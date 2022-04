Luzerner Unterwasserfilmerin gewinnt internationalen Wettbewer

Natur «Eine Welt, in die ich nicht reingehöre»: Luzerner Unterwasserfilmerin gewinnt internationalen Wettbewerb Sabrina Inderbitzi setzt sich für den Schutz der Weltmeere ein. Ihre Arbeit zeigt, wie rätselhaft und teils absurd das Unterwasserleben für uns noch ist. Ines Häfliger Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Für ihr Gewinnerfoto bei den World Nature Photography Awards ist Sabrina Inderbitzi (39) in eine sibirische Höhle gekrochen. Der Perspektivenwechsel hat sich gelohnt, zeigt ihr Bild doch Russlands eisige Schönheit: Eiszapfen im kühlen Blau hängen an der Höhlendecke, zertrümmerte Eisplatten bedecken den Höhlenboden. Im Mittelpunkt des Bildes: ein winzig kleiner Pick-up-Truck. Die Passagiere haben sich um das Fahrzeug versammelt, der gefrorene Baikalsee trägt sie und den Truck mühelos – so mächtig ist das Eis des ältesten und tiefsten Süsswassersees der Welt, der beinahe so gross ist wie die Schweiz. Die Filmemacherin und Fotografin sagt:

«Im ersten Moment störten mich die Menschen in der Landschaft. Doch dann fand ich die Szene noch cool.»

Die Jury der World Nature Photography Awards fand das ebenfalls. Sie kürte das Foto in der Kategorie «Mensch und Natur» zum Gewinnerbild. Damit ist Sabrina Inderbitzi die erste Schweizerin, die beim internationalen Wettbewerb Gold holt.

Dass die aus dem Zürcher Oberland zugezogene Luzernerin ihre erste grosse Auszeichnung mit einem Landschaftsfoto holt, erstaunt. Denn ihre eigentliche Passion ist das Filmen von Unterwasserwelten. So verweilte sie 2017 nur deshalb am Baikalsee, weil ein Freund in Indonesien sie für einen Unterwasserfilm engagiert hatte. Anstatt zu fliegen, legte Sabrina Inderbitzi die Teiletappe bis Peking mit der Transsibirischen Eisenbahn zurück. Die grosse Gastfreundschaft der Russinnen und Russen habe sie überrascht. «Entgegen dem Klischee boten die russischen Zugpassagiere mir aber Tee und nicht Wodka an», sagt sie und lacht.

Sabrina Inderbitzis Mission: Die Weltmeere retten

Die World Nature Photography Awards sensibilisieren für die Schönheit der Natur – und wollen so auf den Klimawandel aufmerksam machen. Für jeden eingereichten Beitrag wurde ein Baum gepflanzt, der Gesamtsieger erhielt eine symbolische Siegerprämie von 1000 Dollar. Für Sabrina Inderbitzi bleiben Ruhm und Ehre. Das genügt ihr. Sie steht hinter dem Ziel der Awards. Ihre Mission: die Weltmeere retten. Sie hat hautnah miterlebt, wie schnell die Unterwasserwelt zerstört werden kann. 1997 etwa hätte das Meeresleben nahe der thailändischen Insel Koh Samui einem «botanischen Garten» geglichen, sei «supergeil» zum Tauchen gewesen. Acht Jahre später war alles grau, so Inderbitzi weiter:

«Das ist mir eingefahren.»

Sabrina Inderbitzi beim Dreh für die SRF DOK-Serie «Wasserwelten». Bild: PD

In Taucherkreisen sei es üblich, Fisch zu essen. Sabrina Inderbitzi kann das nicht nachvollziehen. «Tagsüber ist man schockiert, dass es kaum mehr Fische hat. Abends landet dann welcher auf dem Teller.» Sie selbst hat nie Fisch gegessen und ist seit mehr als 20 Jahren Vegetarierin. Mittlerweile fliegt sie nur noch, wenn es ein Auftrag verlangt. «Für mein Vergnügen zu reisen, kann ich nicht mehr mit mir vereinbaren.» Sabrina Inderbitzi hat konkrete Forderungen an Politik und Bevölkerung:

«Es braucht mehr Meeresschutzgebiete, Fischkonsum und Plastikverbrauch müssen abnehmen.»

Auch wir in der Schweiz seien in der Verantwortung: An Ferienorten Fisch zu schlemmen, findet sie fragwürdig. Häufig seien auch dort die lokalen Gewässer leergefischt und der Grossteil der Fische importiert. Und wer in den Vierwaldstättersee Plastik fallen liesse, schade den Weltmeeren ebenso. Die Reuss fliesst in den Rhein, und dieser mündet in die Nordsee.

Ein gewisses Risiko ist immer da

Respekt gegenüber den Tieren gehört für Sabrina Inderbitzi zum Berufsethos dazu. Als 15-Jährige filmte sie in den frühen Morgenstunden lieber Rehe im Wald als dass sie ausging. Sie lernte, dem Tier Raum zu geben, sich langsam anzunähern. Beim Unterwasserfilmen gelte das auch.

«Das Feeling für die Tiere ist wichtig; ich darf die Fische nicht bedrängen.»

Nur dann könne sie das Unterwasserleben in seinem Facettenreichtum entdecken: «Das Meeresleben ist so vielfältig und crazy. Es gibt absurde Wesen – der Epaulettenhai etwa nutzt seine Flossen als Füsse und kriecht auf dem Meeresboden, der Geisterpfeifenfisch sieht aus wie Seegras. Und doch ist sie sich der latenten Gefahr bewusst. «Ein gewisses Risiko ist immer da. Ich bewege mich in einer Welt, in die ich nicht reingehöre.» Sie geriet schon in gefährliche Strömungen und wurde von einem 10-Meter-Walhai beinahe gerammt.

Ihr grosses Idol ist David Attenborough

Im Januar hat Sabrina Inderbitzi ihren Teilzeitjob als Video-Editorin beim SRF gekündigt. Sie will sich auf ihre Karriere als Unterwasserfilmerin fokussieren. Sie gibt sich zwei Jahre Zeit. Ein weiteres, kleineres Ziel ist ein erster Tauchgang im Vierwaldstättersee.

«Ich wohne nun seit drei Jahren in Luzern, und noch nie war ich hier tauchen. Langsam ist es mir etwas peinlich.»

Etwas Überwindung wird es sie kosten: Ihre Wohlfühltemperatur im Wasser liegt bei über 25 Grad. Ob sie sich für 2022 eine Auszeichnung für ihre Unterwasserproduktionen wünscht? Sabrina Inderbitzi winkt ab. Viel lieber würde sie bei der BBC-Unterwasserproduktion «Blue Planet» mitwirken. Und ihr allergrösster Traum ist es, ihr Idol David Attenborough zu treffen. Viel Zeit bleibt Sabrina Inderbitzi nicht: Der britische Naturfilmer wird dieses Jahr 96 Jahre alt.

Sabrina Inderbitzi unterwegs beim Videointerview mit Hans Peter Brugger, Gründer der Aktion Pinguin www.aktionpinguin.ch, nach eigenen Angaben die erste Anti-Littering-Bewegung, welche die Verursacher in die Pflicht nimmt. Bild: PD

Mehr Informationen: www.inderbitzi.ch

