen müssen.»

Die Schulanlage Hofmatt: Im Trakt 1 (rechts) gibt's erhöhte Naphthalin-Werte, im Trakt 3 (links) nicht.

Bild: Dominik Wunderli (Horw, 12. Februar 2019)

Trotz Sanierung wird es nicht ganz schadstofffrei

Zudem lohnt sich laut Bericht und Antrag (B&A) an den Einwohnerrat die Sanierung auch deshalb, weil sich die betroffenen, 1964 erstellten Schulhäuser in einem guten baulichen Zustand befinden. In der Würdigung des B&A heisst es, dass die Gebäude danach «wieder schadstofffrei, nachhaltig und langfristig» für die Schulen und den Kindergarten zur Verfügung stehen. Das ist allerdings zugespitzt. «Wir sind uns bewusst, dass die Dämpfe in der Betonstruktur weiterhin vorhanden sind», räumt David ein. Deshalb würden zusätzlich zur Entfernung der Schadstoffquelle die Betonböden und nötigenfalls auch die Wände mit Epoxidharz oder einer Spezialfolie abgedichtet. So werde verhindert, dass Restdämpfe in schädlichem Ausmass in die Raumluft gelangen.

Das Bundesamt für Gesundheit hat keine gesetzlichen Grenz- oder Richtwerte festgelegt. Die Welt-Gesundheitsorganisation WHO definiert erst bei einem Wert von 30 Mikrogramm pro Kubikmeter (Richtwert II) einen Handlungsbedarf. «Der mit der Sanierung angestrebte Richtwert I von maximal 10 Mikrogramm pro Kubikmeter ist gemäss WHO gesundheitlich unbedenklich», betont David. Zum Vergleich: Bei den Messungen 2019 lagen die Werte zwischen 56 Mikrogramm pro Kubikmeter im Kindergarten und 188 im Psychomotorikraum.

Bild: PD

Aktuell sind in den belasteten und noch nicht sanierten Räumen Luftreinigungsgeräte installiert. «Der Unterricht kann somit bedenkenlos weitergeführt werden», schreibt der Gemeinderat. Die Geräte dienten jedoch als Zwischenlösung und ersetzten keine Sanierung. Diese will die Gemeinde «so schnell wie möglich» starten und bis Ende 2023 ausführen. Über den Sonderkredit befindet der Einwohnerrat am 24. Juni. Gemäss David sind in Horw keine weiteren Schulbauten bekannt, die von Naphthalin betroffen sind.

Verschiedene Schulhäuser in der Region sind von Naphthalin betroffen

Horw befindet sich bezüglich Naphthalin quasi in bester Gesellschaft. Auch in Luzern, Kriens, Emmen und Ebikon sind Schulhäuser mit der Bauchemikalie belastet. Während beispielsweise Kriens in seinen vier betroffenen Schulhäusern ebenfalls auf Sanierungen setzt, plant Ebikon einen Ersatz des «Höfli». Naphthalin wurde in den 1960er und 70er Jahren oft eingesetzt. Es gilt als krebserregend, wissenschaftlich bewiesen ist dies aber nicht.