Natur Reiden: Neu gegründeter Verein will sich für Naturschutzanliegen in der Gemeinde engagieren Lebensräume bewahren und Arten schützen – dies sind zwei Anliegen des neu gegründeten Naturschutzvereins Natur Reiden. Pascal Linder 21.08.2020, 18.28 Uhr

«Wir wollen der Bevölkerung aufzeigen, wie schlecht es um die Biodiversität steht», sagt Markus Bieri, Präsident des Vereins Natur Reiden. Der Verein wurde gestern an einer Gründungsversammlung aus der Taufe gehoben. Das Kernziel sei es, die Leute zu animieren, aktiv zu werden und Gutes für die Natur zu tun – es solle ein Denkanstoss sein, Sorge für die Natur zu tragen. Der Verein soll nebst Sensibilisierung für die Bevölkerung ein spannendes Jahresprogramm bieten, erzählt Markus Bieri. Es seien unter anderem zahlreiche Exkursionen geplant. Zudem wird der Verein gewisse Naturobjekte in der Gemeinde selber betreuen und sich um diverse Naturschutzanliegen kümmern.

Ein wichtiges Ziel sei die Neophytenbekämpfung. Neophyten sind gebietsfremde und invasive Pflanzen, die durch ihre starke Verbreitung die einheimische Flora verdrängen. Im Herbst soll hierfür eine Startsitzung mit diversen Akteuren durchgeführt werden. «Unser Ziel ist es, die Neophytenbekämpfung in der Gemeinde zu koordinieren», sagt Bieri. Der Verein Natur Reiden gehört den 21 Sektionen vom Natur- und Vogelschutzverein BirdLife Luzern an. Der gegenseitige Austausch unter den regionalen Sektionen spiele eine wichtige Rolle, sagt der Vereinspräsident.

Im Verein sollen auch junge Menschen aktiv sein, Natur Reiden will ein Jugendprogramm mit dem benachbarten Natur- und Vogelschutzverein aus Dagmersellen aufgleisen. «Unsere Bemühungen in Sachen Naturschutz zahlen sich für die nächste Generation aus», sagt Bieri. Rund ein Viertel der Interessenten in Reiden seien Kinder. Für den Verein hätten rund 90 Personen Interesse bekundet. Der Grossteil stammt aus Reiden. Das Naturbewusstsein der Bevölkerung sei derzeit stärker denn je. Die globale Klimaerwärmung wie auch die Coronakrise hätten einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. «Das hohe Interesse beweist, dass der Reider Bevölkerung die Natur am Herzen liegt.»