Alpsommer 2021: Auf der Alp Schneeberg in Flühli geht's los

Natur Nach Kälte und Nässe: Mit Verzug kehrt auf den Luzerner Alpen allmählich Leben ein Der Alpsommer beginnt heuer im Kanton Luzern mancherorts rund drei Wochen später als üblich. Grund war die kalte und nasse Witterung. Nun zeigen sich die Älpler aber zuversichtlich. Text: Roseline Troxler | Bilder: Manuela Jans-Koch 12.06.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Pius Schmid freut sich, dass das Wetter nun endlich besser ist. Für ihn ist die Witterung schliesslich wichtige Grundlage für die Bewirtschaftung seiner Alp. Normalerweise lebt er gemeinsam mit seiner Frau Anita von Anfang Mai an bis Januar auf der Alp Schneeberg auf 1270 Metern über Meer. Dann bewohnt er das prächtig mit Blumen geschmückte Haus am Wanderweg zwischen Sörenberg und Kemmeriboden.

Der Alpsommer 2021 ist wegen der Witterung einige Wochen später gestartet als in den Vorjahren. Älpler Pius Schmid bewirtschaftet die Alp Schneeberg in Flühli. Bilder: Manuela Jans-Koch (Flühli, 11. Juni 2021)

Wegen des späten Schneefalls in den hohen Lagen und der nassen Witterung war der Alpaufzug dieses Jahr aber aussergewöhnlich. «Erst drei Wochen später als üblich gingen wir auf die Alp.» Denn bis vor kurzem lag in dieser Höhe noch viel Schnee, die Nächte waren frisch und der kalte Wind machte dem Älpler zu schaffen. Pius Schmid liess sein Vieh aus diesem Grund auch erst am 26. Mai auf die Weide, letztes Jahr war dies bereits am 4. Mai der Fall, wie er sich notiert hat. Der Sörenberger ist mit 28 eigenen Mutterkühen, den Kälbern und einem Stier auf die Alp gezogen. Dazu kommen noch 14 Mutterkühe und zehn Stück Jungvieh anderer Landwirte.

Pius Schmid bringt die Mutterkühe mit ihren Kälbern in den Stall Unterwisstannen.



Zu Beginn gab es wenig Gras für das Vieh

Auch für die Familie Theiler aus Schüpfheim ging es heuer knapp eine Woche später als üblich z'Alp. Reto Theiler führt die Alp Äbnistetten bei Hasle bereits in der dritten Generation. Die Familie verbringt jeweils die Monate Mai bis September hier auf 1250 Metern über Meer. Während dieser Zeit besuchen die Kinder von hier aus die Schule. Die Familie bewirtschaftet auf der Alp eine Fläche von über 45 Hektaren und stellt pro Jahr rund sieben Tonnen Alpkäse her. Angesprochen auf die letzten paar Wochen, meint Reto Theiler:

«Das Beste war der Wetterbericht, dass es bald wärmer und trockener wird.»

Zunächst habe es für das Vieh schon etwas wenig Gras gegeben, aber die Lage habe sich inzwischen entspannt. Nun hofft Reto Theiler auf einen ähnlichen Alpsommer wie im Vorjahr.

Erst allmählich bewirtschaftet werden die Alpen in noch höheren Lagen. «Es gibt dort noch immer wenig Gras und es ist schwierig zu zäunen», sagt Pius Schmid, der auch als Präsident des Alpwirtschaftlichen Vereins des Kantons Luzern amtet. «Dieses Jahr stellen wir schon einen deutlichen Unterschied zum Beginn des Alpsommers 2020 und 2019 fest. Damals wurden wir verwöhnt.» Verbringen die Älpler im Schnitt 100 und 130 Tage auf den Luzerner Alpen, dürften es dieses Jahr weniger sein. Die Folge: Das Vieh verbringt mehr Zeit im Tal, für die kalte Jahreszeit können dort weniger Futtervorräte angelegt werden. Dies bestätigt Andrea Koch, Geschäftsführerin des Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verbands gegenüber SRF: «Der Heuvorrat dürfte da und dort knapp werden.»

Pius Schmid bewirtschaftet die Alp Schneeberg. Ende Mai liess er das Vieh heuer erstmals auf die Weide.

Dennoch: Das Wetter der letzten Wochen hat auch Positives. «Die Feuchtigkeit führt in den höheren Lagen zu mehr Nahrung. Ausserdem hilft sie in den Wäldern gegen die Ausbreitung des Borkenkäfers», sagt Pius Schmid.

Die Mehrheit der Alpen liegen im Entlebuch

Im Kanton Luzern gibt es 242 Alpen – vor allem in unteren und mittleren Lagen. Die meisten Alpen befinden sich im Entlebuch, 91 davon in Flühli. Weitere Alpen zählen das Hinterland sowie das Pilatus- und Rigigebiet. Die Zahl der Alpen ist sowohl schweizweit wie auch im Kanton Luzern leicht rückläufig.

Mehr tolle Bilder von Fotografin Manuela Jans-Koch:

Bilder: Manuela Jans-Koch (Flühli, 11. Juni 2021)

Während die Alpbetriebe anderer Kantone über Personalmangel klagen, kann Pius Schmid dies für den Kanton Luzern nicht bestätigen. Er erklärt dies unter anderem damit, dass sich rund 95 Prozent der Luzerner Alpen in Privatbesitz befinden, also von den Familien und Eigentümern bewirtschaftet werden. Herausfordernd sei es heutzutage, als Älpler allen Vorschriften gerecht zu werden und nichts zu versäumen. Hingegen liebt Pius Schmid am Älplerleben die Arbeit in und mit der Natur und mit den Tieren.

«Der Arbeitsplatz ist zu Hause, Verkehrstress und Stau kennen wir nicht.»

Verein hält an Absage der Alpabfahrt fest

So speziell wie der Beginn des Alpsommers, so aussergewöhnlich wird auch dessen Ende für viele Älpler im Entlebuch. Die für den 25. September 2021 geplante Entlebucher Alpabfahrt in Schüpfheim wurde wegen der Pandemie abgesagt, wie bereits im Vorjahr. Der Entscheid wurde Mitte Mai kommuniziert. Mittlerweile werden schweizweit wieder diverse Veranstaltungen geplant.

Dennoch sagt Bruno Hafner, Präsident des Vereins Entlebucher Alpabfahrt Schüpfheim: «Wir werden nicht auf den Entscheid zurückkommen. Eine Alpabfahrt mit den geforderten Auflagen ist nicht möglich.» Die Alpabfahrt zieht jedes Jahr gut 10'000 Besucher an, welche mitverfolgen, wie die Älplerfamilien mit über 250 Stück Vieh von ihren Alpen nach Schüpfheim ziehen. Hafner sieht die Schwierigkeit nicht in der Zahl der Zuschauer, sondern darin, dass ein Kontrollsystem in Schüpfheim nicht umsetzbar sei.