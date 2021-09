Nationalbank-Millionen Tiefere Kapitalsteuer, mehr Abzüge für Patente und Forschung: Luzerner Gewerbeverband fordert Steuerreform Luzern soll die höheren Ausschüttungen der Nationalbank nutzen, um im Standortwettbewerb mit anderen Kantonen aufzuholen, fordert der KMU- und Gewerbeverband. So könne die verhaltene Umsetzung der nationalen Steuerreform korrigiert werden. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 02.09.2021, 16.34 Uhr

Geht es nach dem kantonalen KMU- und Gewerbeverband, sollte Luzern die SNB-Millionen nutzen, um für Unternehmen attraktiver zu werden. Im Bild die geplante Rösslimatt-Überbauung beim Bahnhof Luzern. Visualisierung Architron/SBB

Statt mit 32 Millionen Franken rechnet der Luzerner Regierungsrat künftig mit 160 Millionen Franken an jährlichen Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank. Das zusätzliche Geld soll in eine Steuersenkung in zwei Schritten und in den Ausbau von Leistungen fliessen. Die Parteien haben unterschiedlich auf die Pläne der Regierung reagiert. CVP und SVP verlangen zum Beispiel eine raschere Steuersenkung in einem Schritt, SP und Grüne wollen stattdessen die Leistungen noch mehr ausbauen. Die Sozialdemokraten fordern zudem eine Steuergesetzrevision, um den Mittelstand stärker zu entlasten.

Eine ergänzende Steuergesetzrevision bringt jetzt auch der KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern (KGL) aufs Tapet. Diese soll aber auf die Unternehmen ausgerichtet sein, wie KGL-Präsident Peter With auf Anfrage sagt. Denn:

«Seit der Umsetzung der nationalen Steuer- und AHV-Reform im letzten Jahr hat Luzern im kantonalen Standortwettbewerb deutlich an Plätzen eingebüsst. Das sollte jetzt korrigiert werden.»

Zur Erinnerung: Bei den Gewinnsteuern liegt Luzern im vorderen Mittelfeld. Die Kapitalsteuer ist hingegen mit 0,185 Prozent deutlich höher als bei den anderen Zentralschweizer Kantonen (zwischen 0,001 und 0,072 Prozent). Der Patentboxabzug beträgt in Luzern 10 Prozent, in Zug, Schwyz, Ob- und Nidwalden hingegen 90 Prozent. Für Forschung und Entwicklung können Luzerner Unternehmen gar keine Abzüge geltend machen, in den meisten anderen Zentralschweizer Kantonen aber bis 50 Prozent.

Globale Mindeststeuer würde Luzern stärker benachteiligen

Für KGL-Präsident With ist darum klar: «Der Kanton Luzern verschwindet vor allem bei internationalen und innovativen Unternehmen von der Shortlist.» Es drohe auch die Abwanderung bereits hier ansässiger kapitalkräftiger Firmen, die einen Grossteil der Unternehmenssteuern bezahlen. Denn sollte die von der OECD geplante globale Mindeststeuer von 15 Prozent kommen, werde Luzern noch weniger attraktiv, weil es an übrigen Anreizen mangle. Der KGL fordert deshalb eine Kapitalsteuer von 0,001 Prozent, einen Patentboxabzug von 90 Prozent und einen Forschungsabzug von 50 Prozent. Damit sei Luzern noch nicht spitze, «aber immerhin auf der Höhe der umliegenden Kantone».

Die Forderung für eine Korrektur bei der Steuerbelastung für Firmen ist nicht neu; entsprechende Gespräche mit Vertretern der bürgerlichen Parteien hätten laut With bereits stattgefunden, wurden aber wegen der Pandemie nicht vertieft. «Nun wurden wir von der Ankündigung der Regierung überrascht.» Der KGL hoffe jetzt, dass Parlament und Regierungsrat zusätzlich zur Steuersenkung für natürliche Personen auch die notwendige Revision der Unternehmenssteuern an die Hand nehmen; der Zeitpunkt zwischen zusätzlichen SNB-Millionen und geplanter globaler Mindeststeuer sei günstig.

Der KGL kann auf die Unterstützung der Wirtschaft zählen. Schon Ende 2019 und Anfang 2020 forderten verschiedene Vertreter Korrekturen bei der kantonalen Umsetzung der nationalen Steuerreform (wir berichteten). So sagte André Bieri, Partner beim international tätigen Beratungsunternehmen EY (Ernst&Young): «Luzern hat die Einführung einer wirkungsvollen Patentbox sowie eines Forschungs- und Entwicklungsabzugs verpasst. Das muss Luzern nachholen.» Adrian Derungs, Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, doppelte nach: «Während Obwalden, Schwyz und Zug den zulässigen Spielraum der Steuerinstrumente ausnützen, verzichtet Luzern darauf. So verliert Luzern im Vergleich mit den anderen Zentralschweizer Kantonen.»

Senkung des Steuerfusses entlastet alle in wenig

Während SP und Gewerbeverband mittels Steuergesetzrevision entweder Mittelstand oder Firmen entlasten wollen, sieht der Regierungsrat mit der Senkung des Steuerfusses Erleichterungen für natürliche und juristische Personen gleichermassen vor. Was das konkret bedeutet, zeigen folgende Beispiele anhand von Zahlen, welche das Finanzdepartement auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat:

Natürliche Personen Alleinstehend, 80'000 Franken steuerbares Einkommen, kein steuerbares Vermögen, zahlt dieses Jahr bei 1,7 Einheiten 5447 Franken an Staatssteuern: Reduktion um 160 Franken bei einem Steuerfuss von 1,65 Einheiten (auf 2022 geplant) und Reduktion um 320 Franken bei 1,60 Einheiten (auf 2023 geplant).

Verheiratet, je 100'000 Franken steuerbares Einkommen und Vermögen, zahlt dieses Jahr bei 1,7 Einheiten 5941 Franken Staatssteuern: Reduktion um 175 Franken bei 1,65 Einheiten und um 349 Franken bei 1,60 Einheiten.

Juristische Personen Unternehmen mit steuerbarem Gewinn von 50'000 Franken und steuerbarem Kapital von 100'000 Franken, zahlt dieses Jahr bei 1,7 Einheiten 1360 Franken Staatssteuern: Reduktion um 40 Franken bei 1,65 Einheiten und um 80 Franken bei 1,60 Einheiten.

Unternehmen mit steuerbarem Gewinn von 100'000 Franken und steuerbarem Kapital von 1 Million Franken, zahlt dieses Jahr bei 1,7 Einheiten 3400 Staatssteuern: Reduktion um 100 Franken bei 1,65 Einheiten und um 200 Franken bei 1,60 Einheiten.