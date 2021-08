Nebikon Erich Leuenberger tritt als Gemeinderat zurück Nach 23 Jahren tritt Erich Leuenberger (63), Gemeinderat Ressort Bau und Infrastruktur per 31. Oktober 2021 von seinem Amt zurück. 13.08.2021

Der Nebikoner Gemeindeammann Erich Leuenberger sagt Tschüss. Bild: Boris Bürgisser (17. April 2015)

Ein Jahr nach der Umsetzung des neuen Gemeindeführungsmodells erachtet er den Zeitpunkt als richtig für diesen Schritt, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. In den vergangenen 23 Jahren brachte sich Leuenberger an unzähligen Sitzungen verschiedenster Gremien zugunsten der Gemeinde ein. Nebst seinem langjährigen Engagement in Verbänden, Vorständen und Arbeitsgruppen der Gemeinden und des Kantons war Erich Leuenberger als verantwortlicher Gemeinderat im Finanz-, Bau- sowie im Ver- und Entsorgungswesen der Gemeinde tätig.

Weiter schreibt die Gemeinde: «Erich Leuenberger nahm die Herausforderungen an sein Amt stets an und versuchte, Lösungen zu finden. Er getraute sich, Entscheide zu fällen. In seiner Amtszeit begleitete er diverse Bauprojekte. Als Kantonsrat konnte Erich Leuenberger während 16 Jahren, von 2003 bis 2019, für die Gemeinde Nebikon zahlreiche Sachthemen mitgestalten.»

Die Ersatzwahl wird auf den 28. November terminiert, vorbehaltlich einer stillen Wahl. (sb/rem)