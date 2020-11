Neben dem Bahnhof Emmenbrücke sollen 120 neue Wohnungen entstehen

Das Gebiet Emmenbaum zwischen Viscosistadt und dem Bahnhof Emmenbrücke soll mittelfristig erneuert werden. Geplant ist ein verdichtetes, städtisches Quartier. Stefan Dähler 11.11.2020, 17.37 Uhr

Mehrere Gebäude im Emmenbaum sind in die Jahre gekommen. Nun soll das Gebiet verdichtet und «qualitativ hochwertig» weiterentwickelt werden, teilt die Gemeinde Emmen mit. In einem Workshop-­Verfahren mit Beteiligung von Grundeigentümern, Experten und der Gemeinde habe man in den vergangenen Jahren ein Richtprojekt geschaffen und nun eine Planungsvereinbarung abgeschlossen. Hier sehen Sie, wo das Areal liegt: