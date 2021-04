Nathalie Brunner Nachtaktiv und mit grossem Herz für Minderheiten: So tickt die künftige Neubad-Chefin Mit Nathalie Brunner führt ab August eine Frau das Luzerner Kulturzentrum Neubad, die vielen auch als DJ Playlove bekannt sein dürfte. Wer ist die 39-Jährige – und was hat sie vor? Roman Hodel 03.04.2021, 05.00 Uhr

Gratulationen noch und noch hat Nathalie Brunner erhalten. Persönlich, via Telefon, in den Sozialen Medien. Gratulationen zu ihrem neuen Job als Geschäftsführerin des Luzerner Kulturzentrums Neubad. Dabei kann sie es manchmal selbst noch kaum glauben. Nicht, weil es ihr an Selbstbewusstsein mangelt; oder an den Fähigkeiten – mit Blick auf ihre langjährige Erfahrung als Kulturschaffende und Festivalorganisatorin sowie ihren Master in Kulturmanagement. Doch: 60 Mitarbeitende, 2,6 Millionen Franken Jahresumsatz. «Es handelt sich um eine grosse Nummer mit hoher Verantwortung – aber ich freue mich riesig darauf», so Brunner. Sie sagt dies auf charmante Weise, auch wegen ihres Dialekts. Dieser klingt trotz einiger Umzüge für Luzerner Ohren nach Wien, wo sie geboren ist.

Nathalie Brunner vor dem Neubad. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. April 2021)

Ein Facebook-Eintrag aus Brunners Freundeskreis geht so:

«Liebe Luzernerinnen & Luzerner! Ihr zügelt uns zwar einen Teil unserer kulturellen Kronjuwelen ab... aber das spricht für euch und insbesondere für das Neubad.»

Mit «uns» ist nicht Wien gemeint, sondern Zürich – seit 13 Jahren ihr Zuhause. Dort arbeitet Brunner aktuell als Kulturmanagerin und Projektleiterin im «Kosmos». Dabei schafft sie unter anderem Plattformen für Themen, «über die sonst nirgends gesprochen wird, wie etwa Queer Sex Health - sexuelle Gesundheit für alle.» Es sind Plattformen, die eine diverse und offene Gesellschaft begünstigen. «Denn ich habe ein grosses Herz für Gleichberechtigung und für Minderheiten», sagt Brunner. Das zeigt sich auch bei einem anderen Engagement der 39-Jährigen: 2013 hat sie den Verein Les Belles de Nuit mitbegründet. Dieser fördert die Diversität und die Sichtbarkeit von Frauen im Nachtleben.

Parallelen zu ihrer jetzigen Wirkungsstätte

Ihre Noch-Wirkungsstätte, das «Kosmos», ist Kino, Veranstaltungsforum, Gastro, Club sowie Buchhandlung in einem – und somit dem Neubad nicht unähnlich. «Ja, ich erkenne vieles wieder», sagt Brunner. Das Neubad habe aber ein definiertes Ende. «Dies ergibt ein anderes Spannungsfeld, und ich bin überzeugt, mit meiner DNA gut dazu zu passen.» Solche Freiräume brauche jede Stadt. «Man darf nicht alles verdichten und gentrifizieren.» Die Atmosphäre im früheren Hallenbad sei einmalig. Sie sagt:

«Ich hätte mir immer ein Neubad in Zürich gewünscht.»

Beruflich hat es sie bereits in der Vergangenheit mehrfach ins Neubad verschlagen. Denn wenn es nachtet, wird aus Nathalie Brunner DJ Playlove. Elektronische Musik ist ihre grosse Leidenschaft. Diese teilt sie mit ihrem Ehemann, der als DJ styro2000 einer der Wegbereiter der Technokultur in Zürich ist. Klar, dass der Club im Neubad-Keller einen besonderen Reiz auf Brunner ausübt. Zumal sie den aktuellen Clubleiter, Guy de Pràs, vom einstigen «Uferlos» her kennt.

Ob die Chefin noch persönlich am DJ-Pult stehen wird? «Das gilt es herauszufinden», sagt Brunner und ergänzt schmunzelnd: «Ich werde mich bestimmt nicht als Erstes in den Club buchen.» Als selbsternannte «Nachtaktivistin» weiss sie indes schon heute, Tages- und Nachtjob unter einen Hut zu bringen. Alles eine Frage der Prioritäten und des Masses. Sie sagt:

«Wenn ich als DJ pausieren würde, wären alle sehr unglücklich, vor allem ich selber.»

Zuerst will Brunner ohnehin ankommen, bis zum Stellenantritt am

1. August bleibt noch Zeit. Auf die Frage, wo ihr Einfluss im Neubad zu spüren sein werde, antwortet sie: «Mein internationales Netzwerk nehme ich mit, aber um die Veranstaltungen kümmert sich das etablierte Team, das einen guten Job macht.» Das Neubad soll laut Brunner ein Ort bleiben, «der im Quartier verankert ist, wo Partizipation gelebt wird, wo Menschen und Ideen zusammenkommen, wo alles möglich sein soll.»

Das Einzige, was zu Brunners Glück noch fehlt, freilich etwas Wesentliches: Das coronabedingt geschlossene Neubad muss irgendwann wieder öffnen können. Sie sagt:

«Es war ein seltsames Gefühl, sich in einem stillgelegten Betrieb zu bewerben.»

Und es sieht gerade nicht danach aus, als würde sich bald etwas daran ändern. «Die Planungsunsicherheit ist die wohl grösste Herausforderung meines neuen Jobs», sagt Brunner – und gibt sich gleichwohl optimistisch: «Ich hoffe sehr, dass wir im Sommer wieder locker im Neubad zusammenkommen können.» Wenn sie als vom Lockdown stark betroffene Kulturmanagerin und DJ etwas gelernt habe, dann dies: «Geduldig sein, nicht aufgeben, sich gegenseitig motivieren.»