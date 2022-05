Klima-Grosseltern demonstrieren in Luzern

Klimagrosseltern schlagen in Luzern Alarm: Bald leben wir auf Pump

Am kommenden Freitag hat die Schweiz alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht, welche die Erde in einem Jahr erneuern kann. Das heisst: Ab dann leben wir auf Pump. In Luzern setzen sich für einmal nicht die Schüler mit Plakaten für unseren Planeten sein, sondern die Klimagrosseltern.