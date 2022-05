1.-August-Brunch: Wenige Anmeldungen in der Zentralschweiz

Nationalfeiertag Zentralschweizer Bauern ist die Lust am 1.-August-Brunch vergangen – das sind die Gründe Organisierten früher 40 bis 50 Bauern in der Zentralschweiz einen 1.-August-Brunch für die Bevölkerung, sind es heuer viermal weniger. Gründe dafür gibt es mehrere. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 01.05.2022, 17.00 Uhr

Ein reich bestückter Brunch. Archiv: Romano Cuonz

Bis am Freitag konnten sich Landwirte beim Schweizerischen Bauernverband melden, wenn sie am Nationalfeiertag einen Brunch organisieren wollen. Landesweit haben sich 150 Bauern entschlossen, am 1. August Gäste zu bewirten und ihren Hof zu präsentieren. Darunter befinden sich elf Zentralschweizer Landwirte. Das sind sehr wenige.