Impfwoche in Luzern: 500 Zuschauer tanzen zu Kunz und Mimiks

Nationale Impfwoche Kunz, Mimiks und Co. locken 500 Personen aufs Inseli – Kanton Luzern zieht positive Bilanz zur Impfwoche «mit Luft nach oben» Das Bundesamt für Gesundheit hat diese Woche in verschiedenen Schweizer Städten Konzerte organisiert, welche die Bevölkerung zur Impfung animieren sollte. Im Gegensatz zur Veranstaltung in Lausanne kann in Luzern von einem Erfolg gesprochen werden. Chiara Z'Graggen 1 Kommentar 14.11.2021, 08.00 Uhr

Stress und Seven sind teilweise gemeinsam aufgetreten. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. November 2021) Für das leibliche Wohl gab es Glühwein und Bier. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. November 2021) Der Rapper Stress sprach von einer zweiten Pandemie: Depressionen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. November 2021) Kunz rockt die Bühne auf dem Inseli. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. November 2021) Der Regen hielt die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht davon ab, mit ihren Lieblingsmusikerinnen mitzusingen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. November 2021) Der Sänger der Band Dabu heizte die Stimmung auf. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. November 2021) Jung und Alt liessen es sich nicht nehmen, dem Konzert zu frönen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. November 2021) Gemäss Informationen der Veranstalter sind 500 Besucherinnen und Besucher anwesend gewesen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. November 2021) Das Konzert von Danitsa Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. November 2021) Dabu macht Stimmung Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. November 2021)

«Hie chömet 500 Lüüt ine?», fragt ein Knabe mit ungläubligem Blick seine Mutter. Das ist der Plan gewesen, denn: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat im Rahmen der nationalen Impfwoche eine Konzertreihe in verschiedenen Schweizer Städten durchgeführt – mit letztem Halt in Luzern. Das BAG, welches die Kosten hierfür alleine getragen hat, lud namhafte Künstler wie den Luzerner Sänger Kunz ein. Im Gespräch verrät er: «Eigentlich hätte der letzte Halt in St. Gallen sein sollen.» Konjunktiv, da eigens aufgrund seines Zeitplans der Halt in seiner Heimat Luzern durchgeführt wurde. Für die Sache einspannen liess sich der 36-Jährige, da er «fürs Gute einstehen» will. Mit ernster Miene pocht er darauf, dass die Menschen miteinander das Gespräch suchen sollen und Meinungen austauschen. «Aber man soll immer mit Fakten argumentieren und sich nicht auf alternative Medien stützen.»

Kunz Bild: Amanda Nikolic/PD

Ähnlich sieht das der Luzerner Mundart-Rapper Mimiks. «Für mich ist es wichtig, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Menschen weniger Angst haben vor der Impfung.» Und:

«Für mich ist das Konzert bereits ein Erfolg wenn jemand hinsteht und sagt: ‹Mimiks ist da, easy, dann lasse ich mich impfen.»

Mimiks, bürgerlich Angel Egli Bild: PD

Negative Rückmeldungen aufgrund seiner Konzertteilnahme hat Mimiks keine erhalten. «Das liegt wohl an meiner Bubble.» In seinem Freundes- und Bekanntenkreis habe er wenige bis keine Menschen, die nicht geimpft seien.

Stadtpräsident Züsli: «Machen wir es doch gemeinsam, dann wird es ein gutes 2022»

Während des Konzerts, das gemäss Angaben der Veranstalter ausgebucht war und somit 500 Interessierte anlockte, wird der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli auf die Bühne gebeten. «Wegen der Bewilligung waren wir von der Stadt erst skeptisch», so Züsli, «aber das hier ist ein toller Anlass. Ich hoffe, dass er hilft.» Beifall. «Der Zusammenhalt ist wichtig, um aus der Pandemie rauszukommen. Machen wir es doch gemeinsam, dann wird es ein gutes 2022.»

Auch Rapper Stress wird politisch. Vor Publikum sagt er, es gäbe zwei Pandemien. «Die mentale Gesundheit leidet unter der Coronapandemie.» Im Zuge seiner Ansprache gesteht er, selbst auch von Depressionen betroffen gewesen zu sein. «Wir müssen mehr miteinander sprechen.»

Kommt die Idee mit der nationalen Impfwoche zu spät?

Eine, die das Konzert besucht hat, ist Justine Felber aus Dagmersellen. Sie findet den Anlass «eine gute Idee, aber welchen Einfluss das auf Ungeimpfte hat, ist schon fraglich.» Eine Impfmöglichkeit vor Ort gab es nicht.

Der Westschweizer Rapper Stress gestand, selbst an Depressionen gelitten zu haben. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. November 2021)

Mit welcher Motivation sind die Besucherinnen und Besucher überhaupt nach Luzern gekommen? «Für mich war es eine gute Chance, mit meiner Tochter ein Konzert zu besuchen», sagt Roman Bühlmann aus Sempach. So viele bekannte Musikerinnen und Musiker sähe man sonst nur auf einem Festival. Bühlmann ist geimpft. «Meiner Meinung nach ist die Idee des BAG nicht verkehrt, aber die Aktion kommt etwas spät», sagt er. Und: «Die Fronten sind verhärtet.»

Kanton Luzern zieht positive Bilanz der Impfwoche – mit Luft nach oben

Die Luzerner Behörden schöpfen noch Hoffnung in den Angeboten. «Die Aktionen in Luzern anlässlich der Impfwoche sind gut angenommen worden. Es gibt aber sicherlich noch Luft nach oben,» sagt Kantonsapotheker Stephan Luterbacher auf Anfrage. Die Werbewirkung führe dazu, dass sich im Vergleich zu den Vorwochen mehr Leute impfen würden. In Zahlen: Während der Impfwoche liessen sich total 1685 Personen die erste Dosis verabreichen (Zahlen bis und mit Freitag berücksichtigt), das sind zwar fast doppelt so viele wie in der Vorwoche zum gleichen Zeitpunkt (934), aber längst nicht so viele wie zum Impfstart im Frühsommer, als sich täglich bis zu 3000 Personen impfen liessen. Das Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern kann erst am Montag Angaben zu den Zahlen der Impfwoche liefern. Laut dem BAG sind 65,5 Prozent der Luzernerinnen und Luzerner mindestens einmal gegen Corona geimpft. Gegenüber unserer Zeitung sagte Gesundheitsdirektor Guido Graf kürzlich, dass es das Ziel sei, eine Impfquote von 80 Prozent zu erreichen.



Darüber hinaus hat der Kanton Luzern laut Luterbacher zu Beginn der Impfwoche über 3000 Vereine für die Aktion Impfen auf Bestellung angeschrieben, bei der eine Impfequipe privat zu Besuch kommt. Nun hoffe man auf viele Anmeldungen. Es gibt laut Luterbacher zwei Gruppen von Ungeimpften; einerseits jene, die sich partout nicht impfen lassen möchten. Auf der anderen Seite gäbe es solche, die noch unentschlossen seien, die vielleicht auch noch mehr Informationen brauchen oder noch keine Zeit für die Impfung gefunden hätten. Luterbacher: «Diese Impfwoche hat gezeigt, dass sie noch überzeugt werden können.»

