Naturmuseum und Historisches Museum «Unglaublich dilettantisch», «Hauruck-Übung»: Luzerner Grossstadträte rügen das Vorgehen des Kantons Stadtluzerner Parlamentarier beschwören die Exekutive, die vom Kanton geplante Museums-Verschiebung kritisch zu begleiten. Simon Mathis 04.02.2021, 11.35 Uhr

Das Naturmuseum am Kasernenplatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Januar 2021)

Vergangene Woche hat der Kanton Luzern sein Vorhaben bekräftigt, das Kantonsgericht in die beiden Museumsgebäude am Kasernenplatz zu zügeln. Das Naturmuseum und das Historische Museum würden zusammengelegt und müssten ins Zeughaus an der Museggstrasse ausweichen. Damit hat die Interpellation der SP zum Gerichtsstandort, die heute im Stadtluzerner Parlament behandelt wurde, an Brisanz gewonnen. Verschiedene Grossstadträte äusserten sich an der Sitzung kritisch zur Planung und zur Kommunikation des Luzerner Regierungsrates.