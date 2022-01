Vier der zwölf Nationalrats-Kommissionen in Luzerner Hand

Nationalrat Gleich vier der zwölf Kommissionen in Luzerner Hand – sie werden die nationale Politik massgeblich prägen So was gab es wohl noch nie: Mit Prisca Birrer-Heimo, Leo Müller, Roland Fischer und Franz Grüter präsidieren aktuell gleich vier Luzerner Nationalräte eine Kommission. Ein Politologe spricht von einer «Machtballung» des Kantons Luzern. Niels Jost Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ihre Sitzungen finden ausserhalb der Öffentlichkeit statt, ihre Mitglieder unterstehen dem Kommissionsgeheimnis. Und manch einer sagt: In den Kommissionen des Bundesparlaments wird die eigentliche Politik gemacht. Hier werden die Weichen für die späteren Entscheide der Räte gelegt.

Präsidieren neu eine Kommission im Nationalrat (von oben links im Uhrzeigersinn): Leo Müller, Prisca Birrer-Heimo, Franz Grüter und Roland Fischer. Bilder: Key

Auf diese Kommissionsarbeit nehmen die Luzerner Bundespolitikerinnen und -politiker nun besonders grossen Einfluss. Denn gleich vier der zwölf ständigen Kommissionen des Nationalrats werden seit dieser Wintersession von einer Luzernerin oder einem Luzerner präsidiert:

die Geschäftsprüfungskommission von Prisca Birrer-Heimo (SP)

die Wirtschafts- und Abgabenkommission von Leo Müller (Mitte)

die Finanzkommission von Roland Fischer (GLP)

die Aussenpolitische Kommission von Franz Grüter (SVP)

Politologe Mark Balsiger spricht von einer «Machtballung». Denn Luzern stellt im Nationalrat lediglich 9 der 200 Sitze, also 4,5 Prozent. Bei den Kommissionspräsidien sind es 33 Prozent. «Eine überdurchschnittlich hohe Vertretung», so Balsiger.

Politologe Mark Balsiger. Bild: AZ (15. April 2021)

Diese sei jedoch dem Zufall geschuldet. Denn die Vorsitzenden werden aufgrund der Vorschläge der Fraktion vom Büro des jeweiligen Rates gewählt. Die Parteien kommen jeweils in einem bestimmten Turnus zum Zug, die Amtsdauer beträgt zwei Jahre.

Die Herkunft der Präsidentin oder des Präsidenten spiele dabei keine wesentliche Rolle, so Balsiger. Dennoch könnten die aktuellen Besetzungen als «Qualitätsmerkmal» der Luzerner Vertreterinnen und Vertreter in Bundesbern gewertet werden, zumal es sich um gewichtige Kommissionen handle. Balsiger sagt:

«Nicht jede Person erhält die Chance, ein Kommissionspräsidium zu übernehmen. Wer in Frage kommt, braucht gute Führungskompetenzen, Ehrgeiz, muss kompromissbereit sein und über die Parteigrenzen hinweg akzeptiert werden.»

Die Aufgabe der Präsidentin oder des Präsidenten besteht in erster Linie darin, die Sitzungen der 25-köpfigen Kommission vorzubereiten und zu leiten. Dafür muss sie oder er die Tagesordnung festlegen, Anträge traktandieren, Verhandlungen führen und die Kommission nach aussen vertreten. «Ein Kommissionspräsidium bedeutet viel zusätzliche Arbeit», sagt Balsiger.

Präsidentin kann bei Patt nochmals abstimmen

Die Präsidentin hat allerdings auch eine nicht zu unterschätzende Macht. Anders als der Präsident des National- und Ständerats nimmt die Kommissionsvorsitzende an den Abstimmungen teil. Bei einem Patt darf sie sogar nochmals abstimmen und so den Stichentscheid fällen. Laut Balsiger kann auch der Wissensvorsprung zu einer starken Position in der Kommission führen. «Wissen ist Macht», sagt er.

Gemäss dem Politologen kann das Kommissionspräsidium die eigene Karriere ankurbeln. «Wer eine Kommission umsichtig führt und sich so profiliert, macht Werbung in eigener Sache. Das macht sich gut im Lebenslauf und kann den Sprung vom Nationalrat in den Ständerat oder gar in den Bundesrat vereinfachen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen