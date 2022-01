In vier der zwölf Kommissionen des Nationalrats sitzen Luzerner

Nationalrat Globale Mindeststeuer, Untersuchungen zu Corona und Beziehung zu China: Hier reden Luzerner an vorderster Front mit Gleich vier der zwölf Kommissionen des Nationalrats werden aktuell von einer Luzernerin oder einem Luzerner präsidiert. Auf sie warten kontroverse Dossiers. Niels Jost Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Luzerner Vertreterinnen und Vertreter in Bundesbern sind stark gefragt. Gleich vier stehen derzeit einer nationalrätlichen Kommission vor – so viele wie wohl noch nie. Politologe Mark Balsiger spricht denn auch von einer «Machtballung». Unsere Zeitung hat bei den vier Kommissionsvorsitzenden nachgefragt, wie sie diese Aufgabe angehen und welche Geschäfte sie erwarten.

Prisca Birrer-Heimo. Bild: Key

Die Rothenburgerin freue sich auf die neue Aufgabe. Als GPK-Präsidentin könne sie in der Vorbereitung und Ausgestaltung der Sitzungen Akzente setzen. Die 62-Jährige wird die Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Bundesrats, der Bundesverwaltung, der Gerichte und weiterer Stellen übernehmen.

«Mir ist es wichtig, Transparenz und Vertrauen in das Handeln dieser Institutionen zu schaffen.»

Es gelte nicht nur deren Wirken zu prüfen, sondern auch deren demokratische Verantwortlichkeit zu stärken – besonders in diesen «herausfordernden Zeiten».

So untersucht die GPK etwa die Coronamassnahmen. Auf zwei Evaluationen sei sie besonders gespannt: jene zur Nutzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen durch das Bundesamt für Gesundheit und jene zur Kurzarbeit.

Leo Müller. Bild: Key

In seiner zehnjährigen Tätigkeit als Nationalrat darf der Ruswiler bereits die zweite Kommission präsidieren. Nach der Finanzkommission (2013–2015) ist es nun die WAK. Für ihn sei dies eine «grosse Ehre», zumal es sich um eine gewichtige Kommission handle, sagt der 63-Jährige. So stünden gleich drei kontroverse und komplexe Geschäfte an: die Steuerreform mit der global geforderten Mindestbesteuerung, die Abschaffung des Eigenmietwerts und das neue Paket der Agrarpolitik.

Als Präsident müsse man möglichst neutral bleiben und die Geschäfte zeitgerecht durch die Kommission und den Nationalrat bringen, so Müller. «Das setzt eine gute Vorbereitung voraus.» Hierfür sei auch ein enger Austausch mit dem Bundesrat nötig, insbesondere mit Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Finanzminister Ueli Maurer.

Roland Fischer. Bild: Key

Eine «grosse Ehre» und eine «Anerkennung für meine Arbeit in der FK in den letzten Jahren»: So kommentiert der Udligenswiler seine Wahl zum FK-Präsidenten. Sein Ziel sei es, die Geschäfte «sachlich, kompetent und effizient» zu beraten und so die Grundlage zu schaffen, damit der Bund künftige Herausforderungen bewältigen könne. Dazu zählt der 56-Jährige die Coronapandemie, die demografische Entwicklung, den Klimawandel und den Verlust der Artenvielfalt.

Gespannt sei er auf die Gesetzesvorlage für den Abbau der coronabedingten Verschuldung. Fischer:

«Die Schuldenbremse hat sich grundsätzlich bewährt. Trotzdem ist sie in der heutigen Form den hohen Ausgaben in Zusammenhang mit Corona nicht gewachsen.»

Deshalb müsse sie angepasst werden – was zu Diskussionen führen dürfte.

Franz Grüter. Bild: Key

Die Aussenpolitik habe ihn schon immer sehr interessiert. Entsprechend freue er sich über diese neue Aufgabe, sagt der 58-Jährige aus Eich. Als APK-Präsident könne er die Agenda und somit die Schwerpunkte der Kommission setzen. Dazu Grüter:

«Mir ist es ein Anliegen, dass wir unsere wirtschaftlichen Beziehungen weiter festigen und ausbauen können.»

Dies sei für die Schweiz als Exportnation und Land ohne Rohstoffe sehr wichtig. Geplant sei, 2022 mit einer Delegation nach Japan zu reisen, was nach der EU, den USA und China der viertwichtigste Handelspartner sei.

Eine Herausforderung werde das EU-Dossier bleiben. Auch das Verhältnis zu China werde an Bedeutung gewinnen. Das Land interessiere ihn sehr, so der IT-Unternehmer, da er beruflich schon öfter dort tätig war.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen