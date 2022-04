Der Bahnhof Nebikon wird stufenfrei – für acht Millionen

Nebikon Gut für Rollstuhl, Kinderwagen und Velo – in einem Jahr ist der Bahnhof stufenfrei Stufen, die das Einsteigen in die Züge erschweren, werden am Bahnhof Nebikon entfernt. Dafür sind Umbauarbeiten zwischen April 2022 bis Herbst 2023 und acht Millionen Franken nötig. 05.04.2022, 10.50 Uhr

Bild: Symbolbild

Personen mit eingeschränkter Mobilität haben Mühe mit Stufen beim Bahnhof Nebikon. Aber nicht nur für Rollstühle und Rollatoren ist das Einsteigen schwierig, auch mit Kinderwagen, Rollkoffern oder Fahrrädern wird es kompliziert. Ab Februar 2023 soll diese Mühsal der Vergangenheit angehören, kündigen die SBB auf ihrer Website an. Dafür notwendig sind Umbauten für rund 8 Millionen Franken.

So werden die Perrons an Gleis 2 und Gleis 3 erhöht. Während die bestehende Rampe von der Personenunterführung zum Gleis 2 überdacht wird, erhält Gleis 3 eine neue Rampe für den stufenfreien Zugang. Zudem passt die SBB die Beleuchtung an und erneuert die Möblierung auf beiden Perrons.

Bauarbeiten dauern bis Herbst 2023

Der Bahnhof Nebikon von oben: Hier werden bald die Bauarbeiten beginnen. Bild: Google Maps

Die Arbeiten am Bahnhof beginnen im April und dauern bis Herbst 2023. Bereits ab Februar sollen Reisende stufenfrei in die Züge einsteigen können. Während den Umbauarbeiten werden provisorische Perrons erstellt und die Wege signalisiert. Für das Ein- und Umsteigen soll mehr Zeit eingerechnet werden, so die SBB.

In den Randstunden wird es zwischenzeitlich zu Einschränkungen kommen, kündigen die SBB an. Vom 11. Juli bis am 8. August 2022 muss die Personenunterführung ganz gesperrt werden. Umleitungen werden signalisiert.

Arbeiten in der Nacht sind nötig

Ausserdem müssen Arbeiten in der Nacht durchgeführt werden, jeweils von 22 bis 6 Uhr. Wie die SBB ankündigen, werde versucht, die Lärmbelastung so gering wie möglich zu halten. Die Gleise werden gesperrt und die Fahrleitung ausgeschaltet. (se)

10./ 11. April - 15./16. April: Einbau Schotterhalterung/ Rückbau Perrondach

18./19. April - 21./22. April: Diverse Kabelarbeiten und Baumeisterarbeiten

24./ 25. April - 28./29. April: Bau provisorisches Perron Gleis 3

1./2. Mai - 5./6. Mai: Bau provisorisches Perron Gleis 1/3

8./9. Mai - 12./13. Mai: Bau provisorisches Perron Gleis 1

15./ 16. Mai - 19./20. Mai: Abbrucharbeiten am Perron Gleis 3

22./ 23. Mai - 26./ 27. Mai: Abbrucharbeiten, Vorarbeiten Neubau Rampe Gleis 3