Neben dem Regionalen Eiszentrum Luzern entsteht vielleicht bald ein Hotel Ein bis jetzt leerstehendes Grundstück neben der Eishalle soll überbaut werden. Damit soll der Betrieb des Eiszentrums langfristig gesichert werden. Hugo Bischof 01.05.2020, 11.06 Uhr

Hier, auf dem zurzeit leerstehenden Areal südwestlich der Eishalle, soll eine Überbauung entstehen. Bild: Archiv

Das Regionale Eiszentrum Luzern weist ein strukturelles Defizit von jährlich 300 000 bis 400 000 Franken auf. Um den kostenintensiven Betrieb langfristig zu sichern, soll die Regionale Eiszentrum AG Luzern (REZ) nun die Möglichkeit erhalten, das Grundstück südwestlich der Eishalle an der Tribschenstrasse von einem privaten Investor entwickeln zu lassen. Luzerns Stadtrat will dafür die planerischen und privatrechtlichen Voraussetzungen schaffen. Das teilte er am Freitag vormittag mit.